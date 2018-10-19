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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

У КХЛ нет фактов, подтверждающих перевод игрока «Ак Барса» Галиева в ВХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. КХЛ не может наказать казанский «Ак Барс» за перевод форварда Станислава Галиева в расположение команды ВХЛ «Барс», так как не располагает фактами, подтверждающими этот перевод, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в четверг заявил, что Галиев не тренировался с командой, потому что будет работать с командой ВХЛ «Барс», где «хорошие полноценные тренировки». По регламенту имеющий односторонний контракт с «Ак Барсом» игрок не может быть переведен в расположение «Барса» без прохождения через список отказов.

«По данным электронной базы ЦИБ КХЛ нападающий Станислав Галиев находится в основной команде, никаких перемещений игрока за последние дни не зарегистрировано. В соответствии с п. 4 ст. 40 правового регламента КХЛ все перемещения игрока в структуре клуба без соответствующего действия в электронной базе незаконны. Фактов, подтверждающих направление Станислава Галиева в команду клуба ВХЛ, нет, при этом сам игрок не обращался в КХЛ с претензиями», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Соответственно, КХЛ не имеет оснований для наложения штрафа на ХК “Ак Барс” за нарушение регламента. По данным, полученным из клуба, игрок находится в расположении основной команды», — отметили в пресс-службе лиги.

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