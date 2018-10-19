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13:26 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Чехии Булиржем

ТАСС, 19 октября. Магнитогорский «Металлург» подписал однолетнее соглашение с лучшим снайпером чешской Экстралиги центральным нападающим Михалом Булиржем. Об этом информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Ранее «Металлург» сообщил о расторжении контракта с канадским нападающим Войтеком Вольски по обоюдному согласию.

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27-летний Булирж в текущем сезоне чемпионата Чехии в составе «Либереца» в 11 матчах забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. Ранее хоккеист не выступал за пределами чешского первенства.

В составе сборной Чехии Булирж провел два матча Евротура, в которых не отметился баллами за результативность.

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