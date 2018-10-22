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20:09 (мск), источник: Sport24

Два топ-клуба КХЛ разучились забивать. «Салават» и «Авангард» с трудом придумали один гол на двоих

Ждать его пришлось до овертайма.

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«Салават» и «Авангард» играли в Уфе 13 дней назад. Тогда омский клуб провалил первый период, пропустив три шайбы, а сумасшедший дом, который «ястребы» в оставшиеся 40 минут устроили сопернику (63 броска по ворота Юхи Метсолы по итогам всей игры), им не сильно помог — Уфа победила в основное время. Логично, что за несколько часов до повторной встречи в столице Башкортостана тренер Боб Хартли говорил о важности стартовых минут.

«Салават» — мастеровитая команда во главе с Умарком и Ларсеном, так что нам следует показать лучшую игру в защите и сделать всё, чтобы соперники не успевали за нами с самого начала игры.
Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард»

Задача «Авангарда» должна была облегчиться, благодаря отсутствию в составе «Салавата» лучшего снайпера команды Антона Бурдасова. Прошлую игру форвард закончил броском бутылки в направлении арбитра, поэтому сегодняшнюю смотрел с фанатской трибуны.

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Но ни план Хартли, ни дисквалификация Бурдасова не помешали уфимцам забить первыми, как и две недели назад. Владимир Ткачев, которого в последнее время сильно критикуют за низкую результативность, вылез на пятачок, а Вячеслав Основин завез шайбу в ворота лежа на льду. Судьям потребовалось посмотреть видео, чтобы определить, что центральный нападающий «Салавата» не дотронулся до шайбы рукой, но Хартли этого показалось мало. Канадец запросил еще один видеопросмотр, на этот на раз на помеху вратарю, и не прогадал — со второй попытки арбитры приняли решение в пользу гостей.

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В первом периоде «Авангард» успел дважды поиграть в большинстве, но два самых опасных момента создал в равных составах — Артем Манукян и Евгений Медведев заставили звенеть перекладину. На этом команды и разошлись по раздевалкам.

Во втором периоде «Авангард» очень грамотно воспользовался преимуществом ближней скамейки, и если бы в хоккее работал принцип ММА, омичи выиграли бы этот игровой отрезок по очкам. Они подолгу засиживались в зоне хозяев, старались постоянно нагружать работой Местолу, но снова не сделали главного — не забили. Не справился с этой миссией и «Салават», хотя был к этому едва ли не ближе соперника. Умарк убегал к воротам Бобкова в одиночестве и проверял все ту же перекладину, по которой в первой двадцатиминутке заряжали Манукян с Михеевым. Все безрезультатно. Неплохой хоккей на протяжении 40 минут, а в итоге — унылые 0:0.

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«Салават» и «Авангард» — одни из самых результативных клубов Восточной конференции, но в последних матчах с заброшенными шайбами у обеих команд возникли серьезные проблемы. Сегодня эти проблемы достигли своего максимума. В первой половине третьего периода Уфе не хватило четырех минут подряд, чтобы наконец-то открыть счет в матче, что уж говорить об игре в равных составах.

Команда Хартли продолжила бомбардировать Метсолу со всех возможных позиций, но эта тактика уже пару недель не приносит почти никакой пользы. В каждой игре у «ястребов» набирается по 4−5 десятков бросков, а вот очков в турнирной таблице особо не прибавляется.

В итоге в основное время болельщики голов так и не дождались. Пришлось играть овертайм, в котором капитан «Авангарда» Медведев все-таки пробил финского кипера Уфы. «Ястребы» побеждают, но работы у Боба Хартли впереди очень много — его система все чаще дает сбои.

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Салават Юлаев 0:1 ОТ
(0:0, 0:0, 0:0)
Авангард
22.10.2018, 17:00 Зрители: 5574 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Боб Хартли
Вратари
Юха Метсола Игорь Бобков
1-й период
01:51 Владимир Ткачев
10:26 Александр Кадейкин
2-й период
36:17 Григорий Панин
3-й период
Сергей Широков 43:21
Сергей Широков 46:36
49:34 Линус Умарк
Овертайм
Евгений Медведев (И. Михеев) 62:46
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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