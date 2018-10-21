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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Воробьев доволен игрой СКА, несмотря на поражение от ЦСКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение от московского ЦСКА в серии буллитов.

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СКА в воскресенье на своем льду уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов со счетом 1:2. Московские армейцы, которые идут на первом месте в Западной конференции, увеличили отрыв от петербуржцев, занимающих второе место. Теперь на счету ЦСКА 34 очка после 21 матча, а у СКА — 31 балл после 19 игр.

«Доволен ребятами, игрой. Один маленький момент — в первом периоде было два удаления. А так играли, работали, К сожалению, пока так. Итоги будем подводить весной», — заявил Воробьев на пресс-конференции.

«Почему Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме? Не в первый раз задают этот вопрос, можно уже и самим догадаться. Тем более, что он не на все вбрасывания выходил. Почему бы не использовать его сильные качества?», — сказал он.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что в армейском дерби над обеими командами довлело напряжение. «Тяжелая игра. Играли хорошие команды. Напряжение довлело над всеми. Сражались, терпели, молодчики», — сказал Никитин.

СКА 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
21.10.2018, 17:00 Зрители: 12355 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00) Илья Сорокин
1-й период
02:15 Динар Хафизуллин
Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров, С. Калинин) 10:28
14:11 Сергей Плотников
2-й период
20:30 Илья Каблуков
24:25 Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
Максим Шалунов 29:29
Артем Блажиевский 38:31
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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