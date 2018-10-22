Защитник «Барыса» рассказал о беспроигрышной серии и вспомнил победу над «Автомобилистом»

Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. При этом полчаса команды отыграли без заброшенных шайб, а в концовке первого периода арбитры не засчитали гол «Барыса».

— В первом периоде мы полностью владели инициативой. Играли в гостевой зоне, но соперник нам не давал 100-процентных голевых моментов. Мы возили шайбу по углам и бросали с периметра зоны, но по-настоящему опасных моментов не было. Вратарь такого уровня все ловил плюс блокировка бросков помогала сопернику.

Во втором периоде они перестроились. Видимо, тренер им подсказал, что так играть нельзя. И мы увидели совсем другой хоккей, — сказал Маклюков после матча.

— У вас «дикий» показатель полезности и три передачи, но нет голов. Когда Алексей Маклюков забьет?

— Были, конечно, моменты. Не сказать, что я только в обороне играю и у меня нет моментов. Я играю только в подыгрыше. Было несколько эпизодов, когда были пустые ворота.

Не знаю… Не скажу, что расслабляюсь. Наоборот, чересчур хочу забить, но шайба летит то выше, то мимо. Я это объясняю только большим желанием. Наверное, надо попроще относиться.

— «Барыс» в этом сезоне практически не проигрывает в основное время. Борьба переходит либо в овертайм, либо в буллиты. Расскажите о настроении в команде на волне положительных результатов.

— Настроение хорошее. С самого начала сезона мы его подкрепляем победами. Обычное рабочее настроение. Всегда готовятся от матча к матчу.

— Мимо этого пройти нельзя. За счет чего удалось обыграть «Автомобилист»?

— Даже не знаю. Мы готовились как ко всем соперникам. Ничего такого мы не меняли. Просто в голове у каждого сидело, что кто-то должен это сделать.

— У «Автомобилиста» страшная статистика в третьих периодах. И они даже забили, но…

— Да, у них один раз получилось это сделать. Но фортуна была на нашей стороне. Отработали мы хорошо, я считаю, и больше одного им забить не позволили. Это плоды нашей работы.