«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в выездном матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Магнитки» шайбы забросили Евгений Тимкин (31-я минута) и Сергей Мозякин (64). Автором гола у «Северстали» стал Юрий Трубачёв (38).