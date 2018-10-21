Воробьев доволен игрой СКА, несмотря на поражение от ЦСКА

СКА в воскресенье на своем льду уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов со счетом 1:2. Московские армейцы, которые идут на первом месте в Западной конференции, увеличили отрыв от петербуржцев, занимающих второе место. Теперь на счету ЦСКА 34 очка после 21 матча, а у СКА — 31 балл после 19 игр.

«Доволен ребятами, игрой. Один маленький момент — в первом периоде было два удаления. А так играли, работали, К сожалению, пока так. Итоги будем подводить весной», — заявил Воробьев на пресс-конференции.

«Почему Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме? Не в первый раз задают этот вопрос, можно уже и самим догадаться. Тем более, что он не на все вбрасывания выходил. Почему бы не использовать его сильные качества?», — сказал он.