Хоккеисты минского «Динамо» отправились на гостевую серию чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб динамовцев включил в выездной состав 24 хоккеиста:

вратари — Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;.

— Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;. защитники — Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Патрик Уиркош, Илья Хохлов, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;.

— Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Патрик Уиркош, Илья Хохлов, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;. нападающие — Теему Пулккинен, Денис Казионов, Артем Артемов, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий.

Илья Литвинов и Александр Павлович из-за травм остались в Минске. Из «Юности» после матча Лиги чемпионов в расположение команды вернулись Дмитрий Знахаренко и Александр Когалев.

Перед четвертой по счету выездной серией подопечные Горди Дуайера потерпели 7 поражений подряд и занимают 12-е место в Западной конференции, набрав 11 очков в 18 проведенных встречах.

В субботу, 20 октября, «зубры» сыграют в гостях у «Сибири», которую тренирует белорусский специалист Александр Андриевский. Затем команда перебазируется в Астану и 22 октября встретится с «Барысом», возглавляемым еще одним белорусом Андреем Скабелкой, а 24 октября завершат выездное турне в подмосковной Балашихе, где принимает гостей омский «Авангард».