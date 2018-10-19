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22:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА по буллитам обыграл в гостях «Сочи» в матче КХЛ

ТАСС, 19 октября. Московский ЦСКА по буллитам победил «Сочи» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе армейцев шайбу забросил Константин Окулов (24-я минута), у хозяев отличился Шон Коллинз (43). На последней минуте овертайма форвард ЦСКА Кирилл Капризов не реализовал буллит. В послематчевой серии точнее были армейцы.

ЦСКА набрал 32 очка, клуб возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Сочи» с 21 очком сохранил пятую строчку на Западе.

В другом матче лидер общей таблицы КХЛ екатеринбургский «Автомобилист», прервавший в среду 18-матчевую победную серию, обыграл в гостях череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1.

Сочи 1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
19.10.2018, 19:30 Зрители: 6965 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Игорь Никитин
Вратари
Дмитрий Шикин Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов 14:12
Линден Вей 16:38
2-й период
Константин Окулов (М. Робинсон) 23:43
Сергей Толчинский 25:05
29:14 Денис Александров
36:35 Дамир Рахимуллин
Андрей Светлаков 36:35
3-й период
42:06 Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка)
52:16 Александр Полунин
Овертайм
Андрей Светлаков 62:45
Кирилл Капризов 65:00
Серия буллитов - победный бросок
А. Слепышев
Статистика
9 Штрафное время 13
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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