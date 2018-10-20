«Спартак» обыграл «Слован» в первом матче КХЛ под руководством Жамнова

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Калинин (4-я минута), Ярослав Косов (29), Анатолий Никонцев (58) и Мартиньш Карсумс (59), у проигравших отличился Патрик Лампер (38). «Слован» прервал серию из пяти побед подряд.

«Спартак» набрал 20 очков после 20 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. В следующем матче красно-белые на «ЦСКА-Арене» примут московское «Динамо» 22 октября. «Слован» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».