Горди Дуайер: Без дисциплины минскому «Динамо» трудно рассчитывать на победу
Главный тренер минской команды Горди Дуайер прокомментировал исход матча.
Главный тренер минской команды Горди Дуайер прокомментировал исход матча.
«Конечно, мы знали, что «Барыс» это хорошо атакующая команда, которая очень много забрасывает. И начало матча показало, насколько у этой команды большой атакующий потенциал. Хозяева активно провели первый период, отлично начали, но мы смогли справиться.
Однако во втором периоде пошли удаления, и это сказалось. Рано или поздно, когда противостоишь такой команде, удаления тебе будут стоить слишком дорого. Не могу сказать, что мы не боролись. Боролись до конца. Но без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды", — цитирует Дуайера Sport24.ru.
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
|Хенрик Карлссон
|Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
|1-й период
|Денис Казионов
|16:56
|2-й период
|Денис Казионов
|26:24
|Куинтон Хауден
|26:49
|26:54
|Дастин Бойд
|Артем Волков
|26:54
|30:48
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
|Артем Волков
|34:48
|Денис Казионов
|35:15
|Денис Казионов
|35:15
|36:46
|Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
|Артем Волков
|37:38
|3-й период
|Денис Осипов
|40:39
|Денис Осипов
|45:49
|47:15
|Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
|49:42
|4
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)