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20:19 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в серии буллитов переиграл СКА в матче КХЛ

ТАСС, 21 октября. Московский ЦСКА в серии послематчевых буллитов обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился Сергей Андронов (11-я минута), у проигравших отличился Андрей Кузьменко (25). Для форварда СКА, обменянного в петербургский клуб из ЦСКА перед началом сезона, этот гол стал первым в сезоне в 16 проведенных встречах. Победный буллит реализовал Максим Шалунов, отличившийся по ходу серии трижды.

ЦСКА набрал 34 очка после 21 матча и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 31 баллом после 19 игр располагается на второй строчке. В следующем матче столичная команда 26 октября на выезде сыграет с братиславским «Слованом», петербуржцы 24 октября проведут гостевой матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».

СКА 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
21.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00) Илья Сорокин
1-й период
02:15 Динар Хафизуллин
Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров) 10:28
14:11 Сергей Плотников
2-й период
20:21 Илья Каблуков
24:25 Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
Максим Шалунов 29:29
Артем Блажиевский 38:31
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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