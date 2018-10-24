«Амур» победил «Нефтехимик» в чемпионате КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1). У «Амура» отличились Павел Дедунов (12-я минута), Александр Горшков (41), Игорь Руденков (50), Владислав Ушенин (53) и Валентин Пьянов (58). У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (11, 56) и Юусо Пуустинен (28).