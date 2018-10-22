Победная серия, которую не ждал никто. Творец главной сенсации КХЛ — о секретах успеха
Эксклюзивное интервью главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова.
Эксклюзивное интервью главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова.
Алексей Шевченко из Ярославля
Больше всего я боялся, что 18 побед подряд изменят тренера. Встречались на моем пути те, кого и меньшие достижения превращали в человека, которому покорился Эверест без подготовки. Но главный тренер «Автомобилиста» остался прежним. Откровенный, не жадничает делиться знаниями и не изменивший своим принципам.
Андрей Мартемьянов
Как же я завидую журналистам из Екатеринбурга!
— Внимательно смотрел вашу
— Я был расстроен тем, что проиграли. Но вы же говорите про другое, да?
— Да.
— Эта серия… Все,
— Странно это слышать.
— Но это так. У нас ведь стратегия не на серии, а на весь сезон. Морально мы были готовы к поражениям, но я скажу, что в игре с «Барысом» команда билась до конца, что меня порадовало. Мы в третьем периоде очень много атаковали, только соперник сыграл очень грамотно. Но у меня претензий к ребятам нет.
— Мне хочется разобраться, как вы относились к этой серии побед? Были ли дни, когда вы приходили домой и задумывались — ну ничего себе. Может быть, после седьмой победы, восьмой, одиннадцатой?
—
— То есть вообще ни разу не было желания веселиться?
— У меня жена за всеми этими сериями следит, она и дочь радовались. А я обращаю внимание на другие вещи.
— В городе вы теперь очень популярны.
— Да,
— В дни успеха у хоккеистов появляется много «друзей», о которых они давно забыли.
— И мне стали звонить, писать люди, которые исчезли на несколько лет. Мол, всегда верили в тебя. Я и в этом смысле спокоен, такое, конечно, происходит с каждым. Только думаю, а где же вы были, когда мне было
— А когда это было?
— После ухода из «Южного Урала» из Орска.
— Александр Гулявцев говорил, что тогда вам вслед неслось «детский тренер», «физрук». Вы ведь действительно ничего не показали с орским клубом.
— Ох, вы бы знали, что такое Высшая лига, какие там игроки. Это очень специфическое место. Там хоккеисты думают, что они звезды невероятного уровня. И переубедить их нельзя. Мне очень неприятно вспоминать про орский период карьеры. Я так и не понял, зачем меня приглашали. Пытался
— Странно.
— И я не понял. Меня же звали туда
— Сейчас об этом смешно вспоминать.
— А тогда было ужасное состояние. И в такие моменты проявились настоящие друзья. Они не дали мне закиснуть, постоянно тормошили, звали
— Вы работали в красноярском «Соколе». В первый год попали в
— В первый сезон удалось выжать из ребят все, перегрузили их, так как скамейка была короткой. Может быть,
— Смешно.
— И такое там постоянно. Ничего подобного я не встречал в КХЛ. Ни в «Амуре», ни в «Автомобилисте».
— Хотя многие боялись, что игроки «Автомобилиста» не воспримут вас. Тут некоторые под сборной, а вы только «Амур» в
— Если честно, то я бы быстро пресек подобное. Методы есть. Но ни разу не было повода даже поднимать эту тему.
— Меня всегда огорчает, что в России тренер, который хорошо работает в ВХЛ, не всегда может попасть в КХЛ.
— Но и исключения есть. Например, я поработал в Высшей лиге, Вадим Епанчинцев пришел из ВХЛ. Пусть он сейчас временно безработный, но результата добился.
— Но есть Мисхат Фахрутдинов. Или Леонид Тамбиев, который выиграл кубок, но не имеет предложения из главной лиги.
— Тут дело в доверии. Если
— Если честно, то во время серии я ждал, что вы немного «поплывете».
— Вы про звездную болезнь что ли? Да ладно вам. Это было у меня лет в 20, но потом прошла. А сейчас я взрослый человек, который может контролировать свое поведение. У меня были черные моменты в карьере, сейчас лучше. Это не повод меняться. Да и повода нет. Серия из 18 побед — это лишь эпизод. Приятный, но не более.
— Вернемся в сегодняшний день. Я снова об этой победной серии. Вы на следующий день поздравляли друг друга?
— Нет. У нас правило: победили, 15 минут порадовались, а потом забыли и готовимся к следующей встрече. И это не указание тренерского штаба. Так решили все вместе с хоккеистами.
— Худший матч из этой победной серии?
— Не очень понравилось, как мы действовали два периода в игре против «Локомотива». Мы были не готовы к игре. Я себя корил больше. Видимо, допустил
— Как все исправили?
— Сказал ребятам: шашки наголо и вперед.
— Серьезно что ли?
— А что делать? Мы тогда проигрывали 1:4. Какая разница: 1:4 или 1:7. Это все равно бы было поражение, а так у нас был хоть
— Вы были готовы к тому, что будет 1:8?
— А у меня и мысли не было, что мои ребята смогли бы развалиться. Да и потом, это был единственный выход в такой ситуации. Не мог же я им сказать: «Парни, доигрываем спокойно, матч уже не спасти». Как бы я потом с ними разговаривал?
— Стали чувствовать, что соперники вас стали бояться?
— Нет, страха ни у кого нет, никто обреченными против нас не выходит. Но зато появилось другое — теперь соперники более мотивированные.
— Еще на турнире в Нижнем Новгороде вы сказали, что для вас все хоккеисты равны, вне зависимости от статистики, паспорта или возраста. В одном из матчей вы посадили в запас Анатолия Голышева. А смогли бы так с Доусом, Да Костой или Секстоном?
— Легко. Но они для этого не давали повода. Были невыдающиеся матчи, но весь сезон нельзя отыграть на выдающемся уровне. Спады бывают иногда даже в одной смене, можно допустить глупую ошибку. Но сажать за одну ошибку нельзя. Я вообще хотел бы отдельно сказать по Найджелу. Это лидер команды не только по статистике и игре, но и по духу.
— Со звездами непросто.
— И у Найджела есть характер. Иногда он может поворчать, высказать
— Вы с ним ссорились?
— А я ни с кем никогда не ссорюсь. Зачем? Просто к тем, кто делает
— Кричать можно.
— Крик — один из способов мотивации. Но крик ради того, чтобы наорать на человека — это плохой метод. Я вам скажу, как у нас проходят разборы матчей. Я никого конкретно не задеваю, но каждый знает, к кому относится та или иная претензия. Но конкретные эпизоды я разбираю один на один, при всех ругать нельзя. Неправильно это.
— Вспомнил одну из претензий ваших игроков: команда слишком рано приезжает на стадион в день игры.
— Я объясню. У нас очень много хоккеистов, которые
— Демократия.
— Доверие. Хотя у нас тут было жесткое собрание.
— Что?
— Нельзя такое выносить на люди. Но
— Нарушение режима?
— Не пытайте — это останется внутри коллектива. Речь ведь о другом. Я говорю парням: если вы хотите, то давайте ходить строем, будет все формально. Пришли к выводу, что это не нужно, сложная ситуация была улажена.
— Поразило, что вы не скупитесь на выходные. Я знаю, что и сами в такие дни стараетесь отключаться от хоккея.
— Да, в такие дни стараюсь, пусть и не всегда получается. Выходные нужны. У всех ребят друзья, семьи. Им нужно переключаться. Сейчас тяжело давать выходные, когда четыре матча в неделю. Но если между играми два дня, то один выходной. Понимаете, мне хочется, чтобы парни шли на стадион в хорошем настроении, чтобы у них была радость от предстоящей работы. Да, работа суровая, жесткая, но она должна быть в удовольствие. Кроме того, я всем доверяю и уверен, что они меня не подведут.
— На сборы не сажаете?
— Да и не будет такого. Зачем?
— Очень удивляет, что у вас здорово смотрятся те, кто, возможно, в других клубах затерялся. Например, Илья Крикунов играет, словно ему 16 лет.
— О, про Илью скажу. Мы тут играем с «Северсталью», он в звене с Парэ и Фрэнсис пару раз завозился у дальнего борта. Так Крикунов такие рывки назад сделал, так помог обороне, что я был в восторге. Потом подошел к нему, похвалил. Молодец же. Если говорить о хоккеистах, то
Андрей Мартемьянов
Родился 30 марта 1963 года в Свердловске.
Защитник.
Выступал за клубы: «Автомобилист» (1980 — 1983, 1984 — 1991, 1995), ЦСКА (1983 — 1984), «Олимпия» (Словения, 1991 — 1992), «Металлург» Мг (1992 — 1993, 1996 — 1997), ЦСК ВВС (1997 — 1999).
Победитель молодежного чемпионата мира (1983).
Тренерскую карьеру начал в 1999 году.
Работал в клубах в качестве помощника главного тренера: ЦСК ВВС-2 (Первая лига, 1999 — 2001), «Газовик"/"Рубин» (Высшая лига, 2005 -2006, 2009 — 2011), «Химик» (Высшая лига, 2006 — 2007), «Автомобилист» (Высшая лига, 2007 — 2009).
Карьеру главного тренера начал в 2011 году. Работал в клубах: «Автомобилист» (2011 — 2012, 2018 — н.в.), «Сокол» (ВХЛ, 2013 — 2015), «Южный Урал» (ВХЛ, 2015 — 2016), «Амур» (2016 — 2018).
В нынешнем сезоне его команда стартовала с 18 побед подряд и в общей таблице КХЛ занимает единоличное первое место.