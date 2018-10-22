«Барыс» выиграл в матче с отмененной шайбой и продлил победную серию в КХЛ

Игра проходила сегодня, 22 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Выйти вперед «Барыс» мог в концовке первого периода, но судьи не засчитали гол Дмитрия Гуркова. После видеопросмотра судьи решили, что хоккеист отправил шайбу в ворота ногой.

Открыть счет удалось во втором периоде. На 31-й минуте автором первой шайбы стал нападающий Дмитрий Шевченко, а на 37-й в большинстве забил шведский форвард Андре Петерссон.

В самом начале третьего периода, а именно на 39-й секунде, «Динамо» усилиями Дениса Осипова, но на 48-й Дастин Бойд, забивший в большинстве, вернул «Барысу» комфортное преимущество.