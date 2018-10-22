«Надо взять пять Кубков Гагарина. Чтобы догнать Зарипова». Самый титулованный игрок «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

— Почему перешли в «Спартак»?

— У меня получилась довольно длительная пауза. Готовился один — без сборов, без команды. Какое-то время в Магнитогорске, пока была возможность снимать лед, потом там начали заниматься детские школы, и я уехал кататься в Москву. Зал был, лед. В первую неделю, конечно, ничего в Москве не понимал. Это у нас в Магнитогорске пять минут с одного конца города до другого, а здесь еще в пробке надо постоять. А почему «Спартак» — мы вместе с агентом решили, что он мне подойдет.

— Московский клуб выплатил компенсацию «Ак Барсу»?

— Я не знаю. Это нужно у агента спросить.

— «Ак Барс» же вам сделал квалификационное предложение. Почему вы не согласились на него?

— Были свои неурядицы. Ну, и получилось так, что уехал в «Спартак».

— Это был осознанный выбор или просто единственный вариант?

— Мы долго думали с агентом. Он сказал, что есть вариант со «Спартаком». И я сказал, что с радостью поеду в эту команду.

— Еще кто-то был?

— Не знаю. С самого начала речь шла о «Спартаке». Мне нравился это вариант.

— Когда переходили, был ли у вас разговор с тогдашним главным тренером Вадимом Епанчинцевым?

— Да. На второй день после подписания контракта. В первый я проходил медосмотр, поздно пришел в раздевалку, и тренер уже уехал. На следующий день мы сели и поговорили. Он сказал: «Давай, через игры втянешься».

— Что он хотел видеть в вашем исполнении?

— Для начала — чтобы я втянулся. Все-таки в последний раз я играл в хоккей еще в апреле. Сборы пропустил. Но мне все в «Спартаке» очень нравится. Коллектив отличный, все друг за друга. В общем, во всех смыслах я доволен, что оказался здесь.

— Но в основном же — четвертое звено.

— Надо набрать форму. Все еще будет. Конечно, хотелось бы играть побольше, выходить в большинстве, но для этого надо быть в полной боевой готовности.

НХЛ

— В прошлом году в «Магнитке» вас ставили с Мозякиным и Коваржом на место ушедшего Зарипова. С ними сложно играть?

— Ребята, конечно, очень мастеровитые. Они очень сыграны были — сколько лет вместе выходили. Когда ушел Данис, меня поставили к ним. Где-то я их недопонимал, надо было подстраиваться под них. Мне кажется, со временем я бы привык и не отставал.

— То есть если бы вам дали больше времени, могло бы получиться?

— Возможно. Было бы побольше времени с ними, может быть, я бы заменил Зарю. Ха-ха.

— Лет с 19 вы постоянно играли в третьем-четвертом звене «Металлурга». Это сказалось?

— Сказалось на чем?

— Например, на игровых навыках. Если бы у вас была возможность играть в другой роли, выходить в большинстве — в каком-то другом клубе, могли бы по-другому развиться.

— Если бы… Каждый игрок хочет получать время в большинстве. Посмотрим, что будет.

— Вы с «Флоридой» давно связывались?

— Давно.

— В июне прошла информация, что можете уехать.

— Это к прессе вопросы. Я не говорил, что поеду во «Флориду». Слухи.

— На каком-то этапе после драфта у вас возникало желание взять и уехать?

— Я хотел. Ездил в тренировочный лагерь для новичков. Мысли были, но я решил остаться в России.

— Почему не было твердого желания уехать? Уклад жизни в США не нравился или смущал факт, что могли в АХЛ отправить?

— Я не думал об этом. Конечно, я хотел поехать. Может, я еще уеду. Откуда сейчас знаю? Но пока у меня задача играть в «Спартаке».

— 25 лет — возраст не критичный.

— Так и есть. Но я пока не думаю об Америке.

Молодежка, тренеры

— Как вас называют в раздевалке «Спартака»?

— Кос. Так меня везде звали.

— У вас же было прозвище Стэмкосов.

— Если честно, первый раз слышу об этом!

— В молодежке такое было — слышал от ваших партнеров.

— А я вот не знал. (смеется).

— То время — у Брагина — для вас особенное?

— Молодежные чемпионаты мира отложись в памяти.

— Чем именно, кроме очень веселой битвы с Канадой?

— Она, конечно, запомнилась. Обидно, что в финале в овертайме шведам тогда уступили. Очень обидно.

— Говорят, что вы после той победы над Канадой в полуфинале МЧМ-2012 начали показывать неприличный жест трибунам при помощи рук и пальцев.

— Ну вот опять! Это я тоже первый раз слышу! Слухи какие-то! Я такое не мог показывать.

— Я у правильных людей спрашивал. Но эмоции-то были большими?

— Конечно! Огромные. Тем более, при 20 тысячах на трибунах обыграть хозяев. Эмоции зашкаливали. Классно было!

— Что такого крутого в Брагине?

— Очень хороший тренер. У него очень правильный подход к игрокам. Очень нравилось с ним работать.

— Так все говорят. Но в чем это проявляется? В чем суть этого подхода? Подходит и говорит: «Играйте правильно». И все играют правильно?

— Он хороший мотиватор. Брагин умеет завести команду перед игрой.

— Держит каждого за яйца?

— Ну, не то чтобы каждого за яйца. Направляет на правильные мысли. Настраивает команду так, чтобы она выходила и билась от первой до последней секунды.

— А в плане построения игры?

— К каждому матчу он подходит по-разному. Сам факт, что у всех в сборной горели глаза, о многом говорит. У каждого было огромное желание победить.

— Вы считаете, что это важнее любой тактики?

— Конечно! Это вообще самое главное!

— Предположим. Кто из тех, с кем вы работали, мог похвастать чем-то подобным?

— Тренеров вообще невозможно сравнивать, у каждого какие-то свои особенности.

— Кинэн славится своим умением мотивировать.

— Вот Майка можно с Брагиным сравнить. Это да. Кинэн тоже мне надолго запомнится. Он классный мотиватор.

— Как он это делал, учитывая, что русского не знал?

— Его эмоции как-то подталкивали нас вперед. Его крики, его настрой — всегда боевой. Он был нацелен только на победу. Он все время призывал нас идти вперед, и мы шли. Не зная языка, мы со временем научились его понимать. Кто-то изначально знал английский. Плюс — нам же переводили.

— Илья Воробьев же совсем другой?

— Да. Более спокойный. Но он тоже может быть злым. Каждый тренер бывает злым. Он тоже мотиватор — каждый тренер настраивает команду. Но все по-разному.

— Зинэтула Билялетдинов с вами часто общался?

— Да, частенько.

— Что говорил?

— Говорил, что мне нужно по игре делать, как мне выходить.

— А неигровые моменты?

— Да нет, только чисто по игре.

— Говорят, что он даже шутит.

— Бывало. Иногда проскакивали шутки. Какие-то у вас провокационные вопросы.

— Да что ж тут провокационного. Взаимодействие игроков и тренеров в принципе интересно. Особенно в случае с такими закрытыми. То, чего мы видеть не можем.

— Билялетдинов — такой, какой он есть.

— Хорошо. Когда Зарипов уходил из «Ак Барса», сказал: «Вы всю жизнь будете бегать по рельсам». Какова конфигурация этих рельсов?

— Не знаю. Тут ничего не могу сказать. Зарипов действительно такое говорил?

— Да.

— Ну, не знаю.

— Тогда так: вы обрадовались, когда вас в «Ак Барс» обменяли?

— В шоке был. Поначалу вообще ничего не понимал. Ну, как говорится, что ни делается — все к лучшему. Выиграл с Казанью Кубок Гагарина.

— То есть вы не просили об обмене?

— Нет, я ничего не знал. В «Магнитке» всегда чувствовал себя комфортно. Там больших перестановок не было, игроки оставались практически те же. Это мой родной город. Там родился и прожил почти всю жизнь Воспитанник клуба. Но сложилось так, что меня обменяли в Казань. Мы тогда были на выезде. Приехали ночью в Уфу, а на следующее утро мне звонит агент и говорит об обмене в «Ак Барс». Я сначала даже не поверил. Он говорит: «Я серьезно. Собирай вещи и лети в Казань». Я спустился в лобби отеля, где меня ждали тренеры, генеральный менеджер «Металлурга». Я не мог понять, как это вообще так, но они все подтвердили. В итоге я поехал домой, собрал вещи, вернулся в Уфу и оттуда уже в Казань. Там меня одели-обули, дали зеленую форму, и я полетел на Дальний Восток, где у «Ак Барса» была выездная серия. Второй раз на Восток поехал.

— Что у вас было в голове, пока ехали в Казань?

— Думал, что произошло и почему. Но сразу решил, что все что ни делается — к лучшему.

— Очень позитивный подход, но далеко не всегда все к лучшему.

— А что делать? Меня обменяли. Я взял кубок. Никаких претензий ни к кому у меня нет.

— Вы самый титулованный игрок в составе «Спартака». Подкалываете пацанов, или они вас?

— Ни в коем случае не подкалываю. Только хочу, чтоб пацаны выиграли кубок в этом году. Ну, и я — четвертый.

— Реально ли?

— А почему нет? У каждой команды только одна задача на сезон — это кубок.

— Все говорят «почему нет?», но в последние годы выигрывают только те, у кого зарплатный бюджет далеко за миллиард.

— Дело в игроках и команде. Если захотеть, можно хоть кого обыграть.

— «Адмирал» может выиграть кубок?

— Да хоть кто. Главное — желание.

— По-моему, одного желания недостаточно. У нас не НХЛ, где все более-менее равны. В КХЛ огромное расслоение в бюджетах и составах.

— Если захотеть, можно и до Луны допрыгнуть. И кубок выиграть.

Кубки, партнеры

— Четыре «чашки» — это было бы круто. А если об имеющихся трех — как вы оцениваете свой вклад в три чемпионства?

— Ну, я отдавался полностью игре. Делал все, что можно и надо для побед. Максимально.

— Вы когда-нибудь чемпионские перстни носите?

— Нет, лежат на полочке, пылятся.

— А с Кубком Гагарина что делали, когда давали на день?

— Я не брал. За три раза — ни разу не брал.

— Почему?

— Ну, идет же хорошо. Значит, пока не буду брать. Первый раз не взял — и мы потом еще раз победили. Снова не взял — выиграл еще один кубок. Хорошая такая примета.

— Так и четвертый возьмете.

— И пятый. Чтобы Зарипова догнать.

— А вдруг он шесть возьмет? Будет целый сервиз.

— Будем с ним бороться.

— Достаточно распространено мнение, что в плей-офф очень важны люди, играющие в третьих-четвертых звеньях. Вы как думаете?

— В плей-офф важен каждый человек. Не важно, в каком звене он играет. Потому что малейшая ошибка наказуема. И каждый должен выполнять свою работу максимально ответственно. Причем парни должны быть все вместе, без разделений на какое-то звено. И играть друг за друга, только так выигрываются кубки. В плей-офф важно все: не только голы, а каждый силовой прием, каждый блокшот, каждый пас. Любая мелочь может привести к победе или поражению.

— Когда вы с «Магниткой» в финале 1:5 от ЦСКА в первом матче получили, верили, что эту машину можно победить? Многие вас еще до начала списали. Я — нет, но тем не менее.

— Я же говорю: главное верить и хотеть. Списали… Ну, привет им передавайте. Мы верили и боролись до последнего. Не отступали, не сдавались. Упирались, работали, были единым целым и выиграли.

— Кто был самым крутым в раздевалке той «Магнитки»?

— Да там все друг друга мотивировали.

— Мозякин-то вряд ли.

— Да нет, все. До одного. Подбадривали, поддерживали. Забил, пропустил — не важно. Коллектив сыграл огромную роль.

— Крис Ли рассказывал, что Мозякин очень редко что-то выдает в раздевалке.

— Редко, но метко.

— А Кошечкин вообще молчит?

— Нет, Вася разговаривает. Особенно на льду. Дает указания защитникам и нападающим. Он же вратарь — ему все видно. Так что он подсказывает, что да как. Как попроще можно сделать. Как — побыстрее. На площадке постоянно говорит, да и в раздевалке в перерывах не молчит — тоже подсказывает. Он сразу всю картину видит из ворот, и его подсказки очень важны.

— А в «Ак Барсе» кто рулил раздевалкой?

— Сами, наверное, догадаетесь.

— Зарипов?

— Конечно. Подсказывал после каждой смены. Да нет, шучу. После каждого периода он всем что-то говорил. Кому-то отдельно. Данис, Саня Свитов — вот они самые активные.

— Поэтому было особенно странно видеть, как Зарипов «присел» в серии с «Амуром». Человек с таким «весом».

— Тут я ничего не могу сказать. Тренерское решение.

— Илья Воробьев в 2016 году после вашей поездки в сборную сказал, что вы изменили подход. Что изменилось?

— Не знаю. Это у него надо спросить.

— Может, стали работать над чем-то конкретным? Руки, катание.

— Я больше в зале работаю. Сам по себе зал люблю.

— Чисто на «физику»? А как же технические навыки?

— Предпочитаю на «физику», но и на технику иногда бывает. Почему бы не поработать — в конце тренировок.

Такси

— Друзья подарили вам на день рождения плафон от такси.

— Я очень сильно смеялся. Не ожидал такого подарка. Он был в коробке, да еще и запечатанной. Пока не открыл — так и не понимал, что это такое. Оказалось, что «шашка» для такси.

— Храните на полочке?

— Ну да. Подарок на память.

— Он ведь должен напоминать вам тот эпизод.