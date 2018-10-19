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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Второй камбэк с победой в овертайме, или с какими показателями «Барыс» подошел к играм в Астане

Казахстанский клуб «Барыс» во второй раз в сезоне выиграл матч регулярного чемпионата в овертайме и немного поправил свою статистику. Подробнее о достижениях столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В текущем сезоне «Барыс» восемь раз «не уложился» с соперником в основное время, отыграв в «регулярке» всего 17 встреч. Но это детали: в случае победы команда получает те же два очка, как и при выигрыше в матче в основное время.

Что касается игр в овертайме, то с такой развязкой матчей у «Барыса» было пять: во встрече с «Трактором» казахстанский клуб лишь второй раз победил. Первый случай был зафиксирован в игре с московским «Динамо»: бросок Кевина Даллмэна спас команду Андрея Скабелки от поражения, а Мэттью Фрэттин принес два очка.

В похожей ситуации «Барыс» был в домашней игре с ЦСКА, когда Брэндон Боченски перевел игру в овертайм, сделав счет 2:2. Но Кирилл Капризов помог москвичам увести победу в Москву. Еще в двух матчах, с нижегородским «Торпедо» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска, столичная команда сама упускала преимущество в основное время и проигрывала в экстра-тайме.

Три раза «Барыс» играл в буллитной серии и два раза ее выиграл. Побеждены «Авангард» и «Витязь». Единственное поражение — от «Ак Барса». Баланс выигранных и проигранных встреч в основное время также положительный — шесть против трех. Выиграть у команды из Астаны смогли только «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Сезон 2018/2019

Первая выездная серия

  • 05.09 — «Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6
  • 07.09 — «Ак Барс» — «Барыс» — 4:3
  • 09.09 — «Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ.

Первая домашняя серия

  • 12.09 — «Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ 
  • 14.09 — «Барыс» — «Торпедо» — 4:1
  • 16.09 — «Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б
  • 18.09 — «Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б.

Вторая выездная серия

  • 22.09 — «Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:3
  • 24.09 — «Динамо» Москва — «Барыс» — 2:3 ОТ 
  • 26.09 — «Витязь» — «Барыс» — 3:4 Б
  • 29.09 — «Динамо» Рига — «Барыс» — 3:7.

Вторая домашняя серия

  • 03.10 — «Барыс» — ЦСКА — 2:3 ОТ 
  • 07.10 — «Барыс» — «Слован» — 3:0
  • 09.10 — «Барыс» — «Динамо» Рига — 3:1.

Третья выездная серия

  • 14.10 — «Авангард» — «Барыс» — 5:3
  • 16.10 — «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2
  • 18.10 — «Трактор» — «Барыс» — 4:5 ОТ.

Третья домашняя серия

  • 22.10 — «Барыс» — «Динамо» Минск
  • 26.10 — «Барыс» — «Витязь»
  • 28.10 — «Барыс» — «Сибирь»
  • 30.10 — «Барыс» — «Адмирал»
  • 1.11 — «Барыс» — «Трактор».

Добавим, очередную домашнюю серию столичный «Барыс» начнет 22 октября. Соперником станет минское «Динамо»: команда из Беларуси занимает последнее место в Западной конференции с 11-ю очками. Подопечные же Андрея Скабелки идут шестыми на «Востоке» с 24-мя баллами.

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