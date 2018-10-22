Тренер «Барыса» прокомментировал третью подряд победу в КХЛ

Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. Этот результат помог «Барысу» продлить победную серию до трех матчей.

«Мы знаем, что соперник последние игры не очень удачно выступает. Но бывает такой момент, когда все сходится, и неважно с кем ты играешь, ты выигрываешь. Поэтому мы опасались немного этого матча.

Мы неплохо подготовились к этой игре. Единственный момент: то что мы создали в первом периоде, — мы это не реализовали. Знали, что соперник будет сначала играть на контратаках, ждать. И, в принципе, у них это получилось. Забей «Динамо» в меньшинстве, неизвестно, как бы сложился матч. Тем не менее, мы рады голам, которые забили. Этого хватило нам, чтобы победить, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, который отметил игру соперника в нападении.

«Конечно, мы знали, что «Барыс» — это хорошо атакующая команда, которая очень много забрасывает. И начало матча показало, насколько у этой команды большой атакующий потенциал. Хозяева активно провели первый период, отлично начали, но мы смогли справиться. Однако во втором периоде пошли удаления, и это сказалось.

Рано или поздно, когда противостоишь такой команде, удаления тебе будут стоить слишком дорого. Не могу сказать, что мы не боролись. Боролись до конца. Но без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды, — сказал Дуайер.