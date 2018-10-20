Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот

Источник: РИА "Новости"

«Сибирь» — «Динамо» Минск

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.10.2018, 13:30 Сибирь - Динамо Мн -

Интрига: у хозяев сегодня в случае победы будет шанс уйти с последнего места в конференции. В последних двух встречах подопечные Александра Андриевского показывают довольно надежную игру в обороне, пропустив всего одну шайбу в основное время. Команда потихоньку выходит из кризиса, появляется всё больше уверенности в действиях игроков. Однако до спасительной восьмой строчки по-прежнему далеко. Поможет ли новосибирцам возвращение в строй капитана Олега Пигановича и нападающего Юкки Пелтолы одержать вторую домашнюю победу в сезоне?

У «зубров» ситуация менее радужная. Коллектив потерпел уже семь поражений кряду. По иронии судьбы, минчане последней раз побеждали именно во встрече с «Сибирью» дома, чуть больше двух недель назад. В клубе очень напряженная атмосфера, и Горди Дуайер может быть отправлен в отставку в любую минуту. Команда занимает последнее место на Западе, но отставание от зоны плей-офф небольшое. И если динамовцы хотят сыграть больше 62 матчей в сезоне, то пора прерывать «чёрную» серию. Проявят ли братья Костицыны свои лидерские качества?

Прогноз: оба коллектива испытывают явные проблемы с реализаций моментов, поэтому матч будет малорезультативным. Тем не менее психологическое преимущество на стороне команды из столицы Сибири. Хозяева одержат трудную победу в одну-две шайбы.

«Трактор» — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.10.2018, 14:30 Трактор - Авангард -

Интрига: с уходом Германа Титова у челябинцев не ушли прежние проблемы. Команде всё также не хватает дисциплины в обороне. Иначе чем ещё можно объяснить упущенное преимущество в две шайбы за 6 минут до сирены в противостоянии с «Барысом»? Тем не менее новый рулевой стал доверять перспективному Александру Шарову, который забил первые голы в сезоне в прошлой встрече. Сможет ли Алексей Тертышный оживить Евгения Лапенкова, не набравшего пока ни одного очка с начала сезона?

Омичи испытывают спад в игре. Клуб в последних пяти матчах проиграл четыре раза, причём если фиаско со «Слованом» можно назвать случайностью, то поражения в матчах с топ-клубами заставляет задуматься о весенних перспективах «ястребов». Однако волноваться не о чем. Хитрый Боб Хартли обязательно что-нибудь придумает, да и сам спад, возможно, «запланированный». В последнее время разочаровывают нападающие-варяги из Балашихи. Активизируются ли они?

Прогноз: на «предсезонке» «Трактор» довольно уверенно взял верх. Но сейчас у хозяев намного больше игровых проблем, чем у их сегодняшних оппонентов. Уверенная победа «Авангарда» в основное время.

«Спартак» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.10.2018, 17:00 Спартак - Слован -

Интрига: руководство красно-белых сделало выводы после поражения от рижского «Динамо». На биржу труда отправился Вадим Епанчинцев, которому поставили в вину отсутствие стабильности в игре. Однако ответственность вместе с тренером должен разделить и генеральный менеджер Алексей Жамнов, который приглашал в команду игроков, «едущих с ярмарки» не первый год. За примерами далеко ходить не надо, Энвер Лисин успел всего за несколько месяцев получить компенсацию от двух клубов за досрочное расторжение контракта. Сработает ли эмоциональная встряска?

Братиславцы приезжают в Москву с пятиматчевой победной серией. Команда почувствовала уверенность, играет на кураже. Гости не только идут на восьмой строчки Запада, но и имеют все шансы обойти спартаковцев. В последних матчах разыгрался молодой словацкий нападающий Матуш Сукель, забрасывающий уже три матча кряду. Одержат ли гости шестую победу подряд?

Прогноз: «Спартаку» нельзя проигрывать, поскольку ещё одно поражение от прямого конкурента за плей-офф может, в конечном счёте, дорого обойтись. В прошлом сезоне появление на лавке генерального менеджера помогло хозяевам. Поможет и на этот раз. В трудном матче красно-белые одержат викторию в основное время.

«Витязь» — «Динамо» Рига

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.10.2018, 17:00 Витязь - Динамо Р -

Интрига: подольчане подходят к отчётному поединку, имея в активе две уверенные победы. Дружина Валерия Белова выглядит симпатично, показывает надёжную игру в обороне. Недостаток мастерства компенсируется большим желанием и грамотной игрой «по заданию». Неплохо проявляет себя молодежь. В частности, Артём Швец-Роговой, набирающей очки уже три матча. Порадуют ли хозяева домашнюю публику очередной победой над прямым конкурентом?

Рижане двумя днями ранее одержали важную в психологическом плане победу над «Спартаком». Команда грамотно надавила на болевые точки оппонента и сыграла надёжно у своих ворот. В отличие от прошлых сезонов в стане динамовцев нет равнодушных, все пластаются, бьются, блокируют шайбу. Если так пойдёт и дальше, то коллектив из столицы Латвии имеет все шансы выйти в плей-офф. Догонит ли защитник-голеодорМэтью Майоне Никиту Гусева в списке лучших бомбардиров лиги?