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20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Пулккинен: Каждому игроку минского «Динамо» нужно взглянуть в зеркало

Форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (1:3). Поражение стало для минчан девятым подряд.

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«Слишком много удалений… Несколько раз играли «три на пять»… Первый период получился непростым, но мы выстояли. И это была хорошая возможность попытаться перехватить инициативу в следующие двадцать минут. Однако начали получать удаления, и все рассыпалось.

Мы двигались недостаточно хорошо, занимали неправильную позицию перед шайбой, попадались на уловки соперника. Это и приводило к удалениям. В итоге около половины матча отбивались в меньшинстве. А забрасывать из бокса для штрафников невозможно. Чтобы забить — лучше всего иметь пять человек на площадке. Так продолжается уже несколько игр подряд. Каждому из нас надо посмотреть в зеркало. Мы должны играть лучше. Мы должны быть более дисциплинированы и выжимать максимум из своих моменты, чтобы забрасывать больше одной шайбы за 60 минут, — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Барыс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Динамо Мн
22.10.2018, 16:30 Зрители: 4892 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Горди Дуайер
Вратари
Хенрик Карлссон Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
1-й период
Денис Казионов 16:56
2-й период
Денис Казионов 26:24
Куинтон Хауден 26:49
26:54 Дастин Бойд
Артем Волков 26:54
30:48 Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
Артем Волков 34:48
Денис Казионов 35:15
Денис Казионов 35:15
36:46 Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
Артем Волков 37:38
3-й период
Денис Осипов 40:39
Денис Осипов 45:49
47:15 Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
49:42
Статистика
4 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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