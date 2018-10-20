Дубль Полыгалова принес «Трактору» победу над «Авангардом»
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме обыграли омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме обыграли омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в субботу в Челябинске, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Игорь Полыгалов (25-я и 62-я минута). Автором гола у омичей стал Кирилл Петров (50).
Защитник «Трактора» Григорий Желдаков провел 300-й матч в КХЛ, а нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко сыграл 300-ю встречу в регулярных чемпионатах лиги.
|Алексей Тертышный
|Боб Хартли
|Василий Демченко
|Игорь Бобков
|2-й период
|24:18
|Игорь Полыгалов (Й. Энлунд, А.П. Шаров)
|35:00
|Василий Демченко
|3-й период
|42:22
|Данила Губарев
|Кирилл Петров
|49:15
|57:23
|Василий Демченко
|Овертайм
|61:10
|Игорь Полыгалов (А.П. Шаров)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)