«Северсталь» вспомнила бронзу-2001. Против лучшей команды КХЛ это не помогло
«Автомобилист» начал новую победную серию.
«Автомобилист» начал новую победную серию.
Сезон-2018/19 складывается для «Северстали» очень тяжело. Команда потеряла своего многолетнего лидера Дмитрия Кагарлицкого, который уехал в «Динамо», и пока не может включиться в борьбу за
На рубеже веков всё было
Перед игрой на кубе показывали репортажи местного телевидения, посвящённые первым медалям в истории команды. Уставший Максим Соколов, весёлый Сергей Михалёв, архивные кадры матчей наверняка тронули сердца, особенно старших поколений болельщиков. На символическое вбрасывание вышли игроки той команды — Сергей Бердников, Виктор Чистов, Владислав Лучкин, Евгений Петрочинин. А в перерыве к ним растянулась очередь болельщиков за автографами.
У «Автомобилиста», наоборот, всё прекрасно. И даже первое поражение в сезоне после 18 побед подряд не портит общую картину. Справиться с такой командой мало кому по силам, не получилось и у «Северстали». С прямыми бросками Фурх справлялся, а полевые героически блокировали остальные выстрелы, но «Автомобилист» сделал своё дело в большинстве. По голу в первом и втором периодах забили Стефан Да Коста и Найджел Доус, оба раза в касание замкнув поперечные передачи.
Лишь под конец второго периода у «Северстали» начали проходить нацеленные атаки на ворота Коваржа, попытки отыграться продолжились и после перерыва. Заигравшись в чужой зоне, хозяева пропустили разящую контратаку от четвёртого звена екатеринбуржцев.
Несмотря на неудовлетворительные результаты, череповецкие болельщики свою команду не бросают. Стопроцентной посещаемости у «Северстали» нет, но трибуны точно не выглядят пустыми, а в перерывах в фойе не протолкнуться. Там играла живая музыка с хитами начала 2000-х, были приготовлены развлечения как для взрослых, так и для детей. Хоккей, фотобудка и другие интересности. Даже выставили ретроавтомобиль. Уныния на лицах болельщиков сегодня не было. Возможно, пилюлю поражения подсластили воспоминания о временах, когда «Северсталь» была в медалях. Долгожданный гол любимой команды болельщики встретили оглушительным гулом и тут же принялись требовать ещё шайбу. Но её не случилось.
Как бы ни было сложно, «Северстали» нельзя подводить болельщиков, которые продолжают верить в команду. Александр Гулявцев на
«Автомобилист» сыграл очень дисциплинированно, но что мы сделали для того, чтобы зарабатывать удаления? Мы не лезли на ворота, в первом периоде плохо двигались в зоне атаки, ждали от игрока с шайбой, что он
Сегодня отчётливо было сказано перед матчем, что надо убирать ненужные удаления, тем более в «Автомобилисте» есть люди, которые решают на
Сейчас «Северсталь» борется за сохранение прописки в КХЛ. В прошлом году череповчане подарили городу сказку и впервые за долгое время вышли в
|Северсталь
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1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
|Автомобилист
|Александр Гулявцев
|Андрей Мартемьянов
|Доминик Фурх
|Якуб Коварж
|1-й период
|00:26
|Владимир Малевич
|07:55
|Сергей Лапин
|Стефан Да Коста (Н. Доус, И. Вишневский)
|08:04
|17:38
|Владимир Сычушкин
|Вячеслав Литовченко
|18:09
|18:57
|Игорь Гераськин
|2-й период
|22:09
|Александр Щербина
|Найджел Доус (Ф. Паре, С. Да Коста)
|23:08
|3-й период
|Виталий Попов (Г. Белоусов, С. Хрипунов)
|43:12
|51:20
|Игорь Гераськин (И. Лекомцев, С. Лапин)
|10
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)