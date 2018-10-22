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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ признала ошибку арбитров, не засчитавших шайбу СКА в серии буллитов с ЦСКА

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Арбитры допустили ошибку, не зафиксировав взятие ворот московского ЦСКА после броска нападающего санкт-петербургского СКА Ярно Коскиранты в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ, говорится в разъяснении департамента судейства КХЛ, которое опубликовано на официальном сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. По ходу буллитной серии арбитры около 10 минут решали, пересекла ли шайба линию ворот гостей после броска Коскиранты, и в итоге не засчитали гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска Коскиранты главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано. На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот», — говорится в сообщении.

СКА 1:2 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
21.10.2018, 17:00 Зрители: 12355 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Магнус Хелльберг 59:59 (М. Хелльберг 60:00) Илья Сорокин
1-й период
02:15 Динар Хафизуллин
Сергей Андронов (Н.Д. Нестеров, С. Калинин) 10:28
14:11 Сергей Плотников
2-й период
20:30 Илья Каблуков
24:25 Андрей Кузьменко (В. Гавриков, П. Херсли)
Максим Шалунов 29:29
Артем Блажиевский 38:31
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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