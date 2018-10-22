Ларионов: Отправил бы Кокорина и Мамаева в детский госпиталь
Откровенное интервью с двукратным олимпийским чемпионом.
Откровенное интервью с двукратным олимпийским чемпионом.
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов открыл очередной флагманский ресторан в Москве, названный фамилией самого хоккеиста. В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ларионов поделился мнением о ресторанном бизнесе, рассказал об игре Самсонова в АХЛ, прогрессе Падакина, Локтионова и Сергеева. Также прославленный хоккеист высказал мнение относительно нашумевшего дела Кокорина и Мамаева в футболе.
— От винных дел вы полностью перешли к ресторанному бизнесу?
— Я бы так не сказал, всегда стараюсь держать руку на пульсе. Работаю не только в хоккее, занимаюсь и другими делами. Поэтому приходится быть в курсе всего. Слежу за тем, что происходит в мире спорта, в бизнесе, в театре и кино. На мероприятие, кстати, пришло много людей из Зала хоккейной славы в Торонто. Совсем скоро инаугурация Александра Якушева. 12 ноября нашего прославленного нападающего введут в Зал славы.
— На этом мероприятии вы тоже планируете присутствовать?
— Конечно.
— И
— Знаете, я в хоккее. Для меня это игра, которую я знаю лучше, чем
— Весь ваш ресторанный бизнес только в России, в Америке его нет?
— Именно. Россия быстро развивается, интерес очень большой. Конкуренция высокая, поэтому мы стараемся удивить людей особенным стилем, делать всё максимально хорошо. Так что приходится выживать в этой борьбе. Новый ресторан находится рядом с Петровским парком — это историческое место. Рядом играют и в футбол, и в хоккей. Место действительно удобное.
— Ваш сын недавно сменил команду. Почему?
— Теперь он будет играть в американской лиге USHL. Для сына важно играть в творческий хоккей. Тот хоккей, который исповедовали в клубе «Виндзор Спитфайрз», не совсем ему подходил.
— Это личное решение сына?
— Абсолютно. Да, я его отец, но он уже взрослый и умный парень. Игорь знает и понимает, что он хочет в этой жизни.
— Какой новый клуб
— «Маскегон Ламберджекс». Там, кстати, есть русские. Защитник Александр Яковенко и нападающий Даниил Гущин. Надеюсь, что в ближайшие дни все юридические вопросы будут урегулированы, и сын начнёт играть за новый клуб.
— В «Локомотиве» мощный сезон проводит ваш клиент Андрей Локтионов. Не удивлены его прогрессом?
— Не удивлён. Андрей находится на верном пути и на правильном месте, у него правильные партнёры. Рад, что главный тренер Дмитрий Квартальнов нашёл для Андрея правильную позицию, он играет сдвоенного центра с Контиолой. Это североамериканский подход, когда два центральных заменяют друг друга. Отсюда и результат. Локтионов здорово играет в большинстве, он был своеобразным джокером ещё в «Виндзоре». На своей позиции Локтионов приносит максимальную пользу команде. Вижу, что он стал более уверенно играть с шайбой, постоянно берёт на себя инициативу.
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— Порой не видно, насколько силён потенциал игрока. Сейчас Сергеев попал в команду, где он получает удовольствие от игры. Его правильно используют, Артём приходит на тренировки с радостью.
— Одноклубник Сергеева — нападающий Александр Кадейкин — тоже в последнее время впечатляет.
— Человек находится в правильном месте, где ему доверяют, где он получает возможность себя проявить. Я рад, когда ребята добиваются тех задач, к которым давно шли. Они иногда падают, но встают и продолжают двигаться. Рад за Кадейкина. Он знает свою роль и здорово справляется с ней. Главное — человек приносит пользу команде.
— Складывается впечатление, что не слишком хорошо идут дела у Ильи Самсонова в АХЛ…
— Я
— Видно, что он прогрессирует и растёт?
— Абсолютно. Любой опыт — позитивный или негативный — он хороший. Для Самсонова сейчас марафон, в который он раньше никогда не играл.
— Перезагрузился в «Нефтехимике» Павел Падакин.
— Я рад за Пашу. Жалко, что его недооценили в Казани. Сожалею, что «Ак Барс» отправил его в
— Не удивились, что Андрей Назаров сразу назначил Падакина капитаном?
— Это большой аванс. Это серьёзный шаг, который мне трудно понять, но он сработал. Паша мне сказал, что в «Нефтехимике» очень хороший коллектив, он рад играть в этой команде. Падакин получает удовольствие от работы в Нижнекамске.
— Бомбардирские способности проявились и у защитника Шарипзянова.
— Да, я рад за ребят. Они бьются в каждом эпизоде, отрабатывают на тренировках, в матчах. Шарипзянов, как и Падакин, выполняет все установки тренера и делает свою работу.
— Не могу не спросить про «Детройт», который проваливается в НХЛ. Ситуация ненормальная?
— Сложно объяснить ситуацию в двух словах. Конечно, это ненормально. Когда я был на матче Самсонова с «Гранд-Рапидс», то перебросился парой фраз с Кеном Холландом (генеральный менеджер «Детройта» — Прим. «Чемпионата»). Я сказал, что мне не понравилась сегодняшняя игра. Как
— Уход из хоккея Хенрика Зеттерберга сильно ударил по команде?
— Хенрик практически год играл на уколах, спина его беспокоила. Вопрос стоял о здоровье игрока, о его будущей нормальной жизни. Поэтому его уход был ожидаем. Требовать от него сыграть 30−40 матчей — это неправильно. Считаю, что Зеттерберг принял правильное решение. В этом вся и проблема, что уходят такие, как Зеттерберг и не хватает игроков, на которых можно равняться. Многие хоккеисты подписывают контракты на
— Вся страна обсуждает дело Кокорина и Мамаева, каково ваше отношение к нему?
— Порой происходят такие вещи, которые сложно понять и дать им оценку. То, что произошло, не украшает ребят. Я хотел сказать, что тюрьма — это слишком суровое наказание. Я бы их отправил в детский госпиталь, где детишки борются с раком и другими тяжёлыми заболеваниями. Чтобы люди подумали, готовы ли они понять, как страдают люди, которые цепляются за жизнь и получают удовольствие от каждого прожитого дня. Мне трудно понять, когда люди, которые избалованы деньгами и славой, делают такие вещи, как Кокорин с Мамаевым. Думаю, что поход вот в такой детский госпиталь помог бы им всё понять и осознать. Если нет, то можно ставить крест.
— Возможны ли такие истории в хоккее?
— Не хочется сопоставлять футбол с хоккеем. Всегда бывают нюансы и вещи, которые трудно объяснить. Такова человеческая натура. Многое зависит от воспитания, от окружающих тебя людей. Некоторые игроки, получая большое количество свободы и денег, теряют разум.