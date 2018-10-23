Верните Знарка в российский хоккей. Он уже отдохнул, а мы соскучились
Самый ожидаемый камбэк осени.
Самый ожидаемый камбэк осени.
На прошлой неделе все российские спортивные СМИ облетело видео с тренировки латвийского хоккейного клуба «Земгале». Причина была достойной — занятие проводил бывший главный тренер сборной России, питерского СКА и московского «Динамо» Олег Знарок. Нет, тренер олимпийских чемпионов не нашел себе новое место работы, скорее, это был
«Олег — мой друг, я пригласил его на тренировку. Главная причина — хотел взбодрить свою команду.
Отдельного внимания заслуживает комментарий самого Знарка. Таким разговорчивым и открытым 55-летнего специалисты мы не видели давно.
«Хорошая команда, молодые, с удовольствием работают. Я думаю, при правильном подходе и при понимании, что эта работа нужна им самим, с таким тренером все у ребят будет хорошо. С каждой тренировкой будут добавлять.
Конечно, не сразу все. Даже великие команды строятся по несколько лет. Самое главное, чтобы желание было огромное. А я вижу желание у тренеров и у ребят, которые не хотят здесь задерживаться.
У каждого человека должна быть мечта. Я спросил сегодня у них: «Какая у вас мечта?». Наверное, это мечта — попасть в команду мастеров. И этого можно добиться, если этого хотеть. Не просто приезжать на тренировки с настроением «здесь я и закончу». Нет. Тогда это не хоккей.
За минуту Олег Валерьевич сказал больше, чем за несколько послематчевых
А за несколько дней до этой тренировки о настроении
На днях в латвийской прессе появилось небольшое интервью многолетнего помощника Знарка Харийса Витолиньша, который сегодня консультирует рижский «Курбадс». Тоже пропитанное ностальгией по серьезной работе.
«Пока оставался без работы, изучал общую картину и пришёл к выводу, что бизнес превыше всего. Спортивные результаты и знания тренера — далеко не решающие факторы. Главное — это связи. Каждый хочет
Если бы год назад мне сказали, что после победы на Олимпиаде останемся со Знарком без работы, я бы этому не поверил. Это ещё раз доказывает, что в жизни ничего не гарантировано. Надо быть готовым к любому повороту.
Итак, все очевидно: Знарок и Витолиньш передохнули после нереально тяжелой четырехлетки, набрались сил и рвутся в бой. И даже удивительно, что они до сих пор не подписали контракт ни с одной командой КХЛ. Все сомнения клубов при рассмотрении кандидатур этих специалистов понятны —
Ну разве не красиво выглядела бы история с возвращением Знарка в Челябинск, где начиналась его игровая карьера? Или почему бы не рискнуть минскому «Динамо», в котором Олег Валерьевич, как минимум, смог бы навести долгожданный порядок? А представьте, каким сумасшедшим получился бы блокбастер, возглавь бывший тренер СКА других армейцев — московских?
Варианты есть, просто клубам КХЛ нужно перестать бояться трудного характера тренера и уяснить, что топовые специалисты, к которым Олег Валерьевич без сомнения относится, дешево стоить не могут. Никто ведь не будет спорить, что Знарка в нашей лиге не хватает?! За пять месяцев, что он официально находится без работы, к нему стали лояльнее даже самые отчаянные хейтеры.
Верните в российский хоккей Олег Знарка! Он соскучился и мы, кажется, тоже.
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