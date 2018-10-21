СКА и ЦСКА сыграли матч плей-офф в октябре. Москвичи пропустили от своего воспитанника, но победили
Не самое веселое армейское дерби в истории.
Не самое веселое армейское дерби в истории.
Значимость матча в Петербурге можно определить по количеству хоккейных людей, приехавших из Москвы. Днем в воскресенье у «Ледового» можно было встретить Алексея Анисимова, мило беседующего со знакомыми. Александр Гуськов
— Я наслышан об этом дерби. Победа даст определенный толчок и запас очков. Но это
Тренировка перед игрой закончилась, а Андрей Кузьменко все отрабатывал бросок. За 16 матчей у него ноль голов. И это, конечно, катастрофа. Сам нападающий не может себе найти место. Вроде бы много играет, обостряет, создает, лезет на ворота, но все без толку. Видимо, копил голевой фарт ко встрече со своей родной командой ЦСКА, где он. Андрей уже в первом периоде создал момент у ворот Сорокин, а потом еще и еще.
— Думаю, для Кузи это будет ответственная игра, человек хочет забить и проделывает для этого много работы, — делился ожиданиями Якупов Якупов.
Перед началом встречи обнаружилось, что у СКА появился новый фанат. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи питерским игрокам и обещал приехать на следующий матч. Сегодня у бойца был визит на «Открытие Арену». После победы над Конором Макгрегором у Хабиба каждый день расписан.
Игра ничем особенным не удивляла. Игроки ЦСКА опять бездумно и много бросали по воротам, а СКА
Первый гол ЦСКА получился довольно курьезным. Нестеров зарядил от синей, а Андронов подставил клюшку. Капитана гостей на пятаке упустил Бывальцев. Шайбу засчитали не сразу — был видеопросмотр на высокоподнятую клюшку. Повтор показал, что Слепышев не коснулся шайбы.
Не сказать, что матч был богат на опасные моменты. Но несколько выходов «один в ноль» случилось. Правда, ни Окулов, ни Кетов, ни Гусев не смогли отличиться. На 25-й минуте встречи произошел, наверное, главный момент в игре. Андрей Кузьменко
У СКА, как и у соперника, не очень получалось в большинстве, хоть Херсли и регулярно бросал в своем фирменном стиле. Да и удаления ЦСКА нельзя было назвать стопроцентными. Блажиевский получил две минуты за подножку, хотя в этом моменте Якупов подпргыгнул.
В третьем периоде игра стала еще более нервной, хоккеисты обеих команд нередко ошибались, добавляя проблем своим вратарям. Силовой борьбы было много, на удивление, СКА по количеству хитов был впереди. С каждой минутой игра все больше закрывалась, все это очень сильно напоминало матч
Немного обидно, что матч двух лидеров Запада получился таким вязким, моментами скучный. В армейских дерби хотелось бы увидеть больше огня. Яркий пример — «Зеленое дерби». Но у команд еще есть три попытки в регулярке, да и в