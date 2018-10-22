Шайба Кутейкина со своей половины принесла «Спартаку» победу над московским «Динамо»
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов (19-я минута), Александр Хохлачев (42), Андрей Кутейкин (55), который поразил ворота со своей половины, и Каспарс Даугавиньш (57), у гостей — Микка Койвисто (17), Владимир Брюквин (37).
Это вторая игра
В следующем матче «Спартак» 26 октября сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом», «Динамо» 25 октября проведет выездную встречу с «Сочи».
Результаты других игр:
|Алексей Жамнов
|Владимир Крикунов
|Юлиус Гудачек
|Иван Бочаров 58:21 (И. Бочаров 58:33-58:51, И. Бочаров 59:57)
|1-й период
|06:44
|Андрей Кутейкин
|Мика Койвисто (Д. Вишневский, В. Шипачев)
|16:03
|Артем I Волков
|16:54
|18:37
|Никита Филатов (Д. Калинин, М. Карсумс)
|18:51
|Александр Осипов
|2-й период
|23:06
|Александр Осипов
|Дмитрий Моисеев
|26:19
|34:09
|Ярослав Дыбленко
|36:08
|Александр Осипов
|Владимир Брюквин (И. Бочаров, И. Никулин)
|36:08
|38:29
|Михаил Григорьев
|Илья Никулин
|38:29
|3-й период
|Андрей Миронов
|40:45
|41:17
|Александр Хохлачев (М. Карсумс, Н. Филатов)
|Алексей Пепеляев
|48:41
|54:15
|Андрей Кутейкин (Мих. Григорьев, Э. Лисин)
|56:14
|Каспарс Даугавиньш (В. Лещенко)
|57:59
|Каспарс Даугавиньш
|17
|Штрафное время
|13
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)