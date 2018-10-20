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20:17 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Слован» в первом матче КХЛ под руководством Жамнова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» переиграл «Слован» из Братиславы со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Калинин (4-я минута), Ярослав Косов (29), Анатолий Никонцев (58) и Мартиньш Карсумс (59), у проигравших отличился Патрик Лампер (38). «Слован» прервал серию из пяти побед подряд.

«Спартак» провел первый матч после отставки Вадима Епанчинцева под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова.

«Спартак» набрал 20 очков после 20 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. В следующем матче красно-белые на «ЦСКА-Арене» примут московское «Динамо» 22 октября. «Слован» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Куньлунь» — «Нефтехимик» — 2:4,
  • «Сибирь» — «Динамо» (Минск) — 6:0,
  • «Трактор» — «Авангард» — 2:1 ОТ,
  • «Витязь» — «Динамо» (Рига) — 1:2.
Спартак 4:1
(1:0, 1:1, 2:0)
Слован
20.10.2018, 17:00 Зрители: 8516 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Алексей Жамнов Владимир Орсаг
Вратари
Юлиус Гудачек Марек Чильяк 58:03 (М. Чильяк 58:36)
1-й период
03:25 Дмитрий Калинин (М. Карсумс, Э. Лисин)
06:59
2-й период
Патрик Бачик 22:56
28:24 Ярослав Косов (Ил. Зубов)
Патрик Лампер (М. Лунтер) 37:54
38:43 Дмитрий Калинин
3-й период
Джефф Тэйфф 43:04
57:16 Анатолий Никонцев
58:36 п.в. Мартиньш Карсумс (Б. Максвелл, А. Хохлачев)
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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