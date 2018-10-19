ЦСКА по буллитам обыграл в гостях «Сочи» в матче КХЛ
ТАСС, 19 октября. Московский ЦСКА по буллитам победил «Сочи» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 19 октября. Московский ЦСКА по буллитам победил «Сочи» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев шайбу забросил Константин Окулов (24-я минута), у хозяев отличился Шон Коллинз (43). На последней минуте овертайма форвард ЦСКА Кирилл Капризов не реализовал буллит. В послематчевой серии точнее были армейцы.
ЦСКА набрал 32 очка, клуб возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Сочи» с 21 очком сохранил пятую строчку на Западе.
В другом матче лидер общей таблицы КХЛ екатеринбургский «Автомобилист», прервавший в среду 18-матчевую победную серию, обыграл в гостях череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1.
|Сергей Зубов
|Игорь Никитин
|Дмитрий Шикин
|Илья Сорокин
|1-й период
|Сергей Андронов
|14:12
|Линден Вей
|16:38
|2-й период
|Константин Окулов (М. Робинсон)
|23:43
|Сергей Толчинский
|25:05
|29:14
|Денис Александров
|36:35
|Дамир Рахимуллин
|Андрей Светлаков
|36:35
|3-й период
|42:06
|Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка)
|52:16
|Александр Полунин
|Овертайм
|Андрей Светлаков
|62:45
|Кирилл Капризов
|65:00
|А. Слепышев
|9
|Штрафное время
|13
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)