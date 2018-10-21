СКА и ЦСКА сыграли матч плей-офф в октябре. Москвичи пропустили от своего воспитанника, но победили

Источник: Sport24

Значимость матча в Петербурге можно определить по количеству хоккейных людей, приехавших из Москвы. Днем в воскресенье у «Ледового» можно было встретить Алексея Анисимова, мило беседующего со знакомыми. Александр Гуськов куда-то очень спешил, переходят с шага на бег. Игроки СКА в это время неспешно шли к арене. Почти все в шапках, октябрь в Северной столице хоть и солнечный, но не такой уж теплый. Уже даже хоккеисты и тренеры почти не скрывают, что армейские дерби — самые что ни на есть принципиальные встречи, и настрой на них другой. Отчасти соглашается с этим и Наиль Якупов.

— Я наслышан об этом дерби. Победа даст определенный толчок и запас очков. Но это все-таки матч чемпионата, никто сверхъестественный к нам не приехал, — отметил форвард на утренней раскатке.

Тренировка перед игрой закончилась, а Андрей Кузьменко все отрабатывал бросок. За 16 матчей у него ноль голов. И это, конечно, катастрофа. Сам нападающий не может себе найти место. Вроде бы много играет, обостряет, создает, лезет на ворота, но все без толку. Видимо, копил голевой фарт ко встрече со своей родной командой ЦСКА, где он. Андрей уже в первом периоде создал момент у ворот Сорокин, а потом еще и еще.

— Думаю, для Кузи это будет ответственная игра, человек хочет забить и проделывает для этого много работы, — делился ожиданиями Якупов Якупов.

Перед началом встречи обнаружилось, что у СКА появился новый фанат. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи питерским игрокам и обещал приехать на следующий матч. Сегодня у бойца был визит на «Открытие Арену». После победы над Конором Макгрегором у Хабиба каждый день расписан.

Игра ничем особенным не удивляла. Игроки ЦСКА опять бездумно и много бросали по воротам, а СКА как-то робко атаковал. За первые двадцать минут москвичи дважды поиграли в большинстве. Оба раза у гостей ровным счетом ничего не получилось при численном преимуществе. У Никитина все атаки проходят сходу, от этого, видимо, в большинстве тоска. Питерцы играли слишком недисциплинированно.

Первый гол ЦСКА получился довольно курьезным. Нестеров зарядил от синей, а Андронов подставил клюшку. Капитана гостей на пятаке упустил Бывальцев. Шайбу засчитали не сразу — был видеопросмотр на высокоподнятую клюшку. Повтор показал, что Слепышев не коснулся шайбы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e827007ffc7e107dfa2315d2d0c15627_hd/q544901/4fad57376ac581d46865ac0766d5b336/4695816480?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не сказать, что матч был богат на опасные моменты. Но несколько выходов «один в ноль» случилось. Правда, ни Окулов, ни Кетов, ни Гусев не смогли отличиться. На 25-й минуте встречи произошел, наверное, главный момент в игре. Андрей Кузьменко наконец-то забил за СКА. Он больше всех в этот день заслужил гол. 22-летний нападающий сдержал эмоции и не стал праздновать шайбу в ворота родного клуба. Зато за него так радовались партнеры и трибуны — Плотников чуть не задушил Андрея от счастья.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_39a3d52384601796669bd7f229db6902_hd/q544961/30b4a08510b260503db52aa822d5d5e0/4695816500?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У СКА, как и у соперника, не очень получалось в большинстве, хоть Херсли и регулярно бросал в своем фирменном стиле. Да и удаления ЦСКА нельзя было назвать стопроцентными. Блажиевский получил две минуты за подножку, хотя в этом моменте Якупов подпргыгнул.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f5da7f4e6d23158446235826357dd204_hd/q544985/0f92e98284cab4fc774bccd4bbff3bf2/4695816518?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде игра стала еще более нервной, хоккеисты обеих команд нередко ошибались, добавляя проблем своим вратарям. Силовой борьбы было много, на удивление, СКА по количеству хитов был впереди. С каждой минутой игра все больше закрывалась, все это очень сильно напоминало матч плей-офф. В овертайме два сумасшедших момента создал Гусева, но гола полный «Ледовый» так и не дождался. По буллитам победитель тоже долго не мог определиться. Бросок Коскиранты очень долго просматривали судьи, на повторе совсем было не ясно, пересекла ли шайба линию ворот Сорокина. Казалось, что эта встреча не кончится никогда, длилась она 2 часа 40 минут. В итоге попытку финна не засчитали, победа досталась ЦСКА, благодаря трем точным броскам Шалунову.