Тренер «Барыса» прокомментировал третью подряд победу в КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. Этот результат помог «Барысу» продлить победную серию до трех матчей.
«Мы знаем, что соперник последние игры не очень удачно выступает. Но бывает такой момент, когда все сходится, и неважно с кем ты играешь, ты выигрываешь. Поэтому мы опасались немного этого матча.
Мы неплохо подготовились к этой игре. Единственный момент: то что мы создали в первом периоде, — мы это не реализовали. Знали, что соперник будет сначала играть на контратаках, ждать. И, в принципе, у них это получилось. Забей «Динамо» в меньшинстве, неизвестно, как бы сложился матч. Тем не менее, мы рады голам, которые забили. Этого хватило нам, чтобы победить, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Итоги матча подвел и главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, который отметил игру соперника в нападении.
«Конечно, мы знали, что «Барыс» — это хорошо атакующая команда, которая очень много забрасывает. И начало матча показало, насколько у этой команды большой атакующий потенциал. Хозяева активно провели первый период, отлично начали, но мы смогли справиться. Однако во втором периоде пошли удаления, и это сказалось.
Рано или поздно, когда противостоишь такой команде, удаления тебе будут стоить слишком дорого. Не могу сказать, что мы не боролись. Боролись до конца. Но без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды, — сказал Дуайер.
Отметим, что «Барыс» идет на шестом месте в Восточной конференции. В следующем мате астанинский клуб 26 октября примет на своем льду «Витязь».
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
|Хенрик Карлссон
|Юнас Энрот 38:36 (М. Карнаухов 38:36-58:34)
|1-й период
|Денис Казионов
|16:56
|2-й период
|Денис Казионов
|26:24
|Куинтон Хауден
|26:49
|26:54
|Дастин Бойд
|Артем Волков
|26:54
|30:48
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц, К. Валк)
|Артем Волков
|34:48
|Денис Казионов
|35:15
|Денис Казионов
|35:15
|36:46
|Андре Петерссон (Н. Михайлис, Р. Старченко)
|Артем Волков
|37:38
|3-й период
|Денис Осипов
|40:39
|Денис Осипов
|45:49
|47:15
|Дастин Бойд (К. Валк, М. Фраттин)
|49:42
|4
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)