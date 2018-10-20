Энрот: «Динамо» не лучшим образом было готово к началу матча с «Сибирью»

«Конечно, мы должны были оказаться лучше готовы к началу поединка. Пропустили две быстрые шайбы, и это предопределило результат. Плюс много играли в меньшинстве. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Всем игрокам нужно действовать лучше, и я не исключение. Надеюсь, уже в Астане команда сможет победить. Понятно, сезон получается трудным, но нам надо оставаться единым целым, поддерживать друг друга, не раскисать», — цитирует вратаря официальный сайт минского клуба.