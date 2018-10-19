Епанчинцев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»

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«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, в частности Алексея Юрьевича Жамнова, за доверие. Совместно нам удалось проделать большую работу», — сказал Епанчинцев.

42-летний специалист считает, что причиной его ухода из клуба стала нестабильная игра команды. В нынешнем сезоне «Спартак» после 19 матчей регулярного чемпионата занимает седьмое место в Западной конференции, которое позволяет попасть в число участников плей-офф.

«Череда побед сменялась чередой поражений. Видимо, руководство видит, что ситуация может быть лучше, поэтому было принято такое решение», — заметил он.

Епанчинцев пока не готов говорить по поводу работы в других клубах. «Сейчас хочется просто отдохнуть недельку», — сказал он.