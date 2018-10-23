«Играть, как классная команда». Нападающий раскрыл рецепт успешной серии «Барыса» в КХЛ

22-летний хоккеист в текущем регулярном турнире КХЛ отметился тремя забитыми шайбами в 18 играх и близок к обновлению собственного достижения прошлого сезона — четыре гола. Одно из его результативных действий помогло обыграть минское «Динамо» и продлить победную серию до трех встреч. Шевченко был признан игроком матча.

— Мы знали, что команда из Минска проиграла несколько матчей подряд. В последней игре уступили «Сибири» со счетом 0:6. Но мы настраивались серьезно, ведь команда-соперник идет не очень… Мы были готовы к тому, что они побегут. Мы первыми навязали им темп и за счет этого нам удалось выиграть. Лишь третий период нас подвел, его начало. Но все молодцы! И всем спасибо!

— Дмитрий, перед забитым голом у Вас был момент, когда не попали в пустой угол ворот.

— Наверное, это от нервов. Выездную серию своей тройкой отыграли не очень хорошо. Не забили ни одного гола. Где-то был и мандраж. Я хочу забивать и набирать очки. Партнеры ведь у меня просто шикарные! Спасибо им большое! Они выполняют свои роли, я — свою. Надеюсь, в дальнейшем у нас будет получаться лучше.

— Но этот гол, который стал ключевым, он немного освободил команду. Хотя, и в первом периоде совершили около 20 бросков, и во втором.

— Броски бросками… Нам нужен был именно такой гол. Трудовой. Подставить, закопать и полезть. Нам тренер так и говорил… Нужно быть понастырнее и наглее. Один гол забьем и дальше пойдет. Броски бросками, но в голы они просто так не превращаются. Команда не выигрывает из-за большого количества бросков. Выигрывают тот, кто забивает.

— Игроки «Авангарда» знают об этом. Они совершают по 50 бросков за матч, а не всегда выигрывают.

— Вот Вам и пример. Но бросать и угрожать тоже надо. Еще играть агрессивно на «пятаке» и добивать.

— Был эпизод до первого гола «Барыса». Дмитрий Гурков коньком мог открыть счет в матче. Его ведь могли засчитать из-за серии рикошетов.

— Да… Чем быстрее мы забили бы гол, тем было бы лучше. Хорошо, что забили во втором периоде и не пропустили. Мы владели преимуществом, но игра могла повернуться в другую сторону. Важно, что мы не отступили от той игры, которую показывали почти весь матч.

— Показалось, что «Барыс», который привык отыгрываться и спасать игры, не готов сам доминировать и выходить вперед.

— Мы должны играть, как единая команда. Действовать более зрело. Мы должны играть в свою игру. Не отступать от тактики на матч. И не важно, ведем мы 1:0 или проигрываем 1:3. Да, где-то всплеск идет, когда проигрываем… Я считаю, что нам нужно добавить в классе, когда мы ведем в счете. Нужно развивать умение держать игру под контролем.

— В серии побед выделим один матч в Екатеринбурге, когда был обыгран лидер Восточной конференции, — как это получилось?

— Мы умеем играть в хоккей. У нас отличная команда. Просто временами я не знаю, что с нами случается. Надо уметь играть по счету. Играть, как классная команда.