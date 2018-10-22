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18:07 (мск), источник: ТАСС

Тэйлор, Майоне и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 22 октября. Российский форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин признан лучшим нападающим прошедшей недели в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

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В трех матчах на неделе Мозякин одержал с командой две победы, набрав четыре очка (три шайбы + одна результативная передача). В ворота омского «Авангарда» (4:1) в домашнем матче Мозякин оформил дубль.

Лучшим вратарем признан канадский голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тэйлор. В домашнем матче против минского «Динамо» (6:0) канадец отстоял «на ноль», отразив 32 броска по воротам. В двух матчах недели он пропустил только одну шайбу. Его процент отраженных бросков составил 98,39%, что стало лучшим показателем в лиге за прошедшую неделю.

Итальянский защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне стал лучшим защитником недели. В трех матчах команды, два из которых стали для нее победными, Майоне набрал три очка (шайба и две передачи).

20-летний вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов был признан лучшим новичкам недели. В матче против владивостокского «Адмирала» (4:0) он не пропустил ни одной шайбы. Третий раз в нынешнем сезоне Коновалов сохраняет своим ворота без пропущенных шайб.

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