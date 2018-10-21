ЦСКА в серии буллитов переиграл СКА в матче КХЛ
ТАСС, 21 октября. Московский ЦСКА в серии послематчевых буллитов обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
ТАСС, 21 октября. Московский ЦСКА в серии послематчевых буллитов обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Сергей Андронов (11-я минута), у проигравших отличился Андрей Кузьменко (25). Для форварда СКА, обменянного в петербургский клуб из ЦСКА перед началом сезона, этот гол стал первым в сезоне в 16 проведенных встречах. Победный буллит реализовал Максим Шалунов, отличившийся по ходу серии трижды.
ЦСКА набрал 34 очка после 21 матча и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 31 баллом после 19 игр располагается на второй строчке. В следующем матче столичная команда 26 октября на выезде сыграет с братиславским «Слованом», петербуржцы 24 октября проведут гостевой матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Илья Воробьев
|Игорь Никитин
|Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00)
|Илья Сорокин
|1-й период
|02:15
|Динар Хафизуллин
|Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров)
|10:28
|14:11
|Сергей Плотников
|2-й период
|20:21
|Илья Каблуков
|24:25
|Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
|Максим Шалунов
|29:29
|Артем Блажиевский
|38:31
|М. Шалунов
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)