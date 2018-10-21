Шевченко о динамовцах: Это была не команда, а какие-то любители

— Каждый раз, когда смотришь на игру «Динамо» Минск, хочется написать «это был худший матч команды». Но я терпел и не зря, так как превзойти субботний матч против «Сибири» будет невозможно. Это была не команда, а какие-то посторонние люди, любители, вышедшие против клуба КХЛ. Новосибирцы забросили шесть шайб, а могли и тридцать шесть, никто бы не удивился. Болельщики белорусского клуба, безусловно, разочарованы, требуют отставки Горди Дуайера, а тот все повторяет, что только через работу можно будет добиться результата, призывает не опускать руки и осторожно намекает на кадровые проблемы.

Ну, не знаю. Есть разные серии поражений. Вчера мы с Андреем Мартемьяновым вспоминали его серию в Хабаровске, но сошлись на том, что даже в тот момент команда не выглядела так позорно. Где-то не везло, где-то шайба не шла в ворота, но был рисунок, было видно, что это временные трудности. Нечто подобное было в московском «Динамо» при Олеге Знарке. Тоже играли неплохо, но не везло. Да и серия «Сибири» в этом году — несчастный случай. Но в минском «Динамо» не видно никакого прогресса. Нет ощущения, что сейчас они добавят и все наладится. Конечно, в этом виноват и тренер, но раз никакого решения нет, то всех все устраивает, — приводит слова Шевченко sport-express. ru.