Шайба Клинкхаммера принесла «Ак Барсу» победу над «Сибирью»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0. 1:0) в пользу «Ак Барса». Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Роб Клинкхаммер.

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отразил 34 броска и провел свой второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Защитник «Сибири» Константин Алексеев сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, а защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин — 200-й.