«Северсталь» вспомнила бронзу-2001. Против лучшей команды КХЛ это не помогло

Сезон-2018/19 складывается для «Северстали» очень тяжело. Команда потеряла своего многолетнего лидера Дмитрия Кагарлицкого, который уехал в «Динамо», и пока не может включиться в борьбу за плей-офф. Череповчане забивают меньше всех в КХЛ, да ещё и навалились травмы — сейчас в лазарете находятся шесть игроков, а о длинной «скамейке» можно только мечтать. Да ещё и Денис Куляш — главная пушка при игре в большинстве, получил дисквалификацию.

На рубеже веков всё было по-другому. «Северсталь» была одним из лидеров Суперлиги, и дважды выиграла медали чемпионата России — бронзу в 2001 году и серебро в 2003-м. Этим временам в Череповце решили посвятить традиционный ретро-уикэнд. На игру с «Автомобилистом» команда Александра Гулявцева вышла в специальной форме, дизайн которой повторяет джерси бронзового сезона. В закромах складов откопали оригинальные гамаши конца 1990-х — начала 2000-х.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpEwWxggFgK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpEwWxggFgK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Именно в них команда проведёт ближайшие матчи!? ???#суперсеверсталь #сезондобрыхдел #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные #мыстальныенаснесломают #северсталь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hc_severstal/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> HC Severstal</a> (@hc_severstal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-18T12:22:54+00:00">18 Окт 2018 в 5:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед игрой на кубе показывали репортажи местного телевидения, посвящённые первым медалям в истории команды. Уставший Максим Соколов, весёлый Сергей Михалёв, архивные кадры матчей наверняка тронули сердца, особенно старших поколений болельщиков. На символическое вбрасывание вышли игроки той команды — Сергей Бердников, Виктор Чистов, Владислав Лучкин, Евгений Петрочинин. А в перерыве к ним растянулась очередь болельщиков за автографами.

Убойное большинство «Автомобилиста» и долгожданный гол Гераськина

У «Автомобилиста», наоборот, всё прекрасно. И даже первое поражение в сезоне после 18 побед подряд не портит общую картину. Справиться с такой командой мало кому по силам, не получилось и у «Северстали». С прямыми бросками Фурх справлялся, а полевые героически блокировали остальные выстрелы, но «Автомобилист» сделал своё дело в большинстве. По голу в первом и втором периодах забили Стефан Да Коста и Найджел Доус, оба раза в касание замкнув поперечные передачи.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d483066b033dbe6a6a2e5549987714d4_hd/q544057/882cc266ba6912ea4173fd1fc4a1d98f/4695655698?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лишь под конец второго периода у «Северстали» начали проходить нацеленные атаки на ворота Коваржа, попытки отыграться продолжились и после перерыва. Заигравшись в чужой зоне, хозяева пропустили разящую контратаку от четвёртого звена екатеринбуржцев.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, череповецкие болельщики свою команду не бросают. Стопроцентной посещаемости у «Северстали» нет, но трибуны точно не выглядят пустыми, а в перерывах в фойе не протолкнуться. Там играла живая музыка с хитами начала 2000-х, были приготовлены развлечения как для взрослых, так и для детей. Хоккей, фотобудка и другие интересности. Даже выставили ретроавтомобиль. Уныния на лицах болельщиков сегодня не было. Возможно, пилюлю поражения подсластили воспоминания о временах, когда «Северсталь» была в медалях. Долгожданный гол любимой команды болельщики встретили оглушительным гулом и тут же принялись требовать ещё шайбу. Но её не случилось.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_cc29afd2403c1163f18440f0f49360db_hd/q544097/dda29efe467ac8fecadee2cb9b7052b3/4695655721?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Гулявцева накипело

Как бы ни было сложно, «Северстали» нельзя подводить болельщиков, которые продолжают верить в команду. Александр Гулявцев на пресс-конференции жёстко прошёлся по своим игрокам, взывал к самоуважению нападающих и заявил, что будет наказывать рублём. «Большие претензии к нападающим, причём ко всем. Попросил сейчас всех проанализировать свои действия, что они сделали, чтобы выиграть матч. У некоторых нападающих ноль бросков по воротам уже который матч. Каждый уважающий себя форвард, находясь на площадке 10−15 минут, должен создать хотя бы момент, как Игорь Гераскькин. Не скажу, что он провёл хороший матч, но он создал момент и забил.

«Автомобилист» сыграл очень дисциплинированно, но что мы сделали для того, чтобы зарабатывать удаления? Мы не лезли на ворота, в первом периоде плохо двигались в зоне атаки, ждали от игрока с шайбой, что он что-то сделает, не помогали. Нужно быть голодным до гола, голодным до победы.

Сегодня отчётливо было сказано перед матчем, что надо убирать ненужные удаления, тем более в «Автомобилисте» есть люди, которые решают на раз-два. Сегодня два гола нам забили в большинстве. Говорили об этом, удаления не были оправданными. Будут применены санкции, но какие санкции? Посадить не посадишь, потому что нет народа, а в финансовом плане будут наказаны все до одного, кто удалился, — отметил тренер.