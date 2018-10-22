Пулккинен: Каждому игроку минского «Динамо» нужно взглянуть в зеркало

«Слишком много удалений… Несколько раз играли «три на пять»… Первый период получился непростым, но мы выстояли. И это была хорошая возможность попытаться перехватить инициативу в следующие двадцать минут. Однако начали получать удаления, и все рассыпалось.

Мы двигались недостаточно хорошо, занимали неправильную позицию перед шайбой, попадались на уловки соперника. Это и приводило к удалениям. В итоге около половины матча отбивались в меньшинстве. А забрасывать из бокса для штрафников невозможно. Чтобы забить — лучше всего иметь пять человек на площадке. Так продолжается уже несколько игр подряд. Каждому из нас надо посмотреть в зеркало. Мы должны играть лучше. Мы должны быть более дисциплинированы и выжимать максимум из своих моменты, чтобы забрасывать больше одной шайбы за 60 минут, — цитирует игрока официальный сайт клуба.