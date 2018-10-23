Министр спорта Беларуси: Дуайер мне симпатичен, хотя результата нет
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук на канале «Беларусь 5» высказал мнение в защиту главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера.
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук на канале «Беларусь 5» высказал мнение в защиту главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера.
Напомним, минский коллектив повторил клубный антирекорд, потерпев поражения в девяти матчах.
«Если бы у нас были специалисты уровня Горди Дуайера, готовые возглавить “Динамо”, они бы давно уже показали результат, который мы хотим видеть. Ведь за историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда