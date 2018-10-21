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21:22 (мск), источник: Р-Спорт

Дацюк: Судьи не просто так приняли решение отменить гол Коскиранты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк выразил мнение, что арбитры аргументированно приняли решение на засчитывать гол Ярно Коскиранты в серии буллитов.

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СКА уступил ЦСКА на своей площадке в воскресенье в серии буллитов со счетом 1:2. По ходу буллитной серии арбитры около десяти минут решали, пересекла ли шайба линию ворот гостей после броска Ярно Коскиранты и в итоге не засчитали гол.

«Думаю, для болельщиков серии буллитов очень интересны. Как и для хоккеистов. Жаль, что серия не затянулись из-за видеопросмотра, мы с ЦСКА долго ждали (решения судей). Хоть мы и достаточно много времени проводили вместе с (вратарем ЦСКА) Ильей Сорокиным в сборной, там нет шансов тренировать буллиты друг другу», — отметил Дацюк.

«Что говорят по поводу ситуации с буллитом Коскиранты? В ЦСКА говорят — гола не было, в СКА говорят — был. Как обычно. Судьи приняли решение. Думаю, не просто так. Они же не монетку бросали», — сказал Дацюк журналистам.

СКА 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
21.10.2018, 17:00 Зрители: 12355 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00) Илья Сорокин
1-й период
02:15 Динар Хафизуллин
Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров, С. Калинин) 10:28
14:11 Сергей Плотников
2-й период
20:30 Илья Каблуков
24:25 Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
Максим Шалунов 29:29
Артем Блажиевский 38:31
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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