«Металлург» подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Чехии Булиржем
ТАСС, 19 октября. Магнитогорский «Металлург» подписал однолетнее соглашение с лучшим снайпером чешской Экстралиги центральным нападающим Михалом Булиржем. Об этом информирует
ТАСС, 19 октября. Магнитогорский «Металлург» подписал однолетнее соглашение с лучшим снайпером чешской Экстралиги центральным нападающим Михалом Булиржем. Об этом информирует
Ранее «Металлург» сообщил о расторжении контракта с канадским нападающим Войтеком Вольски по обоюдному согласию.
27-летний Булирж в текущем сезоне чемпионата Чехии в составе «Либереца» в 11 матчах забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. Ранее хоккеист не выступал за пределами чешского первенства.
В составе сборной Чехии Булирж провел два матча Евротура, в которых не отметился баллами за результативность.