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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» рассказал о беспроигрышной серии и вспомнил победу над «Автомобилистом»

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков после победы над минским «Динамо» рассказал корреспонденту Vesti.kz о трудностях в игре с аутсайдером КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. При этом полчаса команды отыграли без заброшенных шайб, а в концовке первого периода арбитры не засчитали гол «Барыса».

— В первом периоде мы полностью владели инициативой. Играли в гостевой зоне, но соперник нам не давал 100-процентных голевых моментов. Мы возили шайбу по углам и бросали с периметра зоны, но по-настоящему опасных моментов не было. Вратарь такого уровня все ловил плюс блокировка бросков помогала сопернику.

Во втором периоде они перестроились. Видимо, тренер им подсказал, что так играть нельзя. И мы увидели совсем другой хоккей, — сказал Маклюков после матча.

— У вас «дикий» показатель полезности и три передачи, но нет голов. Когда Алексей Маклюков забьет?

— Были, конечно, моменты. Не сказать, что я только в обороне играю и у меня нет моментов. Я играю только в подыгрыше. Было несколько эпизодов, когда были пустые ворота.

Не знаю… Не скажу, что расслабляюсь. Наоборот, чересчур хочу забить, но шайба летит то выше, то мимо. Я это объясняю только большим желанием. Наверное, надо попроще относиться.

— «Барыс» в этом сезоне практически не проигрывает в основное время. Борьба переходит либо в овертайм, либо в буллиты. Расскажите о настроении в команде на волне положительных результатов.

— Настроение хорошее. С самого начала сезона мы его подкрепляем победами. Обычное рабочее настроение. Всегда готовятся от матча к матчу.

— Мимо этого пройти нельзя. За счет чего удалось обыграть «Автомобилист»?

— Даже не знаю. Мы готовились как ко всем соперникам. Ничего такого мы не меняли. Просто в голове у каждого сидело, что кто-то должен это сделать.

— У «Автомобилиста» страшная статистика в третьих периодах. И они даже забили, но…

— Да, у них один раз получилось это сделать. Но фортуна была на нашей стороне. Отработали мы хорошо, я считаю, и больше одного им забить не позволили. Это плоды нашей работы.

Отметим, что «Барыс» идет на шестом месте в Восточной конференции. В следующем мате астанинский клуб 26 октября примет на своем льду «Витязь».

Барыс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Динамо Мн
22.10.2018, 16:30 Зрители: 4892 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Горди Дуайер
Вратари
Хенрик Карлссон Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
1-й период
Денис Казионов 16:56
2-й период
Денис Казионов 26:24
Куинтон Хауден 26:49
26:54 Дастин Бойд
Артем Волков 26:54
30:48 Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
Артем Волков 34:48
Денис Казионов 35:15
Денис Казионов 35:15
36:46 Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
Артем Волков 37:38
3-й период
Денис Осипов 40:39
Денис Осипов 45:49
47:15 Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
49:42
Статистика
4 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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