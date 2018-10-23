Министр спорта Беларуси: Дуайер мне симпатичен, хотя результата нет

Напомним, минский коллектив повторил клубный антирекорд, потерпев поражения в девяти матчах.



«Если бы у нас были специалисты уровня Горди Дуайера, готовые возглавить “Динамо”, они бы давно уже показали результат, который мы хотим видеть. Ведь за историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда плей-офф не проходили. Думаю, дело совсем не в тренере. Скорее в команде, в коллективе. Лично мне Дуайер симпатичен, несмотря на отсутствие результата. Да и результат, думаю, придёт», — сообщил функционер.