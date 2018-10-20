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17:50 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Полыгалова принес «Трактору» победу над «Авангардом»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме обыграли омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Челябинске, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Игорь Полыгалов (25-я и 62-я минута). Автором гола у омичей стал Кирилл Петров (50).

Защитник «Трактора» Григорий Желдаков провел 300-й матч в КХЛ, а нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко сыграл 300-ю встречу в регулярных чемпионатах лиги.

Трактор 2:1 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1)
Авангард
20.10.2018, 14:30 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Боб Хартли
Вратари
Василий Демченко Игорь Бобков
2-й период
24:18 Игорь Полыгалов (Й. Энлунд, А.П. Шаров)
35:00 Василий Демченко
3-й период
42:22 Данила Губарев
Кирилл Петров 49:15
57:23 Василий Демченко
Овертайм
61:10 Игорь Полыгалов (А.П. Шаров)
Статистика
6 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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