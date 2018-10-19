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19 октября, источник: Чемпионат.com

«Северсталь» вспомнила бронзу-2001. Против лучшей команды КХЛ это не помогло

«Автомобилист» начал новую победную серию.

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Сезон-2018/19 складывается для «Северстали» очень тяжело. Команда потеряла своего многолетнего лидера Дмитрия Кагарлицкого, который уехал в «Динамо», и пока не может включиться в борьбу за плей-офф. Череповчане забивают меньше всех в КХЛ, да ещё и навалились травмы — сейчас в лазарете находятся шесть игроков, а о длинной «скамейке» можно только мечтать. Да ещё и Денис Куляш — главная пушка при игре в большинстве, получил дисквалификацию.

На рубеже веков всё было по-другому. «Северсталь» была одним из лидеров Суперлиги, и дважды выиграла медали чемпионата России — бронзу в 2001 году и серебро в 2003-м. Этим временам в Череповце решили посвятить традиционный ретро-уикэнд. На игру с «Автомобилистом» команда Александра Гулявцева вышла в специальной форме, дизайн которой повторяет джерси бронзового сезона. В закромах складов откопали оригинальные гамаши конца 1990-х — начала 2000-х.

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Перед игрой на кубе показывали репортажи местного телевидения, посвящённые первым медалям в истории команды. Уставший Максим Соколов, весёлый Сергей Михалёв, архивные кадры матчей наверняка тронули сердца, особенно старших поколений болельщиков. На символическое вбрасывание вышли игроки той команды — Сергей Бердников, Виктор Чистов, Владислав Лучкин, Евгений Петрочинин. А в перерыве к ним растянулась очередь болельщиков за автографами.

Убойное большинство «Автомобилиста» и долгожданный гол Гераськина

У «Автомобилиста», наоборот, всё прекрасно. И даже первое поражение в сезоне после 18 побед подряд не портит общую картину. Справиться с такой командой мало кому по силам, не получилось и у «Северстали». С прямыми бросками Фурх справлялся, а полевые героически блокировали остальные выстрелы, но «Автомобилист» сделал своё дело в большинстве. По голу в первом и втором периодах забили Стефан Да Коста и Найджел Доус, оба раза в касание замкнув поперечные передачи.

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Лишь под конец второго периода у «Северстали» начали проходить нацеленные атаки на ворота Коваржа, попытки отыграться продолжились и после перерыва. Заигравшись в чужой зоне, хозяева пропустили разящую контратаку от четвёртого звена екатеринбуржцев.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, череповецкие болельщики свою команду не бросают. Стопроцентной посещаемости у «Северстали» нет, но трибуны точно не выглядят пустыми, а в перерывах в фойе не протолкнуться. Там играла живая музыка с хитами начала 2000-х, были приготовлены развлечения как для взрослых, так и для детей. Хоккей, фотобудка и другие интересности. Даже выставили ретроавтомобиль. Уныния на лицах болельщиков сегодня не было. Возможно, пилюлю поражения подсластили воспоминания о временах, когда «Северсталь» была в медалях. Долгожданный гол любимой команды болельщики встретили оглушительным гулом и тут же принялись требовать ещё шайбу. Но её не случилось.

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У Гулявцева накипело

Как бы ни было сложно, «Северстали» нельзя подводить болельщиков, которые продолжают верить в команду. Александр Гулявцев на пресс-конференции жёстко прошёлся по своим игрокам, взывал к самоуважению нападающих и заявил, что будет наказывать рублём. «Большие претензии к нападающим, причём ко всем. Попросил сейчас всех проанализировать свои действия, что они сделали, чтобы выиграть матч. У некоторых нападающих ноль бросков по воротам уже который матч. Каждый уважающий себя форвард, находясь на площадке 10−15 минут, должен создать хотя бы момент, как Игорь Гераскькин. Не скажу, что он провёл хороший матч, но он создал момент и забил.

«Автомобилист» сыграл очень дисциплинированно, но что мы сделали для того, чтобы зарабатывать удаления? Мы не лезли на ворота, в первом периоде плохо двигались в зоне атаки, ждали от игрока с шайбой, что он что-то сделает, не помогали. Нужно быть голодным до гола, голодным до победы.

Сегодня отчётливо было сказано перед матчем, что надо убирать ненужные удаления, тем более в «Автомобилисте» есть люди, которые решают на раз-два. Сегодня два гола нам забили в большинстве. Говорили об этом, удаления не были оправданными. Будут применены санкции, но какие санкции? Посадить не посадишь, потому что нет народа, а в финансовом плане будут наказаны все до одного, кто удалился, — отметил тренер.

Сейчас «Северсталь» борется за сохранение прописки в КХЛ. В прошлом году череповчане подарили городу сказку и впервые за долгое время вышли в плей-офф. Сможет ли «Северсталь» сотворить ещё одно чудо?

Северсталь 1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
Автомобилист
19.10.2018, 19:00 Зрители: 3313 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Александр Гулявцев Андрей Мартемьянов
Вратари
Доминик Фурх Якуб Коварж
1-й период
00:26 Владимир Малевич
07:55 Сергей Лапин
Стефан Да Коста (Н. Доус, И. Вишневский) 08:04
17:38 Владимир Сычушкин
Вячеслав Литовченко 18:09
18:57 Игорь Гераськин
2-й период
22:09 Александр Щербина
Найджел Доус (Ф. Паре, С. Да Коста) 23:08
3-й период
Виталий Попов (Г. Белоусов, С. Хрипунов) 43:12
51:20 Игорь Гераськин (И. Лекомцев, С. Лапин)
Статистика
10 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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