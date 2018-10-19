У КХЛ нет фактов, подтверждающих перевод игрока «Ак Барса» Галиева в ВХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в четверг заявил, что Галиев не тренировался с командой, потому что будет работать с командой ВХЛ «Барс», где «хорошие полноценные тренировки». По регламенту имеющий односторонний контракт с «Ак Барсом» игрок не может быть переведен в расположение «Барса» без прохождения через список отказов.

«По данным электронной базы ЦИБ КХЛ нападающий Станислав Галиев находится в основной команде, никаких перемещений игрока за последние дни не зарегистрировано. В соответствии с п. 4 ст. 40 правового регламента КХЛ все перемещения игрока в структуре клуба без соответствующего действия в электронной базе незаконны. Фактов, подтверждающих направление Станислава Галиева в команду клуба ВХЛ, нет, при этом сам игрок не обращался в КХЛ с претензиями», — сообщили в пресс-службе КХЛ.