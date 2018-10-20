«Спартак» обыграл «Слован» в первом матче КХЛ под руководством Жамнова

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Калинин (4-я минута), Ярослав Косов (29), Анатолий Никонцев (58) и Мартиньш Карсумс (59), у проигравших отличился Патрик Лампер (38). «Слован» прервал серию из пяти побед подряд.
«Спартак» провел первый матч после отставки Вадима Епанчинцева под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова.
«Спартак» набрал 20 очков после 20 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. В следующем матче красно-белые на «ЦСКА-Арене» примут московское «Динамо» 22 октября. «Слован» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».
Результаты других матчей игрового дня: