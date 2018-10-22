КХЛ признала ошибку арбитров, не засчитавших шайбу СКА в серии буллитов с ЦСКА

Встреча состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. По ходу буллитной серии арбитры около 10 минут решали, пересекла ли шайба линию ворот гостей после броска Коскиранты, и в итоге не засчитали гол.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска Коскиранты главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано. На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот», — говорится в сообщении.