Второй камбэк с победой в овертайме, или с какими показателями «Барыс» подошел к играм в Астане

В текущем сезоне «Барыс» восемь раз «не уложился» с соперником в основное время, отыграв в «регулярке» всего 17 встреч. Но это детали: в случае победы команда получает те же два очка, как и при выигрыше в матче в основное время.

Что касается игр в овертайме, то с такой развязкой матчей у «Барыса» было пять: во встрече с «Трактором» казахстанский клуб лишь второй раз победил. Первый случай был зафиксирован в игре с московским «Динамо»: бросок Кевина Даллмэна спас команду Андрея Скабелки от поражения, а Мэттью Фрэттин принес два очка.

В похожей ситуации «Барыс» был в домашней игре с ЦСКА, когда Брэндон Боченски перевел игру в овертайм, сделав счет 2:2. Но Кирилл Капризов помог москвичам увести победу в Москву. Еще в двух матчах, с нижегородским «Торпедо» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска, столичная команда сама упускала преимущество в основное время и проигрывала в экстра-тайме.

Три раза «Барыс» играл в буллитной серии и два раза ее выиграл. Побеждены «Авангард» и «Витязь». Единственное поражение — от «Ак Барса». Баланс выигранных и проигранных встреч в основное время также положительный — шесть против трех. Выиграть у команды из Астаны смогли только «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Сезон 2018/2019

Первая выездная серия

05.09 — «Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6

07.09 — «Ак Барс» — «Барыс» — 4:3

09.09 — «Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ.

Первая домашняя серия

12.09 — «Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ

14.09 — «Барыс» — «Торпедо» — 4:1

16.09 — «Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б

18.09 — «Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б.

Вторая выездная серия

22.09 — «Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:3

24.09 — «Динамо» Москва — «Барыс» — 2:3 ОТ

26.09 — «Витязь» — «Барыс» — 3:4 Б

29.09 — «Динамо» Рига — «Барыс» — 3:7.

Вторая домашняя серия

03.10 — «Барыс» — ЦСКА — 2:3 ОТ

07.10 — «Барыс» — «Слован» — 3:0

09.10 — «Барыс» — «Динамо» Рига — 3:1.

Третья выездная серия

14.10 — «Авангард» — «Барыс» — 5:3

16.10 — «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2

18.10 — «Трактор» — «Барыс» — 4:5 ОТ.

Третья домашняя серия

22.10 — «Барыс» — «Динамо» Минск

26.10 — «Барыс» — «Витязь»

28.10 — «Барыс» — «Сибирь»

30.10 — «Барыс» — «Адмирал»

1.11 — «Барыс» — «Трактор».