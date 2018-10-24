Нападающий сборной Казахстана покинул «Барыс»

Прошлый сезон Лихотников провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал четыре (2+2) очка.

Также форвард сыграл 26 игр выступая за «Номад», где заработал семь (2+5) результативных баллов.

В нынешний сезоне 24-летний хоккеист сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал восемь (6+2) очков.

До перехода в «Барыс» Лихотников выступал за другой казахстанский клуб — «Сарыарку».