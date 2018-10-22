Хоккеисты минского «Динамо» продлили серию поражений, уступив «Барысу»

Источник: БЕЛТА

Минчане после разгрома в Новосибирске (0:6) в Астане против «Барыса», который тренирует белорус Андрей Скабелка, постарались строже сыграть в защите, и до середины второго периода это получалось сделать.

Хозяева площадки постарались с первых минут встречи захватить инициативу. Подопечные белоруса Андрея Скабелки чаще бросали по воротам. В одном из эпизодов судьи прибегли к помощи видеоповтора, но после просмотра эпизода отменили гол астанинцев. Отличный шанс открыть счет в матче упустил в середине периода форвард динамовцев Куинтон Хауден, который вышел один на один с Хенриком Карлссоном, но не смог переиграть вратаря «Барыса».

Во втором периоде минчане пропустили на 31-й минуте. Дмитрий Шевченко удачно сыграл на пятачке гостей и вывел хозяев вперед — 1:0. После пропущенного гола минчане чаще нарушали правила и действовали в меньшинстве. В итоге точным броском у астанинцев отметился Андре Петерссон — 2:0. Белорусская команда вскоре заменила Юнаса Энрота, предоставив шанс Михаилу Карнаухову.

После перерыва «зубры» вернули интригу в матч благодаря броску Дениса Осипова, однако очередное удаление обернулось взятием ворот белорусов на 48-й минуте — 3:1.