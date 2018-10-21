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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»

«Локомотив» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Максима Рассейкина, но «железнодорожники» отыгрались ещё до сирены на первый перерыв — отличился Брэндон Козун. Во втором и третьем игровых отрезках командам не удалось отметиться точными бросками, и выяснение отношений перенеслось на овертайм, где удача оказалась на стороне гостей — Стефан Да Коста отметился точным броском за 19 секунд до сирены.

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.

Локомотив 1:2 ОТ
(1:1, 0:0, 0:0)
Автомобилист
21.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Андрей Мартемьянов
Вратари
Илья Коновалов Якуб Коварж
1-й период
Максим Рассейкин (И. Вишневский) 05:47
13:23 Брэндон Козун (М. Осипов, А. Локтионов)
15:06 Артур Каюмов
Андрей Обидин 15:06
Станислав Егоршев 18:01
18:37 Рушан Рафиков
Франсис Паре 18:37
Овертайм
Стефан Да Коста (Д. Секстон) 64:41
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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