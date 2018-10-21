Воробьев доволен игрой СКА, несмотря на поражение от ЦСКА
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение от московского ЦСКА в серии буллитов.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение от московского ЦСКА в серии буллитов.
СКА в воскресенье на своем льду уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов со счетом 1:2. Московские армейцы, которые идут на первом месте в Западной конференции, увеличили отрыв от петербуржцев, занимающих второе место. Теперь на счету ЦСКА 34 очка после 21 матча, а у СКА — 31 балл после 19 игр.
«Доволен ребятами, игрой. Один маленький момент — в первом периоде было два удаления. А так играли, работали, К сожалению, пока так. Итоги будем подводить весной», — заявил Воробьев на
«Почему Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме? Не в первый раз задают этот вопрос, можно уже и самим догадаться. Тем более, что он не на все вбрасывания выходил. Почему бы не использовать его сильные качества?», — сказал он.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что в армейском дерби над обеими командами довлело напряжение. «Тяжелая игра. Играли хорошие команды. Напряжение довлело над всеми. Сражались, терпели, молодчики», — сказал Никитин.
|Илья Воробьев
|Игорь Никитин
|Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00)
|Илья Сорокин
|1-й период
|02:15
|Динар Хафизуллин
|Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров, С. Калинин)
|10:28
|14:11
|Сергей Плотников
|2-й период
|20:30
|Илья Каблуков
|24:25
|Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
|Максим Шалунов
|29:29
|Артем Блажиевский
|38:31
|М. Шалунов
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)