Горди Дуайер: Без дисциплины минскому «Динамо» трудно рассчитывать на победу

«Конечно, мы знали, что «Барыс» это хорошо атакующая команда, которая очень много забрасывает. И начало матча показало, насколько у этой команды большой атакующий потенциал. Хозяева активно провели первый период, отлично начали, но мы смогли справиться.

Однако во втором периоде пошли удаления, и это сказалось. Рано или поздно, когда противостоишь такой команде, удаления тебе будут стоить слишком дорого. Не могу сказать, что мы не боролись. Боролись до конца. Но без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды", — цитирует Дуайера Sport24.ru.