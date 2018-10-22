Тэйлор, Майоне и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

В трех матчах на неделе Мозякин одержал с командой две победы, набрав четыре очка (три шайбы + одна результативная передача). В ворота омского «Авангарда» (4:1) в домашнем матче Мозякин оформил дубль.

Лучшим вратарем признан канадский голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тэйлор. В домашнем матче против минского «Динамо» (6:0) канадец отстоял «на ноль», отразив 32 броска по воротам. В двух матчах недели он пропустил только одну шайбу. Его процент отраженных бросков составил 98,39%, что стало лучшим показателем в лиге за прошедшую неделю.

Итальянский защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне стал лучшим защитником недели. В трех матчах команды, два из которых стали для нее победными, Майоне набрал три очка (шайба и две передачи).