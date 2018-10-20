Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот
А «Спартак» выиграет первый матч после отставки Епанчинцева.
А «Спартак» выиграет первый матч после отставки Епанчинцева.
Интрига: у хозяев сегодня в случае победы будет шанс уйти с последнего места в конференции. В последних двух встречах подопечные Александра Андриевского показывают довольно надежную игру в обороне, пропустив всего одну шайбу в основное время. Команда потихоньку выходит из кризиса, появляется всё больше уверенности в действиях игроков. Однако до спасительной восьмой строчки
У «зубров» ситуация менее радужная. Коллектив потерпел уже семь поражений кряду. По иронии судьбы, минчане последней раз побеждали именно во встрече с «Сибирью» дома, чуть больше двух недель назад. В клубе очень напряженная атмосфера, и Горди Дуайер может быть отправлен в отставку в любую минуту. Команда занимает последнее место на Западе, но отставание от зоны
Прогноз: оба коллектива испытывают явные проблемы с реализаций моментов, поэтому матч будет малорезультативным. Тем не менее психологическое преимущество на стороне команды из столицы Сибири. Хозяева одержат трудную победу в
Интрига: с уходом Германа Титова у челябинцев не ушли прежние проблемы. Команде всё также не хватает дисциплины в обороне. Иначе чем ещё можно объяснить упущенное преимущество в две шайбы за 6 минут до сирены в противостоянии с «Барысом»? Тем не менее новый рулевой стал доверять перспективному Александру Шарову, который забил первые голы в сезоне в прошлой встрече. Сможет ли Алексей Тертышный оживить Евгения Лапенкова, не набравшего пока ни одного очка с начала сезона?
Омичи испытывают спад в игре. Клуб в последних пяти матчах проиграл четыре раза, причём если фиаско со «Слованом» можно назвать случайностью, то поражения в матчах с
Прогноз: на «предсезонке» «Трактор» довольно уверенно взял верх. Но сейчас у хозяев намного больше игровых проблем, чем у их сегодняшних оппонентов. Уверенная победа «Авангарда» в основное время.
Интрига: руководство
Братиславцы приезжают в Москву с пятиматчевой победной серией. Команда почувствовала уверенность, играет на кураже. Гости не только идут на восьмой строчки Запада, но и имеют все шансы обойти спартаковцев. В последних матчах разыгрался молодой словацкий нападающий Матуш Сукель, забрасывающий уже три матча кряду. Одержат ли гости шестую победу подряд?
Прогноз: «Спартаку» нельзя проигрывать, поскольку ещё одно поражение от прямого конкурента за
Интрига: подольчане подходят к отчётному поединку, имея в активе две уверенные победы. Дружина Валерия Белова выглядит симпатично, показывает надёжную игру в обороне. Недостаток мастерства компенсируется большим желанием и грамотной игрой «по заданию». Неплохо проявляет себя молодежь. В частности, Артём
Рижане двумя днями ранее одержали важную в психологическом плане победу над «Спартаком». Команда грамотно надавила на болевые точки оппонента и сыграла надёжно у своих ворот. В отличие от прошлых сезонов в стане динамовцев нет равнодушных, все пластаются, бьются, блокируют шайбу. Если так пойдёт и дальше, то коллектив из столицы Латвии имеет все шансы выйти в
Прогноз: в последних трёх домашних встречах с рижским «Динамо» подмосковный коллектив неизбежно побеждал. Ситуация повторится и сегодня. У «Витязя» выше класс нападающих, поэтому хозяева и одержат тяжёлую победу за пределами основного времени.