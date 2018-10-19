Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов едва не подрался с голкипером «Витязя»
Голкипер «Нефтехимика» закипел.
Голкипер «Нефтехимика» закипел.
С обычного матча регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Нефтехимиком». Дело в том, что подмосковный клуб — неудобный соперник для команды Андрея Назарова. Нижнекамцы проиграли «витязям» на своём льду в стартовой встрече сезона, а теперь приехали в Подольск брать реванш.
Однако и на сей раз справиться с подмосковным клубом у «Нефтехимика» не получилось. Причём на пути «волков» снова встал финский голкипер «Витязя» Йони Ортио, ловивший буквально всё. Гости перебросали хозяев в створ — 42−28.
Складывалось ощущение, что Ортио
Ежов направлял косой взгляд в сторону Ортио ещё по ходу противостояния. Илья — опытный голкипер. Порой в хоккее необходимо применять определённые психологические приёмы, стараться выводить соперника из себя. Собственно говоря, именно это Ежов и пытался сделать, а в конце матча банально закипел.
Сразу после того как главный тренер «Витязя» Валерий Белов взял запрос на «вне игры», а площадка оказалась пустой, Ортио, как хорошо заметно на видео, сделал
Ежов, кстати, один из лидеров «Нефтехимика» не только на льду, но и в раздевалке. По моей информации, после поражения в матче с ХК «Сочи» он сделал серьёзный втык защитнику «Нефтехимика» Дмитрию Огурцову, допустившему грубую ошибку в одном из эпизодов с голом. В общем, Ежов именно тот голкипер, который нужен Андрею Назарову. Мастеровитый,
«Что случилось в конце матча с Ежовым? Эмоции… Коньки проверить решил, наточены они у него или нет. Пробежался и проверил», — сказал Назаров.
Прокомментировал эпизод и новоиспечённый капитан «Нефтехимика» Павел Падакин, заявивший, что Ежов сильнее Ортио, а финн просто испугался.
«Илья — опытный вратарь, ему захотелось немножко побегать. Вот он и пробежался, хотел выступить. Наш вратарь сильнее, потому что другой вратарь не захотел драться. Ежов сделал всё нормально, так что ничего необычного там не было», — отметил Падакин.
В общем, казалось бы, самая скучная вывеска игрового дня, включавшего в себя девять встреч, привлекла к себе внимание благодаря нестандартному поведению хоккеисту. Никто не говорит, что в хоккее должны процветать массовые драки и мордобой, но подобных ярких и необычных эпизодов, эмоций хоккеистов и спортивной злости хочется видеть побольше.