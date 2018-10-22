«Надо взять пять Кубков Гагарина. Чтобы догнать Зарипова». Самый титулованный игрок «Спартака»
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов — о переезде в Москву, Билялетдинове и Мозякине.
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов — о переезде в Москву, Билялетдинове и Мозякине.
— Почему перешли в «Спартак»?
— У меня получилась довольно длительная пауза. Готовился один — без сборов, без команды.
— Московский клуб выплатил компенсацию «Ак Барсу»?
— Я не знаю. Это нужно у агента спросить.
— «Ак Барс» же вам сделал квалификационное предложение. Почему вы не согласились на него?
— Были свои неурядицы. Ну, и получилось так, что уехал в «Спартак».
— Это был осознанный выбор или просто единственный вариант?
— Мы долго думали с агентом. Он сказал, что есть вариант со «Спартаком». И я сказал, что с радостью поеду в эту команду.
— Еще
— Не знаю. С самого начала речь шла о «Спартаке». Мне нравился это вариант.
— Когда переходили, был ли у вас разговор с тогдашним главным тренером Вадимом Епанчинцевым?
— Да. На второй день после подписания контракта. В первый я проходил медосмотр, поздно пришел в раздевалку, и тренер уже уехал. На следующий день мы сели и поговорили. Он сказал: «Давай, через игры втянешься».
— Что он хотел видеть в вашем исполнении?
— Для начала — чтобы я втянулся.
— Но в основном же — четвертое звено.
— Надо набрать форму. Все еще будет. Конечно, хотелось бы играть побольше, выходить в большинстве, но для этого надо быть в полной боевой готовности.
— В прошлом году в «Магнитке» вас ставили с Мозякиным и Коваржом на место ушедшего Зарипова. С ними сложно играть?
— Ребята, конечно, очень мастеровитые. Они очень сыграны были — сколько лет вместе выходили. Когда ушел Данис, меня поставили к ним.
— То есть если бы вам дали больше времени, могло бы получиться?
— Возможно. Было бы побольше времени с ними, может быть, я бы заменил Зарю.
— Лет с 19 вы постоянно играли в
— Сказалось на чем?
— Например, на игровых навыках. Если бы у вас была возможность играть в другой роли, выходить в большинстве — в
— Если бы… Каждый игрок хочет получать время в большинстве. Посмотрим, что будет.
— Вы с «Флоридой» давно связывались?
— Давно.
— В июне прошла информация, что можете уехать.
— Это к прессе вопросы. Я не говорил, что поеду во «Флориду». Слухи.
— На
— Я хотел. Ездил в тренировочный лагерь для новичков. Мысли были, но я решил остаться в России.
— Почему не было твердого желания уехать? Уклад жизни в США не нравился или смущал факт, что могли в АХЛ отправить?
— Я не думал об этом. Конечно, я хотел поехать. Может, я еще уеду. Откуда сейчас знаю? Но пока у меня задача играть в «Спартаке».
— 25 лет — возраст не критичный.
— Так и есть. Но я пока не думаю об Америке.
— Как вас называют в раздевалке «Спартака»?
— Кос. Так меня везде звали.
— У вас же было прозвище Стэмкосов.
— Если честно, первый раз слышу об этом!
— В молодежке такое было — слышал от ваших партнеров.
— А я вот не знал. (смеется).
— То время — у Брагина — для вас особенное?
— Молодежные чемпионаты мира отложись в памяти.
— Чем именно, кроме очень веселой битвы с Канадой?
— Она, конечно, запомнилась. Обидно, что в финале в овертайме шведам тогда уступили. Очень обидно.
— Говорят, что вы после той победы над Канадой в полуфинале МЧМ-2012 начали показывать неприличный жест трибунам при помощи рук и пальцев.
— Ну вот опять! Это я тоже первый раз слышу! Слухи
— Я у правильных людей спрашивал. Но
— Конечно! Огромные. Тем более, при 20 тысячах на трибунах обыграть хозяев. Эмоции зашкаливали. Классно было!
— Что такого крутого в Брагине?
— Очень хороший тренер. У него очень правильный подход к игрокам. Очень нравилось с ним работать.
— Так все говорят. Но в чем это проявляется? В чем суть этого подхода? Подходит и говорит: «Играйте правильно». И все играют правильно?
— Он хороший мотиватор. Брагин умеет завести команду перед игрой.
— Держит каждого за яйца?
— Ну, не то чтобы каждого за яйца. Направляет на правильные мысли. Настраивает команду так, чтобы она выходила и билась от первой до последней секунды.
— А в плане построения игры?
— К каждому матчу он подходит
— Вы считаете, что это важнее любой тактики?
— Конечно! Это вообще самое главное!
— Предположим. Кто из тех, с кем вы работали, мог похвастать
— Тренеров вообще невозможно сравнивать, у каждого
— Кинэн славится своим умением мотивировать.
— Вот Майка можно с Брагиным сравнить. Это да. Кинэн тоже мне надолго запомнится. Он классный мотиватор.
— Как он это делал, учитывая, что русского не знал?
— Его эмоции
— Илья Воробьев же совсем другой?
— Да. Более спокойный. Но он тоже может быть злым. Каждый тренер бывает злым. Он тоже мотиватор — каждый тренер настраивает команду. Но все
— Зинэтула Билялетдинов с вами часто общался?
— Да, частенько.
— Что говорил?
— Говорил, что мне нужно по игре делать, как мне выходить.
— А неигровые моменты?
— Да нет, только чисто по игре.
— Говорят, что он даже шутит.
— Бывало. Иногда проскакивали шутки.
— Да что ж тут провокационного. Взаимодействие игроков и тренеров в принципе интересно. Особенно в случае с такими закрытыми. То, чего мы видеть не можем.
— Билялетдинов — такой, какой он есть.
— Хорошо. Когда Зарипов уходил из «Ак Барса», сказал: «Вы всю жизнь будете бегать по рельсам». Какова конфигурация этих рельсов?
— Не знаю. Тут ничего не могу сказать. Зарипов действительно такое говорил?
— Да.
— Ну, не знаю.
— Тогда так: вы обрадовались, когда вас в «Ак Барс» обменяли?
— В шоке был. Поначалу вообще ничего не понимал. Ну, как говорится, что ни делается — все к лучшему. Выиграл с Казанью Кубок Гагарина.
— То есть вы не просили об обмене?
— Нет, я ничего не знал. В «Магнитке» всегда чувствовал себя комфортно. Там больших перестановок не было, игроки оставались практически те же. Это мой родной город. Там родился и прожил почти всю жизнь Воспитанник клуба. Но сложилось так, что меня обменяли в Казань. Мы тогда были на выезде. Приехали ночью в Уфу, а на следующее утро мне звонит агент и говорит об обмене в «Ак Барс». Я сначала даже не поверил. Он говорит: «Я серьезно. Собирай вещи и лети в Казань». Я спустился в лобби отеля, где меня ждали тренеры, генеральный менеджер «Металлурга». Я не мог понять, как это вообще так, но они все подтвердили. В итоге я поехал домой, собрал вещи, вернулся в Уфу и оттуда уже в Казань. Там меня
— Что у вас было в голове, пока ехали в Казань?
— Думал, что произошло и почему. Но сразу решил, что все что ни делается — к лучшему.
— Очень позитивный подход, но далеко не всегда все к лучшему.
— А что делать? Меня обменяли. Я взял кубок. Никаких претензий ни к кому у меня нет.
— Вы самый титулованный игрок в составе «Спартака». Подкалываете пацанов, или они вас?
— Ни в коем случае не подкалываю. Только хочу, чтоб пацаны выиграли кубок в этом году. Ну, и я — четвертый.
— Реально ли?
— А почему нет? У каждой команды только одна задача на сезон — это кубок.
— Все говорят «почему нет?», но в последние годы выигрывают только те, у кого зарплатный бюджет далеко за миллиард.
— Дело в игроках и команде. Если захотеть, можно хоть кого обыграть.
— «Адмирал» может выиграть кубок?
— Да хоть кто. Главное — желание.
—
— Если захотеть, можно и до Луны допрыгнуть. И кубок выиграть.
— Четыре «чашки» — это было бы круто. А если об имеющихся трех — как вы оцениваете свой вклад в три чемпионства?
— Ну, я отдавался полностью игре. Делал все, что можно и надо для побед. Максимально.
— Вы
— Нет, лежат на полочке, пылятся.
— А с Кубком Гагарина что делали, когда давали на день?
— Я не брал. За три раза — ни разу не брал.
— Почему?
— Ну, идет же хорошо. Значит, пока не буду брать. Первый раз не взял — и мы потом еще раз победили. Снова не взял — выиграл еще один кубок. Хорошая такая примета.
— Так и четвертый возьмете.
— И пятый. Чтобы Зарипова догнать.
— А вдруг он шесть возьмет? Будет целый сервиз.
— Будем с ним бороться.
— Достаточно распространено мнение, что в
— В
— Когда вы с «Магниткой» в финале 1:5 от ЦСКА в первом матче получили, верили, что эту машину можно победить? Многие вас еще до начала списали. Я — нет, но тем не менее.
— Я же говорю: главное верить и хотеть. Списали… Ну, привет им передавайте. Мы верили и боролись до последнего. Не отступали, не сдавались. Упирались, работали, были единым целым и выиграли.
— Кто был самым крутым в раздевалке той «Магнитки»?
— Да там все друг друга мотивировали.
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— Да нет, все. До одного. Подбадривали, поддерживали. Забил, пропустил — не важно. Коллектив сыграл огромную роль.
— Крис Ли рассказывал, что Мозякин очень редко
— Редко, но метко.
— А Кошечкин вообще молчит?
— Нет, Вася разговаривает. Особенно на льду. Дает указания защитникам и нападающим. Он же вратарь — ему все видно. Так что он подсказывает, что да как. Как попроще можно сделать. Как — побыстрее. На площадке постоянно говорит, да и в раздевалке в перерывах не молчит — тоже подсказывает. Он сразу всю картину видит из ворот, и его подсказки очень важны.
— А в «Ак Барсе» кто рулил раздевалкой?
— Сами, наверное, догадаетесь.
— Зарипов?
— Конечно. Подсказывал после каждой смены. Да нет, шучу. После каждого периода он всем
— Поэтому было особенно странно видеть, как Зарипов «присел» в серии с «Амуром». Человек с таким «весом».
— Тут я ничего не могу сказать. Тренерское решение.
— Илья Воробьев в 2016 году после вашей поездки в сборную сказал, что вы изменили подход. Что изменилось?
— Не знаю. Это у него надо спросить.
— Может, стали работать над
— Я больше в зале работаю. Сам по себе зал люблю.
— Чисто на «физику»? А как же технические навыки?
— Предпочитаю на «физику», но и на технику иногда бывает. Почему бы не поработать — в конце тренировок.
— Друзья подарили вам на день рождения плафон от такси.
— Я очень сильно смеялся. Не ожидал такого подарка. Он был в коробке, да еще и запечатанной. Пока не открыл — так и не понимал, что это такое. Оказалось, что «шашка» для такси.
— Храните на полочке?
— Ну да. Подарок на память.
— Он ведь должен напоминать вам тот эпизод.
— Я очень сожалею о том, что произошло. Пишут, что я даже не извинился. Это не так. Я страшно сожалею, извинился и готов еще раз принести свои извинения. Нелепая ситуация. Мы просто праздновали победу. И я не хотел ничего плохого сделать. Это стало для меня большим уроком. Больше, конечно, никогда так делать не буду. Много было обсуждений, грязи. Но тем лучше — будет мне уроком. На всю жизнь.