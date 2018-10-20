Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:0.
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:0.
Подопечные Горди Дуайера потерпели восьмое подряд поражение, оставшись на последней строчке Западной конференции.
«Сибирь» ударно начала игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.
|Александр Андриевский
|Горди Дуайер
|Дэнни Тэйлор
|Юнас Энрот 28:37 (М. Карнаухов 28:37)
|1-й период
|00:19
|Дмитрий Саюстов
|01:42
|Павел Ткаченко (В. Пешехонов, Е. Бодров)
|Олег Евенко
|09:04
|Олег Евенко
|09:04
|Артем Волков
|15:08
|Теему Пулккинен
|17:33
|18:45
|Данил Романцев
|Илья Хохлов
|18:45
|19:12
|Евгений Бодров (Кон. Алексеев, М. Игнатович)
|2-й период
|Иван Дроздов
|20:50
|Сергей Костицын
|24:28
|28:37
|Николай Демидов
|32:34
|Александр Логинов
|33:45
|Данил Романцев
|Патрик Уиркош
|35:36
|36:49
|Александр Логинов (Ю. Пелтола)
|3-й период
|Илья Хохлов
|54:49
|Иван Дроздов
|59:23
|4
|Штрафное время
|49
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)