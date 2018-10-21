«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»
«Локомотив» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.
Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Максима Рассейкина, но «железнодорожники» отыгрались ещё до сирены на первый перерыв — отличился Брэндон Козун. Во втором и третьем игровых отрезках командам не удалось отметиться точными бросками, и выяснение отношений перенеслось на овертайм, где удача оказалась на стороне гостей — Стефан Да Коста отметился точным броском за 19 секунд до сирены.
«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.
|Локомотив
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1:2 ОТ
(1:1, 0:0, 0:0)
|Автомобилист
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Мартемьянов
|Илья Коновалов
|Якуб Коварж
|1-й период
|Максим Рассейкин (И. Вишневский)
|05:47
|13:23
|Брэндон Козун (М. Осипов, А. Локтионов)
|15:06
|Артур Каюмов
|Андрей Обидин
|15:06
|Станислав Егоршев
|18:01
|18:37
|Рушан Рафиков
|Франсис Паре
|18:37
|Овертайм
|Стефан Да Коста (Д. Секстон)
|64:41
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)