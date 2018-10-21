«Видимо, судьям не хватило камер». Что говорили хоккеисты и тренеры после зарубы СКА — ЦСКА

Источник: Sport24

Главный матч уикенда в Континентальной хоккейной лиге — первая игра СКА и ЦСКА в этом регулярном чемпионате. Сегодня команды играли в Санкт-Петербурге, за 65 минут основного времени и овертайма смогли забить всего два гола и отправились выявлять победителя в серию буллитов. Там судьи долго просматривали видеоповтор попытки финского нападающего хозяев Ярно Коскиранты, а Максим Шалунов реализовал три броска из трех и принес москвичам победу.

Очередная серия самого яркого противостояния российского хоккея в комментариях игроков и тренеров.

Илья Воробьев, главный тренер ХК СКА:

«Доволен ребятами и игрой. В первом периоде было два удаления, а так играли, работали, к сожалению, только одно очко. Доволен ли домашней серией? Весной будем подводить итоги.

Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме? Не первый раз этот вопрос задают. Почему не использовать сильные качества человека.

Сергей Плотников, нападающий ХК СКА:

«Были моменты у СКА, надо было забивать, чуть-чуть не хватило, вратарь соперник хорошо сыграл. Получилась боевая игра, может, зрителям не хватило голов, но мы старались, как и ЦСКА. Думаю, матч получился зрелищным. Наши удаления? Один раз я удалился, не сдержал эмоции, моя ошибка. Очень рад за Кузьменко, наконец-то он забил. Теперь расслабиться и, может, он пойдет у него. Хорошо, что хоть сегодня забил.

Буллиты? Ждали решения, когда шел видеопросмотр. Не помню, чтобы у меня в карьере еще случались матчи, когда на буллитах были видеопросмотры. Наши видеооператоры сказали, что гол Коскиранты был. Видимо, судьям не хватило камер увидеть это.

Андрей Кузьменко, нападающий ХК СКА:

«Честно, гора с плеч упала после первой заброшенной шайбы, играть сразу стало легче. Более уверенно стал действовать. Первая шайба очень важна в этом плане, ведь ты пришел в такой клуб, с такими амбициями. Хотелось быстрее забить, к счастью, доверие было. Хорошо, что удалось забить. Полез на пятак, решил отдать перед этим защитнику. Здорово в итоге получилось. Буллиты? Я всегда туда бросал, и Илюха это знал. Решил в этот раз с другой стороны поехать. Никогда раньше так не делал, хорошо, что получилось.

Поток эмоций после этого матча сумасшедшей, игра захватывающая вышла. Нужно прибавлять от игры к игре. Я не праздновал гол, очень тяжело было сдержать эмоции. Это клуб, который меня воспитал, я отдаю дань уважения всем, кто там работает. После гола Плотников чуть ли не задавил меня? Да нет, все хорошо, отлично было.

Павел Дацюк, нападающий ХК СКА:

«Все же это хоккей. Хорошая игра, здорово, что пришел полный стадион. Это всегда радует, всегда поднимает настроение. У Кузьменко и раньше были моменты, сегодня он наконец забил. Я бы сказал, переломил игру. Надеюсь, сейчас он будет продолжать, не остановится на этом голе. Сил много еще.

Домашняя серия была достаточно хорошей. Команда набирает обороты, двигается вперед, это видно. Допускаем меньше ошибок, на выезде, думаю, будем продолжать на выезде. Все же в гостях играть чуть полегче: дома подгоняют болельщики, и ты бежишь с двойной энергией, иногда забывая о защите.

ЦСКА — хорошая команда, они успешно играют от обороны. У них неплохой вратарь, они блокируют броски, ловят шайбу на себя. Самоотверженная игра им помогла. Очень много в КХЛ хороший команд. Все на нас настраиваются, готовятся. ЦСКА — это давний конкурент, это армейское дерби. Большая ответственность доказать и подняться в турнирной таблице. В овертайме не замучился на вбрасывания выходить? Действовали короткими сменами. Выиграл, проиграл вбрасывание — смена. Овертайм, наверное, одно из самых любимых занятий хоккеистов. Играть три на три — это одно удовольствие, много пространства.

Правда ли, что буллиты наоборот не очень любят? За всех сказать не могу. Для болельщиков, думаю, это очень интересно. Как и для хоккеистов. Если бы серия еще не затягивалась, а то с ЦСКА долго ждали. Пересекла ли шайба линию в моменте с буллитом Ярно Коскиранты, что говорят в команде? В какой (улыбается)? В ЦСКА говорят — нет, в СКА говорят — да. Как обычно. Судьи приняли решение. Думаю, не просто так. Они же не монетку бросали….

Максим Шалунов, нападающий ХК ЦСКА:

«Всегда интересно встречаться со СКА — и нам, и зрителям. Даже настраиваться на такую игру не надо. Классный матч. Мы не хотели отдавать игру после первого периода, конечно. Так получилось. Против нас вышла очень хорошая команда, очень обученная. Никто не хотел проиграть.

Сегодня с большинством что-то не так было, да. Разберем. Я не знаю, почему. Надо более ответственно к этому подходить. На тренировках оттачиваем, все нормально, а в игре… Ничего не буду говорить, еще сам себя закопаю.

Буллиты тренировали. Можно и сказать, что это домашняя заготовка. Если честно, в первый раз встречаюсь с просмотром на буллитах. Так долго еще смотрели — не понимаю, что там можно было смотреть. Для меня все было видно. Кузьменко — молодчик, что забил первый гол и молодец, что не праздновал.

Илья Сорокин, вратарь ХК ЦСКА:

«Не думал о том, чтобы не дать Гусеву забить. Просто выходил и старался отбить, сегодня повезло мне. Интересная игра, много моментов было. Поэтому такая победа ценнее вдвойне. С победой болельщиков. Хорошие, сложные броски у СКА. Сегодня так сложилось, что удалось вырвать победу.

Что было в буллите Коскиранты, который просматривали потом видеосудьи? Если честно, я как-то не был уверен на все 100 процентов. Но был готов к любому раскладу. Почему потом пропустил? Просто Паша Дацюк вышел, игрок сборной, который из десяти девять забивает. О чем можно говорить?

Не думаю, что Кузьменко специально ждал этого матча, чтобы забить. Каждый игрок, который выходит на лед, хочет как можно больше забивать. Но так случилось, что он против бывшей команды забил. Подлец! (Смеется.) Но он не стал праздновать. Хороший, воспитанный парень. Удачи ему.

Сергей Андронов, нападающий ХК ЦСКА:

«Хороший, плотный матч, как раз счет отражает всю суть игры. Не знаю, что с большинством, старались, соперник хорош был в меньшинстве. В первом периоде хорошо катались, много в нападении играли, во втором сбили темп и игру. В третьем все ждали ошибки. Символично, что Кузьменко первый гол за СКА забил в матче с ЦСКА.

«Зимняя классика» со СКА? Не знаю ничего об этом, только слух слышал. Мне кажется, атмосфера будет потрясающей и будет интересно. Здорово, что в этом сезоне в регулярном чемпионате целых четыре матча со СКА. Интересно играть такие матчи. Со СКА в этом сезоне точно играть не легче, чем в прошлом. Никогда не видел просмотр буллита, но судья принял такое решение. Ничего в этом такого нет.