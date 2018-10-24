«Амур» победил «Нефтехимик» в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1). У «Амура» отличились Павел Дедунов (12-я минута), Александр Горшков (41), Игорь Руденков (50), Владислав Ушенин (53) и Валентин Пьянов (58). У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (11, 56) и Юусо Пуустинен (28).
В следующем матче «Амур» 26 октября примет казанский «Ак Барс», а «Нефтехимик» 27 октября — челябинский «Трактор».
|Амур
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5:3
(1:1, 0:1, 4:1)
|Нефтехимик
|Николай Борщевский
|Андрей Назаров
|Евгений Аликин
|Илья Ежов 56:08 (И. Ежов 57:12)
|1-й период
|10:07
|Артем Железков
|Адам Полашек (Й. Няттинен, А. Сергеев)
|10:22
|11:53
|Павел Дедунов
|11:53
|Павел Куликов
|12:44
|Александр Брынцев
|18:08
|2-й период
|Юусо Пуустинен (А. Авцин)
|27:31
|34:12
|Богдан Потехин
|Павел Падакин
|38:29
|39:26
|Игорь Руденков
|Дамир Шарипзянов
|39:26
|3-й период
|40:25
|Александр Горшков (Ян Коларж, Д. Файзуллин)
|44:31
|Дмитрий Воробьев
|48:29
|Владислав Ушенин
|Микаэль Руохомаа
|48:29
|49:42
|Игорь Руденков (Д. Файзуллин)
|52:17
|Владислав Ушенин (Т. Зогорна, Вяч. Ушенин)
|54:12
|Томаш Зогорна
|Адам Полашек (А. Сергеев, Ю. Пуустинен)
|55:00
|57:12
|п.в.
|Валентин Пьянов (Т. Зогорна)
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)