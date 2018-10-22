Худший клуб КХЛ уступил сопернику по броскам в створ со счетом 15−58. Но выиграл матч
Необъяснимая победа «Адмирала».
Необъяснимая победа «Адмирала».
За звание худшего клуба лиги в Континентальной хоккейной лиги прямо сейчас есть три основных претендента — владивостокский «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и минское «Динамо». Но это с точки зрения набранных очков. Если же попробовать оценить команды по большему количеству параметров, то конкурентов у дальневосточного клуба в этом рейтинге точно не будет. Помимо неважных результатов к бедам «моряков» можно добавить серьезные финансовые проблемы, порою не очень объяснимое поведение руководства и многое другое.
Сегодня «Адмирал» на своем льду принимал нижнекамский «Нефтехимик» и обратить внимание на этот матч стоило хотя бы
Порадовав доброй акцией, клуб из Владивостока сегодня смог еще и удивить результатом — «Адмирал» победил впервые за 10 матчей, при этом уступив сопернику по броскам в створ ворот со счетом 15−58. Если перевести эти цифры на русский язык, то можно сказать, что на протяжении всех 60 минут «Нефтехимик» просто уничтожал соперника. Но фарт и «режим бога» от вратаря «моряков» Никиты Серебрякова помогли дальневосточникам выиграть матч, который выигрывать они не должны были.
За весь первый период «Адмирал» побеспокоил голкипер нижнекамцев Илью Ежова два раза и один из этих бросков стал голевым. Второй бомбардир хозяев, защитник Александр Угольников нехитрым выстрелом открыл счет в матче.
Во второй двадцатиминутке голов не случилось, а когда в начале третьей «Нефтехимик» сравнял счет, команда Сергея Светлова меньше, чем за три минуты, практически обеспечила себе победу. Владимир Бутузов во второй раз в этой игре наказал нижнекамцев за удаление, а Кирилл Воронин почти сразу же добил соперника в равных составах.
Закончилось все голом в пустые ворота от того же Бутузова — 4:1. Не в первый раз в октябре клубы КХЛ доказывают, что даже многократное преимущество по броскам не гарантирует победы. В хоккее выигрывает тот, кто больше раз занес шайбу за линию ворот соперника.
|Адмирал
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4:1
(1:0, 0:0, 3:1)
|Нефтехимик
|Сергей Светлов
|Андрей Назаров
|Никита Серебряков
|Илья Ежов 57:24 (И. Ежов 58:09)
|1-й период
|04:09
|Александр Угольников
|Илья Аркалов
|10:59
|11:04
|Александр Угольников (Ю. Козловский, А. Черников)
|14:30
|Кирилл Воронин
|2-й период
|Йоонас Няттинен
|20:22
|24:12
|Иван Мищенко
|Богдан Якимов
|32:10
|3-й период
|Богдан Якимов (М. Хайруллин, П. Порядин)
|41:55
|Юусо Пуустинен
|44:24
|44:38
|Владимир Бутузов (И. Мищенко, А. Черников)
|44:48
|Кирилл Воронин (М. Говорка)
|49:06
|Карел Кубат
|58:09
|п.в.
|Владимир Бутузов (Н. Серебряков)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)