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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Беларуси: Дуайер мне симпатичен, хотя результата нет

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук на канале «Беларусь 5» высказал мнение в защиту главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, минский коллектив повторил клубный антирекорд, потерпев поражения в девяти матчах.

«Если бы у нас были специалисты уровня Горди Дуайера, готовые возглавить “Динамо”, они бы давно уже показали результат, который мы хотим видеть. Ведь за историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда плей-офф не проходили. Думаю, дело совсем не в тренере. Скорее в команде, в коллективе. Лично мне Дуайер симпатичен, несмотря на отсутствие результата. Да и результат, думаю, придёт», — сообщил функционер.

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