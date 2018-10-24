Нападающий сборной Казахстана покинул «Барыс»
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Артем Лихотников покинул астанинский «Барыс», сообщает Шайба.kz.
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Артем Лихотников покинул астанинский «Барыс», сообщает Шайба.kz.
Прошлый сезон Лихотников провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал четыре (2+2) очка.
Также форвард сыграл 26 игр выступая за «Номад», где заработал семь (2+5) результативных баллов.
В нынешний сезоне 24-летний хоккеист сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал восемь (6+2) очков.
До перехода в «Барыс» Лихотников выступал за другой казахстанский клуб — «Сарыарку».
За карагандинскую команду он провел 12 матчей за клуб и забросил одну шайбу.