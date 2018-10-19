Епанчинцев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»
МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом он заявил ТАСС.
МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом он заявил ТАСС.
«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, в частности Алексея Юрьевича Жамнова, за доверие. Совместно нам удалось проделать большую работу», — сказал Епанчинцев.
42-летний специалист считает, что причиной его ухода из клуба стала нестабильная игра команды. В нынешнем сезоне «Спартак» после 19 матчей регулярного чемпионата занимает седьмое место в Западной конференции, которое позволяет попасть в число участников
«Череда побед сменялась чередой поражений. Видимо, руководство видит, что ситуация может быть лучше, поэтому было принято такое решение», — заметил он.
Епанчинцев пока не готов говорить по поводу работы в других клубах. «Сейчас хочется просто отдохнуть недельку», — сказал он.
Епанчинцев возглавил «Спартак» в апреле 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством московская команда в прошлом сезоне впервые за семь лет вышла в