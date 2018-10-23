«Бесценная лига» Mastercard и КХЛ: преемственность поколений в хоккее
С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.
С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.
Москва, 22 октября — О преемственности поколений и о том, как молодому хоккеисту достичь вершин мастерства говорили на юбилейной десятой встрече
Во время 10-й юбилейной встречи
Все хоккеисты хотят добиться успеха на льду и в жизни, большой спорт воспитывает эту черту. Могу лишь сказать, что универсального рецепта его достижения нет. Я, например, всегда играл, выкладываясь на все сто, и делал то, что люблю. Молодому поколению могу сказать, что важно любить хоккей, верить в себя, проявлять силу духа и волю к победе и, конечно, постоянно двигаться вперед. Главной моей болельщицей на протяжении долгих лет является моя супруга Алёна. Она всегда и во всем меня поддерживает.
Гости также с интересом обсудили с Виталием Прохоровым то, как вырастить из молодого игрока состоявшегося хоккеиста, и задали вопросы талантливому защитнику МХК «Спартак» Михаилу Булимову. На юбилейной встрече
По доброй традиции
Здорово, что встреча
медиа-клуба«Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ посвящена именно теме преемственности поколений. К тому же молодежь должна стать достойной заменой нам, нынешним хоккейным игрокам. Уделить внимание такой теме — классная идея, ведь все юные хоккеисты хотят продолжить играть профессионально, но не всегда это возможно. Важно постоянно перенимать опыт старших коллег и, конечно, легендарных игроков. Плохому они точно не научат! Этот спорт формирует нереальную силу воли и закаляет характер на протяжении всей жизни. Поэтому хочу пожелать всем молодым хоккеистам продолжать играть, совершенствоваться и, конечно же, не терять любовь к игре. Хоккеистами не рождаются — хоккеистами становятся!
Приглашение на уникальную встречу
«Я рад, что оказался на таком мероприятии, познакомился с Виталием Прохоровым и Глебом Шашковым любимого «Спартака». Хоккеем я увлекаюсь практически всю сознательную жизнь. Стаж болельщика у меня немалый — целых 53 года, поэтому представляете, каково это для меня быть свидетелем такого зрелища вживую.
Я до сих пор вспоминаю, как выходил на лёд с самим Беспаловым. Разделить с ним Трофей «Бесценной Лиги» было незабываемо, поэтому в наступившем сезоне я намерен снова взять Трофей! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за то, что продолжают исполнять заветные мечты и дарят такие бесценные моменты!" — поделился болельщик.
Активности и призы в этом сезоне
Напоминаем, что в рамках традиции «Бесценная Лига» каждый месяц в течение сезона КХЛ 2018/2019 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные бесценные призы. Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины.
Приятные сюрпризы ждут всех участников
Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.
Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане
Присоединяйтесь, побеждайте и получайте бесценные эмоции от «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ! Ведь разделить любовь к игре — бесценно!
«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.