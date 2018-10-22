Интриги дня КХЛ: Омск не наберет очков в Уфе, «Спартак» уступит «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — «Нефтехимик»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 12:30 Адмирал - Нефтехимик -

Интрига: «Нефтехимик» сыграл яркую и результативную встрече в Китае, в которой он переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:2. В нижнекамской команде отлично смотрится Павел Падакин. Форвард, так и не заигравший в «Ак Барсе», пришёлся ко двору в стане «волков»: он набирает очки уже пять матчей подряд. Подопечные Андрея Назарова приедут к «Адмиралу» — последней команде лиги, которая уступила в девяти играх к ряду. Команда из Владивостока, обладая едва ли не слабейшим составом, как и ожидалось перед сезоном, плетётся в хвосте турнирной таблицы и, видимо, уже не поборется за попадание в плей-офф.



Прогноз: конечно, «моряки» поборются на своей домашней площадке, но «Нефтехимик» элементарно выше классом, а потому и победит в основное время.

«Амур» — «Торпедо»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 12:30 Амур - Торпедо НН -

Интрига: после неудачного вояжа в Словакию команда Николая Борщевского возвращается в родной Хабаровск, где примет нижегородское «Торпедо», дела у которого в последнее время плохи. Никак не может коллектив Дэвида Немировски выиграть, уже шесть матчей подряд победа от него всё время ускользает. Причём, в четырёх из этих шести играх торпедовцы проигрывали за пределами основного времени. Особенно показателен в этом отношении последний поединок с «Йокеритом», где они повели в начале третьего периода со счётом 4:2, но за 11 секунд до сирены позволили сопернику перевести игру в овертайм, где «шуты» оказались сильнее.



Прогноз: и всё-таки, долго так продолжаться не может. «Торпедо» должно когда-нибудь прорвать, и это случится в Хабаровске. Предположим, что гости выиграют в основное время.

«Сибирь» — «Ак Барс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 15:30 Сибирь - Ак Барс -

Интрига: дела у «Сибири» в последнее время налаживаются. Команда Александра Андриевского неожиданно зацепила победу в Магнитогорске, а в последней игре на домашней игре разгромила со счётом 6:1 минское «Динамо». Отметим, что сибиряки покинули последнее место на Востоке, которое они так долго занимали, и теперь они устремлены догнать группу команд, борющихся за попадание в плей-офф. «Ак Барс» приедет в Новосибирск, окрылённый победой в «зелёном» дерби. В этом сезоне команды уже встречались между собой. Дело было 24 сентября в Казани, и тогда команда Зинэтулы Билялетдинова выиграли со счётом 3:2.



Прогноз: поставим на том, что казанцы выиграют и на сей раз. «Ак Барс» сейчас в хорошей форме, в последних 10 матчах они одержали 8 побед, и вряд ли что-то помешает им выиграть в Новосибирске.

«Барыс» — «Динамо» (Минск)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 16:30 Барыс - Динамо Мн -

Интрига: «Барыс» сейчас на подъёме, чего не скажешь о «Динамо». Недавно хозяева прервали победную серию «Автомобилиста», а в предыдущем матче с «Трактором» так и вовсе, совершил камбек. Проигрывая перед третьим периодом 2:4, астанчане спаслись меньше чем за минуту до сирены, а в овертайме их капитан Брэндон Боченски забросил победную шайбу. У «Динамо» же всё очень плохо. Тренерское кресло под Горди Дуайером шатается практически с самого начала чемпионата, и вскоре оно может упасть. Команда из столицы Беларуси проиграла восемь матчей подряд, и, откровенно говоря, предпосылок к тому, чтобы она выиграла сегодня, немного.



Прогноз: ставим на победу «Барыса» в основное время.

«Салават Юлаев» — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 17:00 Салават Юлаев - Авангард -

Интрига: команды играли между собой здесь же, в Уфе, всего две недели назад, и тогда со счётом 3:2 выиграл «Салават». Вообще, стоит отметить, что с подобным результатом завершились четыре последних очных встречи этих соперников (если брать в расчёт летний Кубок губернатора Челябинской области). Сейчас у подопечных Боба Хартли, после удачного старта, наметился небольшой спад, они проиграли пять из шести последних поединков. Но пройти все 62 игры на одном уровне невозможно, так что, думается, что они из него скоро выйдут. У «Салавата» сегодня не сыграет дисквалифицированный Антон Бурдасов. Также уфимцам не помогут Захар Арзамасцев, Станислав Гареев и Сергей Терещенко. А у омичей в лазарете находятся Карри Рямё, Максим Березин, Никита Пивцакин и Александр Яремчук.



Прогноз: спад «Авангарда» не закончится на этой игре. «Салават» победит благодаря поддержке домашних трибун.

«Йокерит» — «Динамо» (Рига)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 18:30 Йокерит - Динамо Р -

Интрига: динамовцы вышли из небольшой зоны турбулентности, в которую они попали в конце сентября, и одержали две победы подряд над «Спартаком» и «Витязем». А завершат они эту гостевую серию матчем с «Йокеритом», с которым они уже играли у себя дома 25 сентября. В той встрече рижане выиграли в овертайме со счётом 2:1. Победу им тогда принесли Линус Виделль и Мэтью Майоне. Канадец, к слову, абсолютно неожиданно сейчас является лучшим бомбардиром всей лиги — на его счету 6 голов и 18 результативных передач. «Йокерит» же неплохо проехался по маршруту Нижнекамск — Казань — Нижний Новгород, взяв 4 очка из 6 возможных. Сегодня у команды Лаури Марьямяки не сыграют из-за травм Петер Регин и Эмели Рясянен, а у рижан на лёд не выйдут Брэндон Макмиллан и Кристапс Зиле.



Прогноз: «Йокерит» выиграет, но только в том случае, если остановит невероятную связку Виделля и Майоне. Предположим, что это произойдёт в основное время.

«Спартак» — «Динамо» (Москва)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 19:30 Спартак - ХК Динамо -

Интрига: первый матч без Вадима Епанчинцева и с вернувшимся на скамейку Алексеем Жамновым москвичи выиграли. Но то была игра со «Слованом», а сегодня красно-белым предстоит скрестить клюшки со старым соперником — московским «Динамо». До сих пор памятна битва в последнем дне прошлогодней «регулярки», когда красно-белые выбили динамовцев из плей-офф. С тех пор многое поменялось. Вадим Епанчинцев уже не руководит «Спартаком», а состав бело-голубых серьёзно обновился. Но команда Владимира Крикунова пока что не может поставить победы на поток. Впрочем, «Спартак» тоже не апологет стабильности. Отдельно отметим, что против бывшей команды в составе красно-белых могут сыграть Андрей Кутейкин и Мартиньш Карсумс.



Прогноз: предположим, что «Динамо» выиграет в основное время благодаря более крепкому и мастеровитому составу.

«Сочи» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 22.10.2018, 19:30 Сочи - Слован -