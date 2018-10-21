Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
ЛокомотивОТ1
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
17:00
СеверстальОТ1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКАБ1
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
22.10
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22.10
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
11400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
20:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в выездном матче КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме победили череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Магнитки» шайбы забросили Евгений Тимкин (31-я минута) и Сергей Мозякин (64). Автором гола у «Северстали» стал Юрий Трубачёв (38).

Северсталь 1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Металлург Мг
21.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Александр Гулявцев Йозеф Яндач
Вратари
Доминик Фурх Василий Кошечкин
1-й период
13:47 Руслан Карлин
2-й период
Евгений Тимкин (С. Мозякин) 30:25
Евгений Тимкин 34:17
Виктор Антипин 37:06
37:50 Юрий Трубачев (К. Корнеев, М. Рыбин)
3-й период
41:25 Игорь Гераськин
44:11
Овертайм
Сергей Мозякин (М. Эллисон, Д. Расмуссен) 63:50
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России
СКА и ЦСКА сыграли матч плей-офф в октябре. Москвичи победили
Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл
«СЭ»: Карреру скоро отправят в отставку
Московский трофей остается в России. Хачанов взял третий титул
«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
Авен: Никогда не видел такой унылой игры в исполнении «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь