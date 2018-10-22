Пулккинен: Каждому игроку минского «Динамо» нужно взглянуть в зеркало
Форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (1:3). Поражение стало для минчан девятым подряд.
Форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (1:3). Поражение стало для минчан девятым подряд.
«Слишком много удалений… Несколько раз играли «три на пять»… Первый период получился непростым, но мы выстояли. И это была хорошая возможность попытаться перехватить инициативу в следующие двадцать минут. Однако начали получать удаления, и все рассыпалось.
Мы двигались недостаточно хорошо, занимали неправильную позицию перед шайбой, попадались на уловки соперника. Это и приводило к удалениям. В итоге около половины матча отбивались в меньшинстве. А забрасывать из бокса для штрафников невозможно. Чтобы забить — лучше всего иметь пять человек на площадке. Так продолжается уже несколько игр подряд. Каждому из нас надо посмотреть в зеркало. Мы должны играть лучше. Мы должны быть более дисциплинированы и выжимать максимум из своих моменты, чтобы забрасывать больше одной шайбы за 60 минут, — цитирует игрока официальный сайт клуба.
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
|Хенрик Карлссон
|Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
|1-й период
|Денис Казионов
|16:56
|2-й период
|Денис Казионов
|26:24
|Куинтон Хауден
|26:49
|26:54
|Дастин Бойд
|Артем Волков
|26:54
|30:48
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
|Артем Волков
|34:48
|Денис Казионов
|35:15
|Денис Казионов
|35:15
|36:46
|Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
|Артем Волков
|37:38
|3-й период
|Денис Осипов
|40:39
|Денис Осипов
|45:49
|47:15
|Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
|49:42
|4
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)