«Бесценная лига» Mastercard и КХЛ: преемственность поколений в хоккее

Москва, 22 октября — О преемственности поколений и о том, как молодому хоккеисту достичь вершин мастерства говорили на юбилейной десятой встрече медиа-клуба «Бесценной Лиги», которая состоялась 22 октября в Москве во время первого в этом сезоне матча между клубами «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). Одно из самых ожидаемых хоккейных дерби стало поистине зрелищным. Среди участников медиа-клуба происходило бурное обсуждение шансов команд на победу, а многие даже делали свои прогнозы на результат игры. Ведущим встречи выступил известный своими искрометными комментариями мастер хоккейного слова Денис Казанский.

Во время 10-й юбилейной встречи медиа-клуба в центре внимания оказались молодые хоккеисты, играющие в МХЛ, и легенды хоккея, которые готовы были поделиться своим опытом с юными игроками. В рамках события гостей встречи ждал самый главный сюрприз от Mastercard и КХЛ. Ложу посетил почетный гость мероприятия — Виталий Прохоров, знаменитый советский и российский хоккеист, коренной спартаковец и чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года. Он поделился с гостями захватывающими историями из своего хоккейного опыта, курьезными случаями во время тренировок и дал несколько практических советов, как молодому игроку стать чемпионом и достичь высот в карьере:

Виталий Прохоров (слева)

Все хоккеисты хотят добиться успеха на льду и в жизни, большой спорт воспитывает эту черту. Могу лишь сказать, что универсального рецепта его достижения нет. Я, например, всегда играл, выкладываясь на все сто, и делал то, что люблю. Молодому поколению могу сказать, что важно любить хоккей, верить в себя, проявлять силу духа и волю к победе и, конечно, постоянно двигаться вперед. Главной моей болельщицей на протяжении долгих лет является моя супруга Алёна. Она всегда и во всем меня поддерживает. Виталий Прохоров

Гости также с интересом обсудили с Виталием Прохоровым то, как вырастить из молодого игрока состоявшегося хоккеиста, и задали вопросы талантливому защитнику МХК «Спартак» Михаилу Булимову. На юбилейной встрече медиа-клуба был и новый гость — артист Comedy Club Production Магомед Муртазаалиев.

По доброй традиции медиа-клуба во встрече также принял участие известный хоккеист. На этот раз ложу посетил игрок ХК «Спартак» Глеб Шашков. Он поделился своим мнением о матче и признался, что эта встреча заставила его вспомнить о собственном становлении, об игре в молодежном клубе, первых профессиональных успехах на льду и рассказал о своих впечатлениях о «Бесценной Лиге»:

Здорово, что встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ посвящена именно теме преемственности поколений. К тому же молодежь должна стать достойной заменой нам, нынешним хоккейным игрокам. Уделить внимание такой теме — классная идея, ведь все юные хоккеисты хотят продолжить играть профессионально, но не всегда это возможно. Важно постоянно перенимать опыт старших коллег и, конечно, легендарных игроков. Плохому они точно не научат! Этот спорт формирует нереальную силу воли и закаляет характер на протяжении всей жизни. Поэтому хочу пожелать всем молодым хоккеистам продолжать играть, совершенствоваться и, конечно же, не терять любовь к игре. Хоккеистами не рождаются — хоккеистами становятся! Глеб Шашков

Приглашение на уникальную встречу медиа-клуба получил и Бесценный болельщик ХК «Спартак» Алексей Бабенко. Статус «Бесценного Болельщика» ХК «Спартак» и право разделить Трофей «Бесценной Лиги» с вратарем красно-белых Никитой Беспаловым прямо на льду Алексей получил в сезоне 2016/2017. Поддержать любимый клуб, и насладиться игрой болельщик пришел с другом.

Болельщик Алексей Бабенко (слева) и Глеб Шашков

«Я рад, что оказался на таком мероприятии, познакомился с Виталием Прохоровым и Глебом Шашковым любимого «Спартака». Хоккеем я увлекаюсь практически всю сознательную жизнь. Стаж болельщика у меня немалый — целых 53 года, поэтому представляете, каково это для меня быть свидетелем такого зрелища вживую.

Я до сих пор вспоминаю, как выходил на лёд с самим Беспаловым. Разделить с ним Трофей «Бесценной Лиги» было незабываемо, поэтому в наступившем сезоне я намерен снова взять Трофей! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за то, что продолжают исполнять заветные мечты и дарят такие бесценные моменты!" — поделился болельщик.

Активности и призы в этом сезоне

Напоминаем, что в рамках традиции «Бесценная Лига» каждый месяц в течение сезона КХЛ 2018/2019 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные бесценные призы. Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины.

Приятные сюрпризы ждут всех участников онлайн-активностей. Совсем скоро на сайте www.mastercard.khl.ru появится игра «Дай Пять». Лидер игры, который продержится в фаворитах до конца месяца, получит возможность посетить матч любимой команды и пожелать успеха любимому хоккеисту, по традиции хлопнув рукой по его игровой краге перед выходом на лёд.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

Присоединяйтесь, побеждайте и получайте бесценные эмоции от «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ! Ведь разделить любовь к игре — бесценно!