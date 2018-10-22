Шайба Клинкхаммера принесла «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» нанесли гостевое поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» нанесли гостевое поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0. 1:0) в пользу «Ак Барса». Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Роб Клинкхаммер.
Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отразил 34 броска и провел свой второй «сухой» матч в текущем чемпионате.
Защитник «Сибири» Константин Алексеев сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, а защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин — 200-й.
«Сибирь» потерпела 17-е поражение в 21 игре в этом регулярном сезоне.
|Александр Андриевский
|Зинэтула Билялетдинов
|Дэнни Тэйлор 58:52
|Владислав Подъяпольский
|2-й период
|27:07
|Евгений Бодров
|3-й период
|40:49
|Юкка Пелтола
|Рафаэль Батыршин
|43:48
|Михаил Глухов
|44:38
|48:03
|Константин Алексеев
|Роб Клинкхаммер (П. Постма, И. Секач)
|48:28
|53:36
|Николай Демидов
|Федор Малыхин
|55:37
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)