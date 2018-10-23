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21:45 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

ТАСС, 23 октября. Ярославский «Локомотив» переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин (2-я минута) и Брэндон Козун (24, 38), у проигравших — Михал Булирж (48), Максим Матушкин (50).

«Локомотив» после 21 игры набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы 25 октября примут челябинский «Трактор». В активе «Металлурга», занимающего четвертое место на Востоке, осталось 27 очков после 22 встреч, магнитогорцы в следующей игре 25 октября встретятся на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» на своей площадке переиграла «Трактор» со счетом 4:0, прервав серию из трех поражений.

Локомотив 3:2
(1:0, 2:0, 0:2)
Металлург Мг
23.10.2018, 19:00 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Йозеф Яндач
Вратари
Илья Коновалов Артем Загидулин 40:00 (В. Кошечкин 40:00-58:42, В. Кошечкин 59:29-59:45)
1-й период
01:37 Данил Юртайкин (С. Санников, А. Кутузов)
06:38 Николай Коваленко
13:23 Александр Елесин
Владислав Калетник 16:32
Владислав Калетник 18:50
2-й период
23:13 Брэндон Козун (А. Локтионов)
32:14 Павел Красковский
37:34 Брэндон Козун (А. Кутузов, П. Контиола)
3-й период
10910 47:10
Максим Матушкин (А. Чибисов) 49:22
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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