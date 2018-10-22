Курилец покинет пост генерального директора минского «Динамо»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Анатолий Курилец во вторник уйдет с поста генерального директора минского «Динамо», выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Анатолий Курилец во вторник уйдет с поста генерального директора минского «Динамо», выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Курилец оставляет должность по личной инициативе в связи с окончанием контракта.
«За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении.
Белорусская команда, потерпевшая восемь поражений подряд, занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.