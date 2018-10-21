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13:10 (мск), источник: Прессбол

Шевченко о динамовцах: Это была не команда, а какие-то любители

Российский журналист Алексей Шевченко прошелся по игрокам минского «Динамо» и рулевому «зубров» Горди Дуайеру после поражения белорусской команды от «Сибири» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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— Каждый раз, когда смотришь на игру «Динамо» Минск, хочется написать «это был худший матч команды». Но я терпел и не зря, так как превзойти субботний матч против «Сибири» будет невозможно. Это была не команда, а какие-то посторонние люди, любители, вышедшие против клуба КХЛ. Новосибирцы забросили шесть шайб, а могли и тридцать шесть, никто бы не удивился. Болельщики белорусского клуба, безусловно, разочарованы, требуют отставки Горди Дуайера, а тот все повторяет, что только через работу можно будет добиться результата, призывает не опускать руки и осторожно намекает на кадровые проблемы.

Ну, не знаю. Есть разные серии поражений. Вчера мы с Андреем Мартемьяновым вспоминали его серию в Хабаровске, но сошлись на том, что даже в тот момент команда не выглядела так позорно. Где-то не везло, где-то шайба не шла в ворота, но был рисунок, было видно, что это временные трудности. Нечто подобное было в московском «Динамо» при Олеге Знарке. Тоже играли неплохо, но не везло. Да и серия «Сибири» в этом году — несчастный случай. Но в минском «Динамо» не видно никакого прогресса. Нет ощущения, что сейчас они добавят и все наладится. Конечно, в этом виноват и тренер, но раз никакого решения нет, то всех все устраивает, — приводит слова Шевченко sport-express.ru.

Поражение от «Сибири» стало для минского «Динамо» восьмым подряд. Такой продолжительной серии у «бело-синих» не было 10 лет, с тех пор, как в дебютном сезоне в КХЛ белорусский коллектив уступил в девяти встречах кряду. Из 19 матчей «регулярки» подопечные Горди Дуайера проиграли 15 и идут последними на «Западе». Все новости по тегу «ХК Динамо-Минск».

Сибирь 6:0
(3:0, 3:0, 0:0)
Динамо Мн
20.10.2018, 13:30 Зрители: 7112 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Горди Дуайер
Вратари
Дэнни Тэйлор Юнас Энрот 28:37 (М. Карнаухов 28:37)
1-й период
00:19 Дмитрий Саюстов
01:42 Павел Ткаченко (Е. Бодров, В. Пешехонов)
Олег Евенко 09:04
Олег Евенко 09:04
Артем Волков 15:08
Теему Пулккинен 17:33
18:45 Данил Романцев
Илья Хохлов 18:45
19:12 Евгений Бодров (Кон. Алексеев, М. Игнатович)
2-й период
Иван Дроздов 20:50
Сергей Костицын 24:28
28:37 Николай Демидов
32:34 Александр Логинов
33:45 Данил Романцев (А. Яковлев)
33:45
34:27
Патрик Уиркош 35:36
36:49 Александр Логинов (Ю. Пелтола)
3-й период
Илья Хохлов 54:49
Иван Дроздов 59:23
Статистика
6 Штрафное время 51
7 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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