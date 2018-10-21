Дацюк: Судьи не просто так приняли решение отменить гол Коскиранты

СКА уступил ЦСКА на своей площадке в воскресенье в серии буллитов со счетом 1:2. По ходу буллитной серии арбитры около десяти минут решали, пересекла ли шайба линию ворот гостей после броска Ярно Коскиранты и в итоге не засчитали гол.

«Думаю, для болельщиков серии буллитов очень интересны. Как и для хоккеистов. Жаль, что серия не затянулись из-за видеопросмотра, мы с ЦСКА долго ждали (решения судей). Хоть мы и достаточно много времени проводили вместе с (вратарем ЦСКА) Ильей Сорокиным в сборной, там нет шансов тренировать буллиты друг другу», — отметил Дацюк.