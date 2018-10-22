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20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
22 октября, источник: ТАСС

Шайба Кутейкина со своей половины принесла «Спартаку» победу над московским «Динамо»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов (19-я минута), Александр Хохлачев (42), Андрей Кутейкин (55), который поразил ворота со своей половины, и Каспарс Даугавиньш (57), у гостей — Микка Койвисто (17), Владимир Брюквин (37).

Это вторая игра красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова, являющегося также генеральным менеджером клуба. В первом матче клуб дома победил братиславский «Слован» (4:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые продлили победную серию в матчах с «Динамо» в КХЛ до пяти игр. В последний раз спартаковцы проигрывали бело-голубым 20 декабря 2016 года. «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Динамо» с 15 баллами — десятое.

В следующем матче «Спартак» 26 октября сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом», «Динамо» 25 октября проведет выездную встречу с «Сочи».

Результаты других игр:

  • «Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1;
  • «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ;
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1;
  • «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 3:1;
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 0:1 ОТ;
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 7:3;
  • «Сочи» — «Слован» (Братислава) — 4:2.
Спартак 4:2
(1:1, 0:1, 3:0)
ХК Динамо
22.10.2018, 19:30 Зрители: 8947 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Алексей Жамнов Владимир Крикунов
Вратари
Юлиус Гудачек Иван Бочаров 58:21 (И. Бочаров 58:33-58:51, И. Бочаров 59:57)
1-й период
06:44 Андрей Кутейкин
Мика Койвисто (Д. Вишневский, В. Шипачев) 16:03
Артем I Волков 16:54
18:37 Никита Филатов (Д. Калинин, М. Карсумс)
18:51 Александр Осипов
2-й период
23:06 Александр Осипов
Дмитрий Моисеев 26:19
34:09 Ярослав Дыбленко
36:08 Александр Осипов
Владимир Брюквин (И. Бочаров, И. Никулин) 36:08
38:29 Михаил Григорьев
Илья Никулин 38:29
3-й период
Андрей Миронов 40:45
41:17 Александр Хохлачев (М. Карсумс, Н. Филатов)
Алексей Пепеляев 48:41
54:15 Андрей Кутейкин (Мих. Григорьев, Э. Лисин)
56:14 Каспарс Даугавиньш (В. Лещенко)
57:59 Каспарс Даугавиньш
Статистика
17 Штрафное время 13
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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