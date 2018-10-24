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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана покинул «Барыс»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Артем Лихотников покинул астанинский «Барыс», сообщает Шайба.kz.

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Прошлый сезон Лихотников провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал четыре (2+2) очка.

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Также форвард сыграл 26 игр выступая за «Номад», где заработал семь (2+5) результативных баллов.

В нынешний сезоне 24-летний хоккеист сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал восемь (6+2) очков.

До перехода в «Барыс» Лихотников выступал за другой казахстанский клуб — «Сарыарку».

За карагандинскую команду он провел 12 матчей за клуб и забросил одну шайбу.

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