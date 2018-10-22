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18:50 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Клинкхаммера принесла «Ак Барсу» победу над «Сибирью»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» нанесли гостевое поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0. 1:0) в пользу «Ак Барса». Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Роб Клинкхаммер.

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отразил 34 броска и провел свой второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Защитник «Сибири» Константин Алексеев сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, а защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин — 200-й.

«Сибирь» потерпела 17-е поражение в 21 игре в этом регулярном сезоне.

Сибирь 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Ак Барс
22.10.2018, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Дэнни Тэйлор 58:52 Владислав Подъяпольский
2-й период
27:07 Евгений Бодров
3-й период
40:49 Юкка Пелтола
Рафаэль Батыршин 43:48
Михаил Глухов 44:38
48:03 Константин Алексеев
Роб Клинкхаммер (П. Постма, И. Секач) 48:28
53:36 Николай Демидов
Федор Малыхин 55:37
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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