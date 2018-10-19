«Металлург» подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Чехии Булиржем

Ранее «Металлург» сообщил о расторжении контракта с канадским нападающим Войтеком Вольски по обоюдному согласию.

27-летний Булирж в текущем сезоне чемпионата Чехии в составе «Либереца» в 11 матчах забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. Ранее хоккеист не выступал за пределами чешского первенства.