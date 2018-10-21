«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»

Игра состоялась в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Максима Рассейкина, но «железнодорожники» отыгрались ещё до сирены на первый перерыв — отличился Брэндон Козун. Во втором и третьем игровых отрезках командам не удалось отметиться точными бросками, и выяснение отношений перенеслось на овертайм, где удача оказалась на стороне гостей — Стефан Да Коста отметился точным броском за 19 секунд до сирены.