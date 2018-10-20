Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»

Подопечные Горди Дуайера потерпели восьмое подряд поражение, оставшись на последней строчке Западной конференции.



«Сибирь» ударно начала игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.