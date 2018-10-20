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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Энрот: «Динамо» не лучшим образом было готово к началу матча с «Сибирью»

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился мыслями о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:6). Белорусская команда потерпела восьмое поражение подряд.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы должны были оказаться лучше готовы к началу поединка. Пропустили две быстрые шайбы, и это предопределило результат. Плюс много играли в меньшинстве. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Всем игрокам нужно действовать лучше, и я не исключение. Надеюсь, уже в Астане команда сможет победить. Понятно, сезон получается трудным, но нам надо оставаться единым целым, поддерживать друг друга, не раскисать», — цитирует вратаря официальный сайт минского клуба.

Энрот не доиграл матч с «Сибирью» до финальной сирены, он был заменён после четвёртой пропущенной шайбы, и вместо него на льду появился Михаил Карнаухов.

Сибирь 6:0
(3:0, 3:0, 0:0)
Динамо Мн
20.10.2018, 13:30 Зрители: 7112 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Горди Дуайер
Вратари
Дэнни Тэйлор Юнас Энрот 28:37 (М. Карнаухов 28:37)
1-й период
00:19 Дмитрий Саюстов
01:42 Павел Ткаченко (Е. Бодров, В. Пешехонов)
Олег Евенко 09:04
Олег Евенко 09:04
Артем Волков 15:08
Теему Пулккинен 17:33
18:45 Данил Романцев
Илья Хохлов 18:45
19:12 Евгений Бодров (Кон. Алексеев, М. Игнатович)
2-й период
Иван Дроздов 20:50
Сергей Костицын 24:28
28:37 Николай Демидов
32:34 Александр Логинов
33:45 Данил Романцев (А. Яковлев)
33:45
34:27
Патрик Уиркош 35:36
36:49 Александр Логинов (Ю. Пелтола)
3-й период
Илья Хохлов 54:49
Иван Дроздов 59:23
Статистика
6 Штрафное время 51
7 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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