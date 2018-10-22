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17:02 (мск), источник: Sport24

Худший клуб КХЛ уступил сопернику по броскам в створ со счетом 15−58. Но выиграл матч

Необъяснимая победа «Адмирала».

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Источник: Sport24

За звание худшего клуба лиги в Континентальной хоккейной лиги прямо сейчас есть три основных претендента — владивостокский «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и минское «Динамо». Но это с точки зрения набранных очков. Если же попробовать оценить команды по большему количеству параметров, то конкурентов у дальневосточного клуба в этом рейтинге точно не будет. Помимо неважных результатов к бедам «моряков» можно добавить серьезные финансовые проблемы, порою не очень объяснимое поведение руководства и многое другое.

Сегодня «Адмирал» на своем льду принимал нижнекамский «Нефтехимик» и обратить внимание на этот матч стоило хотя бы из-за благотворительной акции, организованной хозяевами. Выручка с каждого билета, а также часть средств, заработанных на продаже атрибутики во время игры пойдут на помощь защитнику «Сибири» Самвелу Мнацяну, который в прошлом сезоне был капитаном «Адмирала», а этим летом столкнулся со страшным диагнозом — онкологическое заболевание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Порадовав доброй акцией, клуб из Владивостока сегодня смог еще и удивить результатом — «Адмирал» победил впервые за 10 матчей, при этом уступив сопернику по броскам в створ ворот со счетом 15−58. Если перевести эти цифры на русский язык, то можно сказать, что на протяжении всех 60 минут «Нефтехимик» просто уничтожал соперника. Но фарт и «режим бога» от вратаря «моряков» Никиты Серебрякова помогли дальневосточникам выиграть матч, который выигрывать они не должны были.

За весь первый период «Адмирал» побеспокоил голкипер нижнекамцев Илью Ежова два раза и один из этих бросков стал голевым. Второй бомбардир хозяев, защитник Александр Угольников нехитрым выстрелом открыл счет в матче.

Во второй двадцатиминутке голов не случилось, а когда в начале третьей «Нефтехимик» сравнял счет, команда Сергея Светлова меньше, чем за три минуты, практически обеспечила себе победу. Владимир Бутузов во второй раз в этой игре наказал нижнекамцев за удаление, а Кирилл Воронин почти сразу же добил соперника в равных составах.

Закончилось все голом в пустые ворота от того же Бутузова — 4:1. Не в первый раз в октябре клубы КХЛ доказывают, что даже многократное преимущество по броскам не гарантирует победы. В хоккее выигрывает тот, кто больше раз занес шайбу за линию ворот соперника.

Адмирал 4:1
(1:0, 0:0, 3:1)
Нефтехимик
22.10.2018, 12:30 Зрители: 2684 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Андрей Назаров
Вратари
Никита Серебряков Илья Ежов 57:24 (И. Ежов 58:09)
1-й период
04:09 Александр Угольников
Илья Аркалов 10:59
11:04 Александр Угольников (Ю. Козловский, А. Черников)
14:30 Кирилл Воронин
2-й период
Йоонас Няттинен 20:22
24:12 Иван Мищенко
Богдан Якимов 32:10
3-й период
Богдан Якимов (М. Хайруллин, П. Порядин) 41:55
Юусо Пуустинен 44:24
44:38 Владимир Бутузов (И. Мищенко, А. Черников)
44:48 Кирилл Воронин (М. Говорка)
49:06 Карел Кубат
58:09 п.в. Владимир Бутузов (Н. Серебряков)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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