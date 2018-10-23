«Играть, как классная команда». Нападающий раскрыл рецепт успешной серии «Барыса» в КХЛ
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о сильных сторонах столичного клуба и поделился личной целью на сезон.
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о сильных сторонах столичного клуба и поделился личной целью на сезон.
22-летний хоккеист в текущем регулярном турнире КХЛ отметился тремя забитыми шайбами в 18 играх и близок к обновлению собственного достижения прошлого сезона — четыре гола. Одно из его результативных действий помогло обыграть минское «Динамо» и продлить победную серию до трех встреч. Шевченко был признан игроком матча.
— Мы знали, что команда из Минска проиграла несколько матчей подряд. В последней игре уступили «Сибири» со счетом 0:6. Но мы настраивались серьезно, ведь
— Дмитрий, перед забитым голом у Вас был момент, когда не попали в пустой угол ворот.
— Наверное, это от нервов. Выездную серию своей тройкой отыграли не очень хорошо. Не забили ни одного гола.
— Но этот гол, который стал ключевым, он немного освободил команду. Хотя, и в первом периоде совершили около 20 бросков, и во втором.
— Броски бросками… Нам нужен был именно такой гол. Трудовой. Подставить, закопать и полезть. Нам тренер так и говорил… Нужно быть понастырнее и наглее. Один гол забьем и дальше пойдет. Броски бросками, но в голы они просто так не превращаются. Команда не выигрывает
— Игроки «Авангарда» знают об этом. Они совершают по 50 бросков за матч, а не всегда выигрывают.
— Вот Вам и пример. Но бросать и угрожать тоже надо. Еще играть агрессивно на «пятаке» и добивать.
— Был эпизод до первого гола «Барыса». Дмитрий Гурков коньком мог открыть счет в матче. Его ведь могли засчитать
— Да… Чем быстрее мы забили бы гол, тем было бы лучше. Хорошо, что забили во втором периоде и не пропустили. Мы владели преимуществом, но игра могла повернуться в другую сторону. Важно, что мы не отступили от той игры, которую показывали почти весь матч.
— Показалось, что «Барыс», который привык отыгрываться и спасать игры, не готов сам доминировать и выходить вперед.
— Мы должны играть, как единая команда. Действовать более зрело. Мы должны играть в свою игру. Не отступать от тактики на матч. И не важно, ведем мы 1:0 или проигрываем 1:3. Да,
— В серии побед выделим один матч в Екатеринбурге, когда был обыгран лидер Восточной конференции, — как это получилось?
— Мы умеем играть в хоккей. У нас отличная команда. Просто временами я не знаю, что с нами случается. Надо уметь играть по счету. Играть, как классная команда.
Напомним, «Барыс» в следующем матче снова сыграет в Астане. 26 октября команда Андрея Скабелки примет подмосковный «Витязь».