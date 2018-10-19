Хоккеисты минского «Динамо» отправились на гостевую серию чемпионата КХЛ

Тренерский штаб динамовцев включил в выездной состав 24 хоккеиста:
Илья Литвинов и Александр Павлович из-за травм остались в Минске. Из «Юности» после матча Лиги чемпионов в расположение команды вернулись Дмитрий Знахаренко и Александр Когалев.
Перед четвертой по счету выездной серией подопечные Горди Дуайера потерпели 7 поражений подряд и занимают 12-е место в Западной конференции, набрав 11 очков в 18 проведенных встречах.
В субботу, 20 октября, «зубры» сыграют в гостях у «Сибири», которую тренирует белорусский специалист Александр Андриевский. Затем команда перебазируется в Астану и 22 октября встретится с «Барысом», возглавляемым еще одним белорусом Андреем Скабелкой, а 24 октября завершат выездное турне в подмосковной Балашихе, где принимает гостей омский «Авангард».
Все встречи минчан будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».