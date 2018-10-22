Юсупов вернулся на пост президента ХК «Адмирал»

«Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены, но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост, — сказал Кожемяко на встрече с Юсуповым. — Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом “Адмирала”. Главная задача — навести порядок в финансовой сфере клуба, уверен, с вашим приходом сложный период в судьбе главного хоккейного клуба края закончится».