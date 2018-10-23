Верните Знарка в российский хоккей. Он уже отдохнул, а мы соскучились

На прошлой неделе все российские спортивные СМИ облетело видео с тренировки латвийского хоккейного клуба «Земгале». Причина была достойной — занятие проводил бывший главный тренер сборной России, питерского СКА и московского «Динамо» Олег Знарок. Нет, тренер олимпийских чемпионов не нашел себе новое место работы, скорее, это был мастер-класс.

«Олег — мой друг, я пригласил его на тренировку. Главная причина — хотел взбодрить свою команду. Во-вторых, он мог со стороны посмотреть на наш тренировочный процесс и что-то порекомендовать», — рассказал тренер «Земгале» Валерий Кулибаба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zV1XWFL3JAY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельного внимания заслуживает комментарий самого Знарка. Таким разговорчивым и открытым 55-летнего специалисты мы не видели давно.

«Хорошая команда, молодые, с удовольствием работают. Я думаю, при правильном подходе и при понимании, что эта работа нужна им самим, с таким тренером все у ребят будет хорошо. С каждой тренировкой будут добавлять.

Конечно, не сразу все. Даже великие команды строятся по несколько лет. Самое главное, чтобы желание было огромное. А я вижу желание у тренеров и у ребят, которые не хотят здесь задерживаться.

У каждого человека должна быть мечта. Я спросил сегодня у них: «Какая у вас мечта?». Наверное, это мечта — попасть в команду мастеров. И этого можно добиться, если этого хотеть. Не просто приезжать на тренировки с настроением «здесь я и закончу». Нет. Тогда это не хоккей.

За минуту Олег Валерьевич сказал больше, чем за несколько послематчевых пресс-конференций СКА. Глядя на Знарка, можно было легко понять, как он соскучился по работе и как хочет поскорее вернуться к любимому делу.

А за несколько дней до этой тренировки о настроении экс-тренера российской национальной команды в инстаграме рассказала его дочь Алиса. Комментарии излишни.

На днях в латвийской прессе появилось небольшое интервью многолетнего помощника Знарка Харийса Витолиньша, который сегодня консультирует рижский «Курбадс». Тоже пропитанное ностальгией по серьезной работе.

«Пока оставался без работы, изучал общую картину и пришёл к выводу, что бизнес превыше всего. Спортивные результаты и знания тренера — далеко не решающие факторы. Главное — это связи. Каждый хочет что-то поиметь. Такую тенденцию я часто наблюдал в той же Швейцарии. Некоторые решения порой кажутся нелогичными. Берут тренера из фарм-клуба, хотя есть возможность взять гораздо более классного специалиста. Но менеджер клуба в своё время работал в Америке и познакомился там с тренерами, одного из которых переманил к себе.

Если бы год назад мне сказали, что после победы на Олимпиаде останемся со Знарком без работы, я бы этому не поверил. Это ещё раз доказывает, что в жизни ничего не гарантировано. Надо быть готовым к любому повороту.

Итак, все очевидно: Знарок и Витолиньш передохнули после нереально тяжелой четырехлетки, набрались сил и рвутся в бой. И даже удивительно, что они до сих пор не подписали контракт ни с одной командой КХЛ. Все сомнения клубов при рассмотрении кандидатур этих специалистов понятны — во-первых, под них нужны серьезные деньги. Во-вторых, всем известен непростой характер Знарка и не каждый босс готов будет с ним мириться. Но, если работу в лиге получает Владимир Крикунов, — человек с явно устаревшими методиками и видением хоккея, несколько раз объявлявший о завершении карьеры — то почему этой работы нет у Знарка?

Ну разве не красиво выглядела бы история с возвращением Знарка в Челябинск, где начиналась его игровая карьера? Или почему бы не рискнуть минскому «Динамо», в котором Олег Валерьевич, как минимум, смог бы навести долгожданный порядок? А представьте, каким сумасшедшим получился бы блокбастер, возглавь бывший тренер СКА других армейцев — московских?

Варианты есть, просто клубам КХЛ нужно перестать бояться трудного характера тренера и уяснить, что топовые специалисты, к которым Олег Валерьевич без сомнения относится, дешево стоить не могут. Никто ведь не будет спорить, что Знарка в нашей лиге не хватает?! За пять месяцев, что он официально находится без работы, к нему стали лояльнее даже самые отчаянные хейтеры.

Верните в российский хоккей Олег Знарка! Он соскучился и мы, кажется, тоже.