Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм Дакс2
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Калгари Флэймз4
Все события
Фоторепортажи
8Емельяненко побил американца
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Курилец покинет пост генерального директора минского «Динамо»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Анатолий Курилец во вторник уйдет с поста генерального директора минского «Динамо», выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Наверх

Курилец оставляет должность по личной инициативе в связи с окончанием контракта.

«За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении.

Белорусская команда, потерпевшая восемь поражений подряд, занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
Кто сменит Карреру? Реальные варианты
Интриги дня КХЛ: «Спартак» уступит «Динамо»
Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»
Skate America фигуристы откатали успешно
КХЛ признала ошибку арбитров, не засчитавших шайбу СКА
Кокорину и Мамаеву в СИЗО доверили по очереди мыть туалеты
«Интер» Спаллетти выиграл седьмой матч подряд. Теперь и в дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь