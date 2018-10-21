ЦСКА в серии буллитов переиграл СКА в матче КХЛ

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Сергей Андронов (11-я минута), у проигравших отличился Андрей Кузьменко (25). Для форварда СКА, обменянного в петербургский клуб из ЦСКА перед началом сезона, этот гол стал первым в сезоне в 16 проведенных встречах. Победный буллит реализовал Максим Шалунов, отличившийся по ходу серии трижды.