«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
ТАСС, 23 октября. Ярославский «Локомотив» переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 23 октября. Ярославский «Локомотив» переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин (2-я минута) и Брэндон Козун (24, 38), у проигравших — Михал Булирж (48), Максим Матушкин (50).
«Локомотив» после 21 игры набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы 25 октября примут челябинский «Трактор». В активе «Металлурга», занимающего четвертое место на Востоке, осталось 27 очков после 22 встреч, магнитогорцы в следующей игре 25 октября встретятся на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» на своей площадке переиграла «Трактор» со счетом 4:0, прервав серию из трех поражений.
|Локомотив
|
3:2
(1:0, 2:0, 0:2)
|Металлург Мг
|Дмитрий Квартальнов
|Йозеф Яндач
|Илья Коновалов
|Артем Загидулин 40:00 (В. Кошечкин 40:00-58:42, В. Кошечкин 59:29-59:45)
|1-й период
|01:37
|Данил Юртайкин (С. Санников, А. Кутузов)
|06:38
|Николай Коваленко
|13:23
|Александр Елесин
|Владислав Калетник
|16:32
|Владислав Калетник
|18:50
|2-й период
|23:13
|Брэндон Козун (А. Локтионов)
|32:14
|Павел Красковский
|37:34
|Брэндон Козун (А. Кутузов, П. Контиола)
|3-й период
|10910
|47:10
|Максим Матушкин (А. Чибисов)
|49:22
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)