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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение, крупно проиграв «Сибири»

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:0.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Горди Дуайера потерпели восьмое подряд поражение, оставшись на последней строчке Западной конференции.

«Сибирь» ударно начала игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.

Сибирь 6:0
(3:0, 3:0, 0:0)
Динамо Мн
20.10.2018, 13:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Горди Дуайер
Вратари
Дэнни Тэйлор Юнас Энрот 28:37 (М. Карнаухов 28:37)
1-й период
00:19 Дмитрий Саюстов
01:42 Павел Ткаченко (В. Пешехонов, Е. Бодров)
Олег Евенко 09:04
Олег Евенко 09:04
Артем Волков 15:08
Теему Пулккинен 17:33
18:45 Данил Романцев
Илья Хохлов 18:45
19:12 Евгений Бодров (Кон. Алексеев, М. Игнатович)
2-й период
Иван Дроздов 20:50
Сергей Костицын 24:28
28:37 Николай Демидов
32:34 Александр Логинов
33:45 Данил Романцев
Патрик Уиркош 35:36
36:49 Александр Логинов (Ю. Пелтола)
3-й период
Илья Хохлов 54:49
Иван Дроздов 59:23
Статистика
4 Штрафное время 49
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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