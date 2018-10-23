«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Локомотив» после 21 игры набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы 25 октября примут челябинский «Трактор». В активе «Металлурга», занимающего четвертое место на Востоке, осталось 27 очков после 22 встреч, магнитогорцы в следующей игре 25 октября встретятся на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».