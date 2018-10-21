«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в выездном матче КХЛ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме победили череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме победили череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Магнитки» шайбы забросили Евгений Тимкин (31-я минута) и Сергей Мозякин (64). Автором гола у «Северстали» стал Юрий Трубачёв (38).
|Северсталь
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1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Александр Гулявцев
|Йозеф Яндач
|Доминик Фурх
|Василий Кошечкин
|1-й период
|13:47
|Руслан Карлин
|2-й период
|Евгений Тимкин (С. Мозякин)
|30:25
|Евгений Тимкин
|34:17
|Виктор Антипин
|37:06
|37:50
|Юрий Трубачев (К. Корнеев, М. Рыбин)
|3-й период
|41:25
|Игорь Гераськин
|44:11
|Овертайм
|Сергей Мозякин (М. Эллисон, Д. Расмуссен)
|63:50
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)