Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь5
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Слован
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Нефтехимик4
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз3
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. НХЛ
21.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21.10
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз1
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзБ5
Флорида Пантерз6
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14:36 (мск), источник: Sports.kz

Боченски — о возвращении Бойда: Нужно заново притереться

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски оценил старт сезона для команды, а также прокомментировал возвращение в астанинский клуб нападающего Дастина Бойда.

Наверх

«Я думаю, что у нас были хорошие моменты, когда мы могли доказать, что относимся к командам самого высокого уровня, но были и такие матчи, когда мы ничего хорошего не показывали, недостаточно старались. Думаю, постепенно мы начинаем играть всё лучше и лучше — этот прогресс очень заметен. Лично мне нужно время, чтобы вновь уверенно почувствовать себя на льду, ведь я пропустил весь прошлый сезон. Как и вся команда, с каждым разом я стараюсь играть всё лучше и лучше.

Бойд? Да, хорошо, что Дастин вернулся, нам нужно заново притереться друг к другу. Раньше нам было весело вместе, мы отлично играли на протяжении многих лет, и теперь нужно вновь добиться такой игры. У нас была отличная связка, а теперь ещё в нашем звене и Фрэттин есть. Мы изо всех сил стараемся вернуть показатели лучшей тройки в лиге, — приводят слова Боченски «Известия».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедов озвучил имена звездной команды для подготовки к бою с Мэйвезер
Елеусинов посмеялся над сравнением с Головкиным
Самый ожидаемый бой в истории российских ММА закончился ничьей
Овечкин вывел из игры защитника «Флориды» силовым приемом
Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот
«Флорида» обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка
Промесу пора в «Спартак». В «Севилье» у него все очень плохо
Охота на «Воинов». Чего ждать от нового сезона НБА
«Челси» играет с «Манчестер Юнайтед» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь