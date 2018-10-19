Второй камбэк с победой в овертайме, или с какими показателями «Барыс» подошел к играм в Астане

В текущем сезоне «Барыс» восемь раз «не уложился» с соперником в основное время, отыграв в «регулярке» всего 17 встреч. Но это детали: в случае победы команда получает те же два очка, как и при выигрыше в матче в основное время.
Что касается игр в овертайме, то с такой развязкой матчей у «Барыса» было пять: во встрече с «Трактором» казахстанский клуб лишь второй раз победил. Первый случай был зафиксирован в игре с московским «Динамо»: бросок Кевина Даллмэна спас команду Андрея Скабелки от поражения, а Мэттью Фрэттин принес два очка.
В похожей ситуации «Барыс» был в домашней игре с ЦСКА, когда Брэндон Боченски перевел игру в овертайм, сделав счет 2:2. Но Кирилл Капризов помог москвичам увести победу в Москву. Еще в двух матчах, с нижегородским «Торпедо» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска, столичная команда сама упускала преимущество в основное время и проигрывала в экстра-тайме.
Три раза «Барыс» играл в буллитной серии и два раза ее выиграл. Побеждены «Авангард» и «Витязь». Единственное поражение — от «Ак Барса». Баланс выигранных и проигранных встреч в основное время также положительный — шесть против трех. Выиграть у команды из Астаны смогли только «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард».
Добавим, очередную домашнюю серию столичный «Барыс» начнет 22 октября. Соперником станет минское «Динамо»: команда из Беларуси занимает последнее место в Западной конференции с 11-ю очками. Подопечные же Андрея Скабелки идут шестыми на «Востоке» с 24-мя баллами.