Доус: Не хочу вспоминать негатив, который был в прошлом сезоне. В «Барыс» не вернусь

На старте сезона «Авто» выдало победную серию из 18 игр. До повторения прошлогоднего рекорда СКА команде Доуса не хватило всего двух матчей. Прервал же победную серию «Барыс», который 16 октября победил «Авто» на его площадке со счетом 2:1.

— Разочарованы, что победная серия закончилась?

— В первую очередь расстроен, что проиграли «Барысу», так как мы стараемся думать не о сериях, а о каждом последующем матче, — говорит Доус. — Никто не хочет проигрывать, но когда-то это случается. Не думаю, что теперь нам будет легче в моральном плане. Да, до рекорда оставалось всего две встречи. Больше людей заговорили об этом. Давление на команду усилилось.

Знаю, что многие очень хотели, чтобы мы побили рекорд СКА. Ожидали этого и в «Автомобилисте». Не думать об таком нельзя. Но мы старались идти от игры к игре. Сейчас начинаем все заново.

— Но все равно обидно проигрывать, когда до рекорда осталось совсем чуть-чуть?

— Конечно, мы расстроились поражению. После любой неудачи расстраиваешься, а тут обидно вдвойне. Ведь каких-то две победы… Но цель у нас все равно одна — выиграть Кубок Гагарина. Если ты выиграешь чемпионат, никто не вспомнит о рекорде. И наоборот, если мы провалим сезон, никто не скажет, мол, вы все равно молодцы, так как побили рекорд.

— Разочарованы, что проиграли именно «Барысу», с которым вы не очень хорошо расстались.

— Я ждал этой встречи очень долго, ведь отдал этому клубу семь лет. Знаю там всех ребят. Было непривычно смотреть на бывших партнеров с другой стороны льда. Не скажу, что для меня это была сверхпринципиальная игра. Но все равно встреча с «Барысом» — нерядовое событие. Очень хотел победить. Зато после матча мы очень душевно с ребятами пообщались, даже несмотря на поражение. Обсудили моменты игры.

— Вы в трех последних сезонах забрасывали больше 30 шайб. Есть планка на этот хоккейный год?

— Надеюсь побить свой рекорд в 36 голов. В «Автомобилисте» собралась классная команда. Ребята играют друг за друга. Думаю, мне по силам обновить достижение. Но я не меряю успех количеством заброшенных шайб. Важен только результат.

— Бойд и Боченски вернулись в «Барыс». Может быть, когда-нибудь и вы к ним присоединитесь?

— Это их поступок. Я не хочу вспоминать весь негатив, который был в Казахстане в прошлом сезоне. Но, думаю, в «Барыс» я больше не вернусь.