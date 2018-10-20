Дубль Полыгалова принес «Трактору» победу над «Авангардом»

Игра, прошедшая в субботу в Челябинске, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Игорь Полыгалов (25-я и 62-я минута). Автором гола у омичей стал Кирилл Петров (50).