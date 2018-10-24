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14:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» победил «Нефтехимик» в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1). У «Амура» отличились Павел Дедунов (12-я минута), Александр Горшков (41), Игорь Руденков (50), Владислав Ушенин (53) и Валентин Пьянов (58). У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (11, 56) и Юусо Пуустинен (28).

В следующем матче «Амур» 26 октября примет казанский «Ак Барс», а «Нефтехимик» 27 октября — челябинский «Трактор».

Амур 5:3
(1:1, 0:1, 4:1)
Нефтехимик
24.10.2018, 12:00 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Андрей Назаров
Вратари
Евгений Аликин Илья Ежов 56:08 (И. Ежов 57:12)
1-й период
10:07 Артем Железков
Адам Полашек (Й. Няттинен, А. Сергеев) 10:22
11:53 Павел Дедунов
11:53
Павел Куликов 12:44
Александр Брынцев 18:08
2-й период
Юусо Пуустинен (А. Авцин) 27:31
34:12 Богдан Потехин
Павел Падакин 38:29
39:26 Игорь Руденков
Дамир Шарипзянов 39:26
3-й период
40:25 Александр Горшков (Ян Коларж, Д. Файзуллин)
44:31 Дмитрий Воробьев
48:29 Владислав Ушенин
Микаэль Руохомаа 48:29
49:42 Игорь Руденков (Д. Файзуллин)
52:17 Владислав Ушенин (Т. Зогорна, Вяч. Ушенин)
54:12 Томаш Зогорна
Адам Полашек (А. Сергеев, Ю. Пуустинен) 55:00
57:12 п.в. Валентин Пьянов (Т. Зогорна)
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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