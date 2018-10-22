«Барыс» выиграл в матче с отмененной шайбой и продлил победную серию в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 22 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.
Выйти вперед «Барыс» мог в концовке первого периода, но судьи не засчитали гол Дмитрия Гуркова. После видеопросмотра судьи решили, что хоккеист отправил шайбу в ворота ногой.
Открыть счет удалось во втором периоде. На 31-й минуте автором первой шайбы стал нападающий Дмитрий Шевченко, а на 37-й в большинстве забил шведский форвард Андре Петерссон.
В самом начале третьего периода, а именно на 39-й секунде, «Динамо» усилиями Дениса Осипова, но на 48-й Дастин Бойд, забивший в большинстве, вернул «Барысу» комфортное преимущество.
Для «Барыса» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
|Хенрик Карлссон
|Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
|1-й период
|Денис Казионов
|16:56
|2-й период
|Денис Казионов
|26:24
|Куинтон Хауден
|26:49
|26:54
|Дастин Бойд
|Артем Волков
|26:54
|30:48
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
|Артем Волков
|34:48
|Денис Казионов
|35:15
|Денис Казионов
|35:15
|36:46
|Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
|Артем Волков
|37:38
|3-й период
|Денис Осипов
|40:39
|Денис Осипов
|45:49
|47:15
|Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
|49:42
|4
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)