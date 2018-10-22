Шайба Кутейкина со своей половины принесла «Спартаку» победу над московским «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов (19-я минута), Александр Хохлачев (42), Андрей Кутейкин (55), который поразил ворота со своей половины, и Каспарс Даугавиньш (57), у гостей — Микка Койвисто (17), Владимир Брюквин (37).

Это вторая игра красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова, являющегося также генеральным менеджером клуба. В первом матче клуб дома победил братиславский «Слован» (4:1).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bf1b978c2362e1dc3f3668ba5bb614da_hd/q545797/d625b0e2ee49fb01edba7b5a1205703d/4695911602?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые продлили победную серию в матчах с «Динамо» в КХЛ до пяти игр. В последний раз спартаковцы проигрывали бело-голубым 20 декабря 2016 года. «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Динамо» с 15 баллами — десятое.

В следующем матче «Спартак» 26 октября сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом», «Динамо» 25 октября проведет выездную встречу с «Сочи».

Результаты других игр: