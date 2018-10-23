7 ярких драк в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19

Источник: Чемпионат.com

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» запомнился не только результативным броском Андрея Кутейкина от красной линии, но и шикарным кулачным поединком между Михаилом Григорьевым и Ильёй Никулиным. Рассказываем об этой и других ярких драках нынешнего сезона.

Михаил Григорьев («Спартак») — Илья Никулин («Динамо» М)

Пожалуй, самый яркий бой нынешней «регулярки». Защитник «Спартака» хоть и меньше по габаритам, но не постеснялся бросить вызов опытному капитану «Динамо». Никулин, кстати, проводил свой первый бой в КХЛ и выглядел довольно достойно, но Григорьев понравился больше. После игры Михаил пошутил, что немного практикует тайский бокс, однако ногами в хоккее бить нельзя.

Дмитрий Огурцов («Нефтехимик») — Михаил Глухов («Ак Барс»)

Здорово начиналась драка в татарстанском дерби между Огурцовым и Глуховым, но ближе к концу её серьёзно испортили лайнсмены. Ну куда, простите, вы лезете? В результате один из арбитров зажал руку Огурцову, а его помощник не сделал аналогичного действия с Глуховым. Защитнику нижнекамцев прилетело, хотя этот бой он выигрывал. Вот к чему приводит непрофессиональная судейская работа.

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Оливер Лауридсен («Йокерит») — Наиль Якупов (СКА)

Этот поединок больше похож на избиение. По мнению защитника финского клуба, Якупов неправильно отпраздновал заброшенную шайбу. Двухметровый датчанин буквально вырвал Наиля из судейских рук, после чего начал отчаянно колошматить. Сперва Якупов пытался хоть как-то противостоять, но затем просто закрылся и упал на лёд. Силы были неравны.

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Марко Анттила («Йокерит») — Павел Дедунов («Амур»)

Классный бой прошёл в Хельсинки на самом старте регулярного чемпионата, когда в гости к «Йокериту» приезжал «Амур». У Лаури Марьямяки очень слаженный коллектив, спуску «джокеры» не дают никому. Всё началось с того, что Дедунов провёл жёсткий силовой приём против Алекса Гранта. Высоченный Анттила моментально заступился за партнёра, проучив Дедунова.

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Артём Ильенко («Локомотив») — Олег Пиганович («Сибирь»)

Павел Коледов, который на тот момент ещё играл в «Локомотиве», попал под жёсткий силовой приём Олега Пигановича. Нападающий Артём Ильенко не побоялся наброситься на Пигановича, но против рослого и мощного защитника у молодого форварда ярославцев шансов не было. В результате хоккеист гостей стянул свитер с оппонента, параллельно нанеся Ильенко несколько ощутимых ударов и повалив Ильенко на лёд.

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Вели-Матти Савинайнен («Куньлунь Ред Стар») — Евгений Лапенков («Трактор»)

Отличное кулачное противостояние смогли увидеть немногочисленные зрители на шанхайской арене «Фэйян». Финн и россиянин что-то не поделили на пятаке перед воротами гостей, в результате чего моментально скинули перчатки и решили выявить сильнейшего. Лапенков смотрелся поувереннее, но и Савинайнен не выглядел мальчиком для битья. Оба хоккеиста выпустили пар, изрядно размяв кулаки.

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Дмитрий Шуленин («Динамо» Р) — Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»)

Матч в Риге близился к завершению, «драконы» выигрывали со счётом 2:1, но этого команде Юсси Таполы показалось мало. Не успел нападающий Брэндон Ип поразить пустые ворота, как моментально схлестнулся с российским защитником «Динамо» Дмитрием Шулениным. Учитывая, что в первом периоде Ип отдал результативную передачу, он оформил хет-трик Горди Хоу.