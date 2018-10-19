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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов едва не подрался с голкипером «Витязя»

Голкипер «Нефтехимика» закипел.

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Источник: РИА "Новости"

С чего всё началось

С обычного матча регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Нефтехимиком». Дело в том, что подмосковный клуб — неудобный соперник для команды Андрея Назарова. Нижнекамцы проиграли «витязям» на своём льду в стартовой встрече сезона, а теперь приехали в Подольск брать реванш.

Однако и на сей раз справиться с подмосковным клубом у «Нефтехимика» не получилось. Причём на пути «волков» снова встал финский голкипер «Витязя» Йони Ортио, ловивший буквально всё. Гости перебросали хозяев в створ — 42−28.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 8, 18.10.2018, 19:30
Витязь
3Нефтехимик1

Складывалось ощущение, что Ортио какой-то заколдованный для татарстанского клуба вратарь. Его штурмовали бросками со всех позиций, а пробить смог лишь защитник Дамир Шарипзянов. Да и то в самой концовке третьего периода, когда до сирены оставалось четыре секунды. Тренерский штаб «Витязя» сделал запрос на «вне игры», но после просмотра гол был засчитан.

Что сделал Ежов

Ежов направлял косой взгляд в сторону Ортио ещё по ходу противостояния. Илья — опытный голкипер. Порой в хоккее необходимо применять определённые психологические приёмы, стараться выводить соперника из себя. Собственно говоря, именно это Ежов и пытался сделать, а в конце матча банально закипел.

Сразу после того как главный тренер «Витязя» Валерий Белов взял запрос на «вне игры», а площадка оказалась пустой, Ортио, как хорошо заметно на видео, сделал какой-то жест в сторону Ежова. То ли махнул рукой, то ли попытался плеснуть водичкой. В результате Ежов рванул от своих ворот в сторону финского голкипера и предложил ему вступить в кулачный поединок. Пришлось вмешиваться судьям — они не допустили потасовки. Так что драки в стиле боя Патрика Руа с Крисом Осгудом или Майком Верноном не получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ежов, кстати, один из лидеров «Нефтехимика» не только на льду, но и в раздевалке. По моей информации, после поражения в матче с ХК «Сочи» он сделал серьёзный втык защитнику «Нефтехимика» Дмитрию Огурцову, допустившему грубую ошибку в одном из эпизодов с голом. В общем, Ежов именно тот голкипер, который нужен Андрею Назарову. Мастеровитый, по-спортивному злой, готовый везде проявлять свои лидерские качества.

Реакция главного тренера и капитана

Всё-таки Андрей Назаров — самый весёлый тренер в Континентальной лиге. Сложно представить, что было бы с лигой, не работай у нас специалисты вроде Андрея Викторовича. Наверное, КХЛ давно бы прокисла и стала унылой. Даже после обидного поражения главный тренер «волков» находит в себе силы пошутить и развеселить собравшихся на пресс-конференции журналистов.

«Что случилось в конце матча с Ежовым? Эмоции… Коньки проверить решил, наточены они у него или нет. Пробежался и проверил», — сказал Назаров.

Источник: РИА

Прокомментировал эпизод и новоиспечённый капитан «Нефтехимика» Павел Падакин, заявивший, что Ежов сильнее Ортио, а финн просто испугался.

«Илья — опытный вратарь, ему захотелось немножко побегать. Вот он и пробежался, хотел выступить. Наш вратарь сильнее, потому что другой вратарь не захотел драться. Ежов сделал всё нормально, так что ничего необычного там не было», — отметил Падакин.

В общем, казалось бы, самая скучная вывеска игрового дня, включавшего в себя девять встреч, привлекла к себе внимание благодаря нестандартному поведению хоккеисту. Никто не говорит, что в хоккее должны процветать массовые драки и мордобой, но подобных ярких и необычных эпизодов, эмоций хоккеистов и спортивной злости хочется видеть побольше.

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