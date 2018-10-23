10 россиян, вернувшихся в КХЛ из Америки. Что они показали

Источник: AP 2018

Алексей Емелин («Авангард»)

18 игр, 7 (1+6) очков, «-3»



Защитник, прославившийся в НХЛ жёсткой игрой и шикарными силовыми приёмами, летом не получил достойного предложения за океаном и вернулся в Россию. Но не в «Ак Барс», откуда Емелин семь лет назад уехал в «Монреаль», а в «Авангард».



В Омске Алексей получил контракт на три года и стабильное место в топ-4 обороны команды, и пока «ястребы» могут быть вполне довольны этим приобретением. Емелин играет небезгрешно, но чтение и понимание игры, выбор позиции у него на высоком уровне. Вопреки ожиданиям, Алексей в России не стал заложником своего агрессивного стиля игры — на его счету всего четыре штрафных минуты в сезоне. Что касается бомбардирских качеств, то Емелин никогда не был сверхатакующим защитником, но уже сейчас в «Авангарде» на его счету лишь на два очка меньше, чем за весь прошлый сезон в «Нэшвилле».

Антон Слепышев (ЦСКА)

20 игр, 6 (2+4) очка, «+5»



Четыре года назад Антон Слепышев провёл неплохой сезон за «Салават Юлаев» и уехал покорять НХЛ. В «Эдмонтоне» Слепышев провёл три сезона, регулярно спускался в фарм-клуб и так и не смог убедить своей игрой тренеров «Ойлерз» дать ему большое игровое время и поднять его из третьих-четвёртых звеньев.

В результате летом Слепышев проследовал по проторенному для россиян, у которых не получилось в НХЛ, пути в ЦСКА, но в составе «армейцев» трудно быть звездой, особенно если ты обладаешь довольно ограниченным игровым функционалом. Однако, Антон хорошо вписался в системный хоккей ЦСКА, выполняет на льду большой объём работы, и Игорь Никитин доволен своим форвардом. Если говорить о результативности, то Слепышев никогда не был забивным нападающим, но с нынешним графиком набора очков он должен выбить свою «двадцатку» за сезон.

Виктор Антипин («Металлург»)

19 игр, 8 (4+4) очка, «-8»



После блестящих сезонов в «Магнитке», когда Виктор Антипин был частью убойного звена «Металлурга» и выиграл с уральцами два кубка Гагарина, воспитанник магнитогорского хоккея ожидаемо решил попробовать силы в НХЛ. Но уже после первого сезона в «Баффало» Антипин вернулся в родную команду. В составе «Сэйбрз» Виктор не был худшим, но перспектива дальше выступать за беспросветного аутсайдера ему не улыбалась, тем более, что подоспело предложение из Магнитогорска.

В «Металлурге» Антипин вновь почувствовал себя в своей тарелке, получил привычно большое игровое время, стал стабильно выходить в большинстве. Виктор не остался в долгу за доверие, и сейчас он лучший защитник-бомбардир «Магнитки». А вот при обороне своих ворот Антипин показывает не такой хороший результат. Виктор не всегда успешен при позиционной защите, а его показатель полезности — худший в команде — говорит о том, что «Магнитка» чаще всего пропускает, когда Антипин находится на льду.

Николай Кулёмин («Металлург»)

11 игр, 5 (1+4) очков, «+3»



В Магнитогорске решили сделать рискованную ставку на своего воспитанника Николая Кулёмина, одарив форварда огромной зарплатой и возложив на него надежды, как на нападающего ведущего звена. Это было бы логично лет 7−8 назад, когда Кулёмин котировался как бомбардир, выступая за «Торонто», но в последние энхаэловские годы Николай в «Айлендерс» либо лечился, либо выполнял на льду исключительно черновую работу.

Волшебного изменения в «Металлурге» ожидаемо не произошло. Кулёмин уже успел из-за травмы пропустить месяц, а в тех матчах, которые он отыграл, Николай не выглядел лидером команды. Если вынести за скобки первый матч сезона со «Слованом», где Кулёмин набрал 2 (1+1) очка, то получаются совсем удручающие для форварда цифры.

Наиль Якупов (СКА)

14 игр, 11 (7+4) очков, «+7»



Первого номера драфта НХЛ 2012 года уже давно ждали в КХЛ (особенно после обмена прав на него в СКА), но Якупов, к его чести, до последнего пытался зацепиться за лучшую лигу миру. Однако, между игрой за смехотворные для хоккеиста деньги в «Колорадо» и выступлением в самом богатом клубе КХЛ есть большая разница, и Якупов сдался.



В СКА же в Наиле видели замену уехавшего в обратном направлении Ильи Ковальчука, и если по медийности Якупов, конечно, проигрывает Кови, то в игровом плане питерцы должны быть довольны рокировкой. Нападающий выходит в первом звене вместе с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком, очки набирает стабильно, и есть ощущение, что он ещё не показывает свой максимум.

Андрей Педан («Ак Барс»)

15 игр, 5 (0+5) очков, «+12»



Андрей Педан с 17 лет выступал в Северной Америке, но всё, чего ему удалось добиться за это время — 13 матчей в составе «Ванкувера». Габаритный жёсткий защитник был недостаточно хорош для НХЛ и большую часть времени проводил в АХЛ, которая идеально подходила для игрового стиля Педана.



Но слишком долгое пребывание в этой лиге не способствует прогрессу, и Педан летом принял предложение «Ак Барса». Наверняка, казанцы весьма довольны этим приобретением. Андрей добавил мускулов и жёсткости обороне действующих чемпионов, к тому же Педан из тех хоккеистов, которые без проблем сыграют по заданию, а это качество очень ценит Зинэтула Билялетдинов. В какой-то степени защитник стал заменой для «Ак Барса» Степана Захарчука, только у Педана не наблюдается регулярных приступов жестокости на льду. Андрей действует агрессивно, но в рамках правил, а его показатель полезности говорит сам за себя.

Сергей Толчинский (ЦСКА)

14 игр, 4 (2+2) очка, «+1»



Воспитанник ЦСКА на юниорском и молодёжном уровне подавал огромные надежды, выступая в OHL, но уже переход в АХЛ серьёзно снизил его результативность, и речь о стабильной игре за «Каролину» даже не велась. В результате Толчинский решил вернуться в «армейское» гнездо и теперь попытается стать востребованным хотя бы на уровне КХЛ.

Пока получается не слишком удачно. С начала сезона Толчинский получал около 13 минут за матч, за это время он сумел отметиться первыми шайбами в КХЛ, но ничем особенным не удивил. Сейчас Сергей попал в «армейскую» ротацию, и некоторое время проведёт в составе «Звезды», фарм-клуба ЦСКА.

Ярослав Дыбленко («Спартак»)

15 игр, 4 (1+3) очка, «-4»



После года в АХЛ в нашу лигу вернулся Ярослав Дыбленко, который явно не потянул заокеанский уровень. Сначала защитник получил четырёхлетний контракт от СКА, что практически напрямую говорило о том, что Дыбленко рассматривают в олимпийской перспективе. Но сумасшедшая конкуренция в питерском клубе вынудила СКА отправить в Ярослава в очередную скрытую аренду в «Спартак».

В московском клубе Дыбленко пока абсолютно ничем не выделяется. Тот же Андрей Кутейкин выступает гораздо результативнее Ярослава, а, например, Евгений Кулик — намного полезнее. При этом игровое время у Дыбленко весьма приличное — около 17 минут за матч, но отдачи от хоккеиста маловато. Большая часть сезона ещё впереди, но с такой игрой, как сейчас, Дыбленко не стоит рассчитывать, что СКА заберёт его обратно.

Сергей Зборовский (ХК «Сочи»)

6 игр, 0 очков, «0»



Совсем рано из Америки вернулся на родину Сергей Зборовский. Проспект «Рейнджерс» выглядел блестяще на юниорском уровне, но в прошлом сезоне не удалось закрепиться в АХЛ, и Зборовский решил обрасти мясом в КХЛ, подписав контрат с «Сочи».



Сергей Зубов дозированно подпускает молодого защитника к составу, пока дал ему сыграть шесть матчей в сезоне, но стало понятно, что для КХЛ Зборовский ещё сыроват. Сейчас Сергей выступает в составе «Рязани» в ВХЛ, его результативность далека от статистики в WHL, но делать выводы об этом хоккеисте ещё слишком рано.

Андрей Миронов («Динамо»)