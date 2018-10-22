Защитник «Барыса» рассказал о беспроигрышной серии и вспомнил победу над «Автомобилистом»
Защитник «Барыса» Алексей Маклюков после победы над минским «Динамо» рассказал корреспонденту Vesti.kz о трудностях в игре с аутсайдером КХЛ.
Защитник «Барыса» Алексей Маклюков после победы над минским «Динамо» рассказал корреспонденту Vesti.kz о трудностях в игре с аутсайдером КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. При этом полчаса команды отыграли без заброшенных шайб, а в концовке первого периода арбитры не засчитали гол «Барыса».
— В первом периоде мы полностью владели инициативой. Играли в гостевой зоне, но соперник нам не давал 100-процентных голевых моментов. Мы возили шайбу по углам и бросали с периметра зоны, но
Во втором периоде они перестроились. Видимо, тренер им подсказал, что так играть нельзя. И мы увидели совсем другой хоккей, — сказал Маклюков после матча.
— У вас «дикий» показатель полезности и три передачи, но нет голов. Когда Алексей Маклюков забьет?
— Были, конечно, моменты. Не сказать, что я только в обороне играю и у меня нет моментов. Я играю только в подыгрыше. Было несколько эпизодов, когда были пустые ворота.
Не знаю… Не скажу, что расслабляюсь. Наоборот, чересчур хочу забить, но шайба летит то выше, то мимо. Я это объясняю только большим желанием. Наверное, надо попроще относиться.
— «Барыс» в этом сезоне практически не проигрывает в основное время. Борьба переходит либо в овертайм, либо в буллиты. Расскажите о настроении в команде на волне положительных результатов.
— Настроение хорошее. С самого начала сезона мы его подкрепляем победами. Обычное рабочее настроение. Всегда готовятся от матча к матчу.
— Мимо этого пройти нельзя. За счет чего удалось обыграть «Автомобилист»?
— Даже не знаю. Мы готовились как ко всем соперникам. Ничего такого мы не меняли. Просто в голове у каждого сидело, что
— У «Автомобилиста» страшная статистика в третьих периодах. И они даже забили, но…
— Да, у них один раз получилось это сделать. Но фортуна была на нашей стороне. Отработали мы хорошо, я считаю, и больше одного им забить не позволили. Это плоды нашей работы.
Отметим, что «Барыс» идет на шестом месте в Восточной конференции. В следующем мате астанинский клуб 26 октября примет на своем льду «Витязь».
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
|Хенрик Карлссон
|Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
|1-й период
|Денис Казионов
|16:56
|2-й период
|Денис Казионов
|26:24
|Куинтон Хауден
|26:49
|26:54
|Дастин Бойд
|Артем Волков
|26:54
|30:48
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
|Артем Волков
|34:48
|Денис Казионов
|35:15
|Денис Казионов
|35:15
|36:46
|Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
|Артем Волков
|37:38
|3-й период
|Денис Осипов
|40:39
|Денис Осипов
|45:49
|47:15
|Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
|49:42
|4
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)