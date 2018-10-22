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13:17 (мск), источник: ТАСС

Юсупов вернулся на пост президента ХК «Адмирал»

ТАСС, 22 октября. Заирбек Юсупов принял решение вернуться на пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом сообщает пресс- служба администрации Приморского края.

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Отмечается, что функционер, покинувший клуб весной текущего года, вернулся на свой пост по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены, но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост, — сказал Кожемяко на встрече с Юсуповым. — Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом “Адмирала”. Главная задача — навести порядок в финансовой сфере клуба, уверен, с вашим приходом сложный период в судьбе главного хоккейного клуба края закончится».

ХК «Адмирал» вступил в КХЛ в 2013 году, за пять сезонов трижды пробившись в плей-офф. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» идет на последнем (13-м) месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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